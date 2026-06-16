Москов за директорските заплати в болниците: Нека отидем отново в социализма и да върнем щатната таблица

Да говорим за проблемите в здравеопазването през разказа за заплащането на директорите на държавни болници и като мисъл, че това може да реши вашия проблем, като пациент и моя, като лекар, е все едно да говорим за счупен автомобил, на който се чудим къде да сложим ароматизатор. Това заяви бившият здравен министър и лидер на КОД д-р Петър Москов в предаването „Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg.
Не може да става въпрос за разговори за болниците въобще – има болници, които са на печалба, има лечебни заведения, които са в лошо състояние и за това носят отговорност ръководствата им, има и такива, на които каквито и ръководства да им сложите, ще са на загуба, подчерта той.
Здравната политика е издигната в законов ранг за решение от страна на Министерски съвет, а не на министъра. Тоест отговорност носи Министерски съвет. Аз искам да чуя г-н премиерът, който има масирано обществено доверие, да излезе и да каже ясно, че тези лечебни заведения са такива, защото са поставени в такива условия, че зад тези областни лечебни заведения за тях има само задължения и разходи, а за всички останали около тях има само приходи и права и няма начин те да бъдат в нещо друго освен в постоянна задлъжнялост. И когато вместо да направиш това и да дадеш ясен срок на министерствата, на Касата и на собствената си парламентарна група, защото тук няма извинения, ти излизаш и казваш: „Виновни са 5-4 директора на лечебни заведения. Добре, хайде, ще отидем отново на социализма – ще върнем щатната таблица, директорът на лечебното заведение не може да получава повече от два пъти повече от секретарката, професорът не може да получава повече три пъти от санитарката. Честото! Нито вие ще промените резултата за вашето лечение, нито моята заплата ще се промени от това. Тоест нещата са някъде другаде. Държавата трябва да защити собствените си структури, а тя не го прави. Държавата унищожава собствените си животоспасяващи гръбначни структури на здравеопазването – големите държавни университетски и областни болници”, обясни той.
Това, което трябва да се случи, за да може и заплатите на работещите, а най-вече лечението ви да бъде различно, като качество, е Касата да започне да изпълнява законовото си задължение – да прави селективен подбор, смята Москов и даде пример: „Само в София има 100 болници. От тях се финансират миналата година за 800 000 милиона евро само за клинични пътеки. Ако днес се на 30 от тях Касата прекрати договорите, никой няма да разбере освен собствениците им. Това означава, че 250 милиона годишно евро ще влязат в истинските, големите, работещите болници, това означава между 75 и 100% увеличение на доходите на работещите в истинските, 24-часовите спешни и неотказващи болници. Ето това е истинска здравна политика”, обясни той.
В едно общество има социална, обществена и професионална йерархия – чирак, калфа, майстор. Чиракът не може да взима и да има статута на майстора и когато го поиска това означава, че се е разделил с разума. Никой студент по медицина не може да учи професора по хирургия на това как да лекува болния, никоя санитарка не може да казва и да дава съвети на директора на успешно лечебно заведение какво е мениджмънт, подчерта бившия здравен министър. Ако йерархията не се спазва, настъпва анархия, каза още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 соц вечното оправдание
Така разправяхте и за плоския данък, ама се оказа че държавите символи на свободния пазар нямат плосък данък.
И дупетатите ни имали най-много минимални заплати на месец. И за това ако питаме пак "соц".
Как успяхте да внушите на народа такъв срам, че с една дума да му зашушите устата за всяко безобразие?
Английския израз тука е "газлайтинг"
35 години газлайтинг!
Измамници крадливи!
19:09 16.06.2026
2 Пепи Белото
19:11 16.06.2026
3 мишок
аман от бърборкофци от сериала
епопея на забравените връмвари калинки
19:11 16.06.2026
4 Тиква
19:14 16.06.2026
5 Мурка
19:14 16.06.2026
6 Ако не са китайците да правят апаратура
Всички кабинети ще са празни
19:16 16.06.2026
7 ДрайвингПлежър
19:17 16.06.2026
8 Да точно за Това !
Защото Професора !
Не слуша Пациента !
Който Ще или Не ще !
Тръгва Да разрешава Проблемите си сам !
Защото Дървото Професор !
Не иска да Чуе !
До Къде е Стигнал Света !
19:18 16.06.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... И ДА ВЪЗСТАНОВИМ БЕЛЕНЕ ЗА ТАКИВА КАТО МОСКОВ
19:20 16.06.2026
10 ТОЯ Е ОТ ОТБОРА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:22 16.06.2026
11 Сандо
Коментиран от #13
19:28 16.06.2026
12 Милен
19:30 16.06.2026
13 ДНК
До коментар #11 от "Сандо":ако бяхте гласували с 10 досега всички да гниеха натикани по затворите!
19:30 16.06.2026
14 Плд
Коментиран от #16
19:30 16.06.2026
15 Внос / Износ
Схемата е по- голямата част от тези пари да се връщат в партийните каси , които се превръщат в Черна каса с пари за изборите или текущи разходи. Получава се така ,че Герб и дпс се финансират от Държавата и от пациентите на съответните болници. А че тези болници са пред фалит е проблем , който се решава с теглене на нови кредити. Така докато сме на власт!!!
19:31 16.06.2026
16 мутректор на болница
До коментар #14 от "Плд":взимам колкото си искам бе
19:36 16.06.2026
17 Анархия
19:37 16.06.2026
18 Само питам
Иначе - имаш капацитет за пред микрофон.
Всички са крадци, но понеже аз съм "Аз" и крада - НЕ СЪМ КРАДЕЦ. На мен ми се полага !
19:38 16.06.2026
19 Т.КОЛЕВ
19:39 16.06.2026
20 Aлфа Вълкът
А ти за една кашлица сваляше на хората пръстови отпечатъци нарушавайки закона за личните данни.
19:43 16.06.2026
21 смешник
19:44 16.06.2026
22 Ватманяк
19:45 16.06.2026
23 Moсков
19:46 16.06.2026
24 Всички са Мошеници !
Би написал Това ?
"Считаме изследването за недействително !
Поради силното Намаленото Зрение."
И Тоя !
Ще Ми Дрънка !
19:47 16.06.2026
25 бай тошо
19:47 16.06.2026
26 Гост
19:52 16.06.2026
27 Милен
19:52 16.06.2026
28 МОООСКООООВ ГА ША ВКАРЕМЕ
19:53 16.06.2026
29 Макробиолог
19:55 16.06.2026
30 Любопитен
19:56 16.06.2026
31 не може да бъде
19:57 16.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Здрасти
20:02 16.06.2026
34 Може ли Веднага?
Щото се влоши до под нулата.
20:02 16.06.2026
35 Иван 1
20:04 16.06.2026