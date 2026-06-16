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Най-богатите в света спечелиха 336 милиарда долара за един ден

Най-богатите в света спечелиха 336 милиарда долара за един ден

16 Юни, 2026 14:51 299 5

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  • bloomberg billionaires index

Общото състояние на ТОП 500 на богаташите вече е 13.6.3 трилиона долара

Най-богатите в света спечелиха 336 милиарда долара за един ден - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

500-те най-богати хора в света увеличиха богатството си с общо 336 млрд. USD за един ден на 15 юни, поставяйки рекордно високо ниво, съобщава аг. Bloomberg, базирайки се на собствения си индекс на милиардерите.

Според индекса, общото им богатство достигна рекордните 13,3 трлн. USD. Илон Мъск остава най-богатият, като богатството му нарасна със 164 млрд. USD. Това е почти толкова, колкото останалите 499 души в списъка са увеличили богатството си за един ден.

Агенцията по-рано съобщи, че Мъск е станал първият човек в света, чието богатство надхвърли 1 трлн. USD, след като акциите на SpaceX, компанията, която той основа, започнаха да се търгуват. След дебюта си на фондовия пазар, акциите на компанията се повишиха до 163 USD за акция.

Агенцията публикува индекса на милиардерите на Bloomberg от март 2012 г. и той включва информация за богатството на 500-те най-богати хора на планетата. Според индекса, богатството на най-богатите бизнесмени в Русия се е увеличило с 21,847 млрд. USD от началото на 2026 г.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Шепа богаташи владеят 90% от парите на Земята🤔❗

    14:53 16.06.2026

  • 2 Хаха

    1 1 Отговор
    Това не е нормално, трябва да се конфискуват.

    14:56 16.06.2026

  • 3 Само богатите ше живеят

    2 1 Отговор
    Бедните в дупката🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #5

    14:57 16.06.2026

  • 4 Зевс

    1 0 Отговор
    Това не е лично богатство, а пазарна капитализация на активите, утре може да е на половината. Иначе си е факт, че под 2 процента от населението на Земята притежават над 90 процента от благата, но при "демокрацията" е така, да сме живи и здрави да скачаме по площадите и да има банани целогодишно.

    14:58 16.06.2026

  • 5 🕳️🕳️🕳️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само богатите ше живеят":

    Значи ти си в най-дълбоката дупка на дъното.

    14:59 16.06.2026