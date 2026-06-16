Москов за директорските заплати в болниците: Нека отидем отново в социализма и да върнем щатната таблица

Да говорим за проблемите в здравеопазването през разказа за заплащането на директорите на държавни болници и като мисъл, че това може да реши вашия проблем, като пациент и моя, като лекар, е все едно да говорим за счупен автомобил, на който се чудим къде да сложим ароматизатор. Това заяви бившият здравен министър и лидер на КОД д-р Петър Москов в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg.

Не може да става въпрос за разговори за болниците въобще – има болници, които са на печалба, има лечебни заведения, които са в лошо състояние и за това носят отговорност ръководствата им, има и такива, на които каквито и ръководства да им сложите, ще са на загуба, подчерта той.

Здравната политика е издигната в законов ранг за решение от страна на Министерски съвет, а не на министъра. Тоест отговорност носи Министерски съвет. Аз искам да чуя г-н премиерът, който има масирано обществено доверие, да излезе и да каже ясно, че тези лечебни заведения са такива, защото са поставени в такива условия, че зад тези областни лечебни заведения за тях има само задължения и разходи, а за всички останали около тях има само приходи и права и няма начин те да бъдат в нещо друго освен в постоянна задлъжнялост. И когато вместо да направиш това и да дадеш ясен срок на министерствата, на Касата и на собствената си парламентарна група, защото тук няма извинения, ти излизаш и казваш: „Виновни са 5-4 директора на лечебни заведения. Добре, хайде, ще отидем отново на социализма – ще върнем щатната таблица, директорът на лечебното заведение не може да получава повече от два пъти повече от секретарката, професорът не може да получава повече три пъти от санитарката. Честото! Нито вие ще промените резултата за вашето лечение, нито моята заплата ще се промени от това. Тоест нещата са някъде другаде. Държавата трябва да защити собствените си структури, а тя не го прави. Държавата унищожава собствените си животоспасяващи гръбначни структури на здравеопазването – големите държавни университетски и областни болници”, обясни той.

Това, което трябва да се случи, за да може и заплатите на работещите, а най-вече лечението ви да бъде различно, като качество, е Касата да започне да изпълнява законовото си задължение – да прави селективен подбор, смята Москов и даде пример: „Само в София има 100 болници. От тях се финансират миналата година за 800 000 милиона евро само за клинични пътеки. Ако днес се на 30 от тях Касата прекрати договорите, никой няма да разбере освен собствениците им. Това означава, че 250 милиона годишно евро ще влязат в истинските, големите, работещите болници, това означава между 75 и 100% увеличение на доходите на работещите в истинските, 24-часовите спешни и неотказващи болници. Ето това е истинска здравна политика”, обясни той.

В едно общество има социална, обществена и професионална йерархия – чирак, калфа, майстор. Чиракът не може да взима и да има статута на майстора и когато го поиска това означава, че се е разделил с разума. Никой студент по медицина не може да учи професора по хирургия на това как да лекува болния, никоя санитарка не може да казва и да дава съвети на директора на успешно лечебно заведение какво е мениджмънт, подчерта бившия здравен министър. Ако йерархията не се спазва, настъпва анархия, каза още той.