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Фидан: Ормузкият проток трябва да бъде напълно отворен за корабоплаване

Фидан: Ормузкият проток трябва да бъде напълно отворен за корабоплаване

16 Юни, 2026 15:51 463 5

  • турция-
  • ормузки проток-
  • хакан фидан

Това би било от голямо значение за развитието на международните търговски отношения

Фидан: Ормузкият проток трябва да бъде напълно отворен за корабоплаване - 1
Снимка: М. Богданова
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ормузкият проток трябва да бъде напълно отворен за корабоплаване по безопасен и свободен начин. Турският външен министър Хакан Фидан заяви това на пресконференция след разговори с руския си колега Сергей Лавров.

„Ормузкият проток, както преди войната, трябва да бъде отворен за всички кораби по безопасен и свободен начин, което ще бъде от голямо значение за развитието на международните търговски отношения“, каза Фидан.

По време на кризата в района на Ормузкия проток Турция участва в дипломатически инициативи за деескалация и беше сред държавите, които обсъждаха варианти за възстановяване на нормалния трафик през пролива.

Анкара се стреми да запази балансирани отношения както със западните си съюзници в НАТО, така и с Иран. Затова турската дипломация избягва агресивна реторика срещу Техеран и предпочита посредническа роля.


Турция
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