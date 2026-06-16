Фидан: Ормузкият проток трябва да бъде напълно отворен за корабоплаване

Ормузкият проток трябва да бъде напълно отворен за корабоплаване по безопасен и свободен начин. Турският външен министър Хакан Фидан заяви това на пресконференция след разговори с руския си колега Сергей Лавров.
„Ормузкият проток, както преди войната, трябва да бъде отворен за всички кораби по безопасен и свободен начин, което ще бъде от голямо значение за развитието на международните търговски отношения“, каза Фидан.
По време на кризата в района на Ормузкия проток Турция участва в дипломатически инициативи за деескалация и беше сред държавите, които обсъждаха варианти за възстановяване на нормалния трафик през пролива.
Анкара се стреми да запази балансирани отношения както със западните си съюзници в НАТО, така и с Иран. Затова турската дипломация избягва агресивна реторика срещу Техеран и предпочита посредническа роля.
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