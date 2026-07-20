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Казахстан не планира да доставя петрол на Германия по тръбопровода „Дружба“
  Тема: Казахстан

Казахстан не планира да доставя петрол на Германия по тръбопровода „Дружба“

20 Юли, 2026 13:21 798 5

  • казахстан-
  • германия-
  • доставки-
  • дружба-
  • петрол

В момента доставките са временно преустановени поради ограничения на техническата инфраструктура от страна на транзита

Казахстан не планира да доставя петрол на Германия по тръбопровода „Дружба“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахстанските власти не планират да доставят петрол на Германия по тръбопровода „Дружба“ през юли и август 2026 г. Това беше съобщено от пресслужбата на казахстанското министерство на енергетиката.

„В момента доставките на казахстански петрол по тръбопровода Атирау-Самара-Дружба до Германия са временно преустановени поради ограничения на техническата инфраструктура от страна на транзита. Следователно износът на казахстански петрол за Германия през юли и август 2026 г. не е планиран“, заяви пресслужбата.

Министерството обясни, че Казахстан разглежда тази ситуация като временна и продължава да се придържа към политиката си за диверсификация на маршрутите за доставка на петрол до европейските пазари. Това е напълно в съответствие с дългосрочната му стратегия за осигуряване на стабилност и надеждност на експортните потоци.

„С нормализирането на техническите транзитни условия и възобновяването на доставките, допълнителна информация ще бъде предоставена на обществеността“, уточни пресслужбата.

От 1 май доставките на казахстански петрол за Германия заобикалят петролопровода „Дружба“ поради технически ограничения. Министерството на енергетиката на Казахстан обяви, че през май ще пренасочи доставките на петрол през руското пристанище Уст-Луга и Каспийския тръбопроводен консорциум.


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баламата

    8 2 Отговор
    За какво и е на Германия петрол от Казахстан? Тази велика нация ще се оправи и без него.Ще купува от САЩ

    Коментиран от #2

    13:25 20.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 военен неможач

    4 0 Отговор
    Технически проблеми на транзинта... Създава ги май УКраина, а?

    Коментиран от #4

    13:54 20.07.2026

  • 4 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "военен неможач":

    да. Но то и Уст-Луга изгоря последно време та не знам и оттам ще могат ли да изнасят

    14:07 20.07.2026

  • 5 Коко

    0 0 Отговор
    Тактично са им казали да минават на батерии сега е слънчево да зареждат и да карат нали така искаха.

    15:21 20.07.2026