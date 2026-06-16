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Москов за директорските заплати в болниците: Нека отидем отново в социализма и да върнем щатната таблица

Москов за директорските заплати в болниците: Нека отидем отново в социализма и да върнем щатната таблица

16 Юни, 2026 19:06 1 071 35

  • петър москов-
  • директори-
  • заплати-
  • болници-
  • социализъм-
  • щатна таблица

"Държавата трябва да защити собствените си структури, а тя не го прави. Държавата унищожава собствените си животоспасяващи гръбначни структури на здравеопазването – големите държавни университетски и областни болници”, коментира още бившият здравен министър

Москов за директорските заплати в болниците: Нека отидем отново в социализма и да върнем щатната таблица - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Да говорим за проблемите в здравеопазването през разказа за заплащането на директорите на държавни болници и като мисъл, че това може да реши вашия проблем, като пациент и моя, като лекар, е все едно да говорим за счупен автомобил, на който се чудим къде да сложим ароматизатор. Това заяви бившият здравен министър и лидер на КОД д-р Петър Москов в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg.

Не може да става въпрос за разговори за болниците въобще – има болници, които са на печалба, има лечебни заведения, които са в лошо състояние и за това носят отговорност ръководствата им, има и такива, на които каквито и ръководства да им сложите, ще са на загуба, подчерта той.

Здравната политика е издигната в законов ранг за решение от страна на Министерски съвет, а не на министъра. Тоест отговорност носи Министерски съвет. Аз искам да чуя г-н премиерът, който има масирано обществено доверие, да излезе и да каже ясно, че тези лечебни заведения са такива, защото са поставени в такива условия, че зад тези областни лечебни заведения за тях има само задължения и разходи, а за всички останали около тях има само приходи и права и няма начин те да бъдат в нещо друго освен в постоянна задлъжнялост. И когато вместо да направиш това и да дадеш ясен срок на министерствата, на Касата и на собствената си парламентарна група, защото тук няма извинения, ти излизаш и казваш: „Виновни са 5-4 директора на лечебни заведения. Добре, хайде, ще отидем отново на социализма – ще върнем щатната таблица, директорът на лечебното заведение не може да получава повече от два пъти повече от секретарката, професорът не може да получава повече три пъти от санитарката. Честото! Нито вие ще промените резултата за вашето лечение, нито моята заплата ще се промени от това. Тоест нещата са някъде другаде. Държавата трябва да защити собствените си структури, а тя не го прави. Държавата унищожава собствените си животоспасяващи гръбначни структури на здравеопазването – големите държавни университетски и областни болници”, обясни той.
Това, което трябва да се случи, за да може и заплатите на работещите, а най-вече лечението ви да бъде различно, като качество, е Касата да започне да изпълнява законовото си задължение – да прави селективен подбор, смята Москов и даде пример: „Само в София има 100 болници. От тях се финансират миналата година за 800 000 милиона евро само за клинични пътеки. Ако днес се на 30 от тях Касата прекрати договорите, никой няма да разбере освен собствениците им. Това означава, че 250 милиона годишно евро ще влязат в истинските, големите, работещите болници, това означава между 75 и 100% увеличение на доходите на работещите в истинските, 24-часовите спешни и неотказващи болници. Ето това е истинска здравна политика”, обясни той.

В едно общество има социална, обществена и професионална йерархия – чирак, калфа, майстор. Чиракът не може да взима и да има статута на майстора и когато го поиска това означава, че се е разделил с разума. Никой студент по медицина не може да учи професора по хирургия на това как да лекува болния, никоя санитарка не може да казва и да дава съвети на директора на успешно лечебно заведение какво е мениджмънт, подчерта бившия здравен министър. Ако йерархията не се спазва, настъпва анархия, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 соц вечното оправдание

    46 1 Отговор
    Ако се зачудиш за това как някакъв си полуизлишен бюрократ лапа пари като мениджър на международна корпорация - аиде вече си соц.
    Така разправяхте и за плоския данък, ама се оказа че държавите символи на свободния пазар нямат плосък данък.
    И дупетатите ни имали най-много минимални заплати на месец. И за това ако питаме пак "соц".

    Как успяхте да внушите на народа такъв срам, че с една дума да му зашушите устата за всяко безобразие?
    Английския израз тука е "газлайтинг"
    35 години газлайтинг!
    Измамници крадливи!

    19:09 16.06.2026

  • 2 Пепи Белото

    49 0 Отговор
    Вижте го само тоя крадливия друсалник какъв поглед на тотално изперкал вади!

