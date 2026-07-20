Казахстан не планира да доставя петрол на Германия по тръбопровода „Дружба“

Казахстанските власти не планират да доставят петрол на Германия по тръбопровода „Дружба“ през юли и август 2026 г. Това беше съобщено от пресслужбата на казахстанското министерство на енергетиката.

„В момента доставките на казахстански петрол по тръбопровода Атирау-Самара-Дружба до Германия са временно преустановени поради ограничения на техническата инфраструктура от страна на транзита. Следователно износът на казахстански петрол за Германия през юли и август 2026 г. не е планиран“, заяви пресслужбата.

Министерството обясни, че Казахстан разглежда тази ситуация като временна и продължава да се придържа към политиката си за диверсификация на маршрутите за доставка на петрол до европейските пазари. Това е напълно в съответствие с дългосрочната му стратегия за осигуряване на стабилност и надеждност на експортните потоци.

„С нормализирането на техническите транзитни условия и възобновяването на доставките, допълнителна информация ще бъде предоставена на обществеността“, уточни пресслужбата.

От 1 май доставките на казахстански петрол за Германия заобикалят петролопровода „Дружба“ поради технически ограничения. Министерството на енергетиката на Казахстан обяви, че през май ще пренасочи доставките на петрол през руското пристанище Уст-Луга и Каспийския тръбопроводен консорциум.