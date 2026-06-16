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Полша премахва фиксираните цени на горивата

Полша премахва фиксираните цени на горивата

16 Юни, 2026 14:21 412 1

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Това ще доведе до повишаване на цените на бензина и дизела по бензиностанциите

Полша премахва фиксираните цени на горивата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Полското правителство съкращава програмата си „По-ниски цени на горивата“, която беше приета в края на март в отговор на ескалиращата ситуация в Близкия изток и наложи фиксирани цени на бензина и дизеловото гориво на всички бензиностанции в страната. Министърът на енергетиката Милош Мотика обяви това в интервю за телевизия Polsat.

„От вторник задължителните намалени акцизни ставки върху горивото за двигатели [с вътрешно горене] ще престанат да се прилагат“, каза той. Министърът призна, че цената на бензина и дизеловото гориво на бензиностанциите ще се увеличи, но според него „буквално с няколко гроша на литър“.

Мотика обясни, че съкращаването на програмата „По-ниски цени на горивата“ се дължи на стабилизирането на ситуацията в Близкия изток и Ормузкия проток.

От 30 март полското Министерство на енергетиката определя ежедневни горни граници на цената на бензина и дизеловото гориво, задължителни за всички бензиностанции в страната. Лицата, признати за виновни за продажба на гориво на по-високи цени, са изправени пред глоби до 1 милион злоти (над 270 000 USD). Поддържането на фиксирана цена на горивото струва на полския държавен бюджет 1,6 милиарда злоти (над 430 млн. USD) на месец.


Полша
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  • 1 ох кеФФФФФ

    1 0 Отговор
    СЕЛСКЪЪЪЪТЪЪЪ БЪЪЪНЯЯЯЯ ГОЛЕМ КЕФФФФФ!!!???

    14:43 16.06.2026