    19:11 16.06.2026

  • 3 мишок

    29 0 Отговор
    отиди някъде и не се вясвай тук

    аман от бърборкофци от сериала
    епопея на забравените връмвари калинки

    19:11 16.06.2026

  • 4 Тиква

    29 0 Отговор
    Бялата мафия иска чадър от държавата,имате, крадене продолжава.

    19:14 16.06.2026

  • 5 Мурка

    28 0 Отговор
    ИИСУС Е КАЗАЛ-------------ИЗГОНЕТЕ ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ХРАМА

    19:14 16.06.2026

  • 6 Ако не са китайците да правят апаратура

    21 0 Отговор
    Които живеят в социализъма
    Всички кабинети ще са празни

    19:16 16.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    43 0 Отговор
    Аз мисля, че 99,9% от българите ще са съгласни да "се върнем в социализма и да сложим щатна таблица" - не само за болниците, а за всички държавни служители!

    19:17 16.06.2026

  • 8 Да точно за Това !

    10 0 Отговор
    Тук Е Анархия !

    Защото Професора !

    Не слуша Пациента !

    Който Ще или Не ще !

    Тръгва Да разрешава Проблемите си сам !

    Защото Дървото Професор !

    Не иска да Чуе !

    До Къде е Стигнал Света !

    19:18 16.06.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 0 Отговор
    СЪГЛАСЕН
    .... И ДА ВЪЗСТАНОВИМ БЕЛЕНЕ ЗА ТАКИВА КАТО МОСКОВ

    19:20 16.06.2026

  • 10 ТОЯ Е ОТ ОТБОРА НА ЗЕЛЕНСКИ

    19 0 Отговор
    Дай му било и не го мисли.

    19:22 16.06.2026

  • 11 Сандо

    21 0 Отговор
    Ами защо да не се върнем отново в социализма а,Москов?Край на огромните ви заплати,крой на здравеопазване - пазарна стока,отново акцент на профилактиката,измислените джипита остават като лош спомен,а направленията - като издевателство както с болните,така и с лекарите.И още колко много неща,с които неолибаралните талибани упорито и целенасочено се освобождават от "ненужните"хора още ще си отидат.А колкото до Москов той отдавна трябваше да е в панделата.

    Коментиран от #13

    19:28 16.06.2026

  • 12 Милен

    16 0 Отговор
    Еха впечатлен съм, другарят Москов дето до вчера ни обясняваше, че държавата е лош стопанин сега иска същата тази държава да регулира болниците. Ами какво става с болниците дето все още функционират в малки населени места и няма как да имат голям оборот от пациенти, тях ще ги закриваме ли? А жителите на тези малки населени места къде ще се лекуват? А като им отнемем и старите коли или не им позволим да се придвижат с тях до правилните болници в ,,големите градове" по-добро ли ще стане ,,обслужването" им? С какво другарят Москов ще подобри здравният статус на ,,простолюдието"?

    19:30 16.06.2026

  • 13 ДНК

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сандо":

    ако бяхте гласували с 10 досега всички да гниеха натикани по затворите!

    19:30 16.06.2026

  • 14 Плд

    16 0 Отговор
    Не може един директор на болница да взема 50 000 евро на месец!

    Коментиран от #16

    19:30 16.06.2026

  • 15 Внос / Износ

    18 0 Отговор
    Не е тайна, че Директорите на държавните и общински болници са назначени от ГЕРБ и ДПС.
    Схемата е по- голямата част от тези пари да се връщат в партийните каси , които се превръщат в Черна каса с пари за изборите или текущи разходи. Получава се така ,че Герб и дпс се финансират от Държавата и от пациентите на съответните болници. А че тези болници са пред фалит е проблем , който се решава с теглене на нови кредити. Така докато сме на власт!!!

    19:31 16.06.2026

  • 16 мутректор на болница

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Плд":

    взимам колкото си искам бе

    19:36 16.06.2026

  • 17 Анархия

    21 1 Отговор
    Москов...при социализма не се говореше,дали една болница е на печалба,а лекуваха хората.Нали това е смисъла на здравеопазването?Здрав народ-силна държава.Вие го обърнахте на печалбарство.И не е нужно като съм осигурен да ми искат 40 евро нощеска в Спешен център,та да има за ДиректорО и останалата йерархия.

    19:37 16.06.2026

  • 18 Само питам

    16 1 Отговор
    Ти, другарю Москов каква двуцифрена сума месечно получаваш от Окръжна болница, без да си я заслужил...?
    Иначе - имаш капацитет за пред микрофон.
    Всички са крадци, но понеже аз съм "Аз" и крада - НЕ СЪМ КРАДЕЦ. На мен ми се полага !

