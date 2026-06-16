Най-богатите в света спечелиха 336 милиарда долара за един ден

500-те най-богати хора в света увеличиха богатството си с общо 336 млрд. USD за един ден на 15 юни, поставяйки рекордно високо ниво, съобщава аг. Bloomberg, базирайки се на собствения си индекс на милиардерите.

Според индекса, общото им богатство достигна рекордните 13,3 трлн. USD. Илон Мъск остава най-богатият, като богатството му нарасна със 164 млрд. USD. Това е почти толкова, колкото останалите 499 души в списъка са увеличили богатството си за един ден.

Агенцията по-рано съобщи, че Мъск е станал първият човек в света, чието богатство надхвърли 1 трлн. USD, след като акциите на SpaceX, компанията, която той основа, започнаха да се търгуват. След дебюта си на фондовия пазар, акциите на компанията се повишиха до 163 USD за акция.

Агенцията публикува индекса на милиардерите на Bloomberg от март 2012 г. и той включва информация за богатството на 500-те най-богати хора на планетата. Според индекса, богатството на най-богатите бизнесмени в Русия се е увеличило с 21,847 млрд. USD от началото на 2026 г.