    19:38 16.06.2026

  • 19 Т.КОЛЕВ

    7 0 Отговор
    САМО ТАКА ЩЕ СЕ НОРМАЛИЗИРАТ НЕЩАТА СЪЩО И.ЗАКРИВАНЕ НА ТОВА НЕДОРОЗОМЕНИЕ НАРЕЧЕНО И ИЗМИСЛЕНО ОТ БЯЛАТА МАФИЯ ЗДРАВНА КАСА. ВРЪЩАНЕ НА НОРМАЛНОТО ОТ Т.ЖИВКОВО ВРЕМЕ.

    19:39 16.06.2026

  • 20 Aлфа Вълкът

    6 0 Отговор
    Алооооу чичко в милицията не ти свалят отпечатъци без обосновка и подозрение за тежко криминално престъпление.
    А ти за една кашлица сваляше на хората пръстови отпечатъци нарушавайки закона за личните данни.

    19:43 16.06.2026

  • 21 смешник

    7 0 Отговор
    кого представлява този?много особен поглед има.

    19:44 16.06.2026

  • 22 Ватманяк

    8 0 Отговор
    Синя София са скрити мошеници, хора на Софиянски, който приватизира половин София. А Москов е заблуден демократ, който не е мошеник, а ахмак.

    19:45 16.06.2026

  • 23 Moсков

    6 0 Отговор
    гледа лошо. В България има 100 човека които ги въртят по всички телевизии, защото знаят какво да казват, кого да защитават и кого да нападат.

    19:46 16.06.2026

  • 24 Всички са Мошеници !

    2 0 Отговор
    Кой Читав Лекар ?

    Би написал Това ?

    "Считаме изследването за недействително !

    Поради силното Намаленото Зрение."

    И Тоя !

    Ще Ми Дрънка !

    19:47 16.06.2026

  • 25 бай тошо

    4 2 Отговор
    хрупаше френски калмари и гълташе американско виски а синчето му караше немски мергел а за народа 2 вида салам фуржни смески и чакане по 20 години за някаква руска бракма или руски телевизор и руски пляски...

    19:47 16.06.2026

  • 26 Гост

    1 0 Отговор
    Ако се представят данни от другите сектори нещата ще са в пъти по-зле.

    19:52 16.06.2026

  • 27 Милен

    3 1 Отговор
    Да си припомним ,,пика" на политическата кариера на другаря Москов, а именно министър на здравеопазването във второто правителство на другаря Борисов, и мега реформата му с въвеждането на пръстовите отпечатъци. Що ли тъй тия отпечатъци не изсветлиха здравеопазването, а върлия противник на това държавата не трябва да се ,,меси" стана министър? Да си беше стоял в ,, частния сектор" или не го бива за това?

    19:52 16.06.2026

  • 28 МОООСКООООВ ГА ША ВКАРЕМЕ

    4 0 Отговор
    ОТ ТУРКИЯ ДЕТСКИ ВАКСИНИ ПАК НА ДАЛАВЕРААА.....

    19:53 16.06.2026

  • 29 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Москов ,здравеопазването ни е скъпо,мизерно и се явява нещо като последна грижа преди погребалната церемония.Директорските заплати може да не решат всички проблеми,но пък не може директора да взима колкото сумата за всички санитарки че и отгоре.

    19:55 16.06.2026

  • 30 Любопитен

    3 0 Отговор
    Свободно определяне на заплати може да има САМО В ЧАСТНИЯ СЕКТОР, защото пазарът го регулира и може да го фалира. Всички длъжности в държавния сектор не могат сами да си определят заплатата, защото това са нашите данъци. Само парламента може да променя данъците, а не директорите на болници сами на себе си да си вдигат заплатата и вдигат здравните вноски от това.

    19:56 16.06.2026

  • 31 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Здравеопазване в България от много години няма -от момента в който лекарите станаха еднолични търговци и превърнаха здравеопазването в продажба на медицински услуги!?Здравеопазване и продажба на медицински услуги са две несъвместими неща!?...Считам че не е необходимо повече да се казва -останалото са следствия!?А коя система би била най-добра за българското население е отделна тема!?

    19:57 16.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Здрасти

    1 0 Отговор
    От наркоман мнение не искам, а не само заплатите в здравеопазването трябва да са като през комунизма, цялата система трябва да е същата.

    20:02 16.06.2026

  • 34 Може ли Веднага?

    3 0 Отговор
    Пич, здравната “реформа” за доктори- кебапчии и мутреси с купени дипломи да строят кооперации и къщи ‘дет са сетиш ли беше или да се подобри здравеопазването ли беше?
    Щото се влоши до под нулата.

    20:02 16.06.2026

  • 35 Иван 1

    1 0 Отговор
    Москов като иска да ходи в частния сектор и всички частни болници да се издържат от услугите които предоставят а не от здравната каса това е правилото.

    20:04 16.06.2026

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