Най-популярният актив сред най-богатите на планетата

Скелетите на динозаври са популярни сред най-богатите хора в света, се посочва в материал на аг. Bloomberg.
През последните години скелетите на динозаври са се превърнали в модерен актив за милиардерите, сравним с яйцата на Фаберже и спортните клубове. Те съчетават блясък и „примитивна привлекателност“, отбелязва агенцията, обяснявайки, че традиционният пазар на изкуство може да изглежда сложен и претенциозен за богатите хора, но би им било трудно да останат безразлични към Тиранозавър рекс.
„Това е невероятно създание и най-впечатляващият трофей, който можете да притежавате“, казва милиардерът Дан О'Дауд, който е закупил скелет на тиранозавър на име Самсон за 600 000 USD през 2009 г.
Стойността на останките от динозавър, подобно на тази на картина или скулптура, зависи от няколко фактора – произход, ниво на интерес от колекционерите и автентичност. Според агенцията, вълнението на „пазара на динозаври“ само се е засилило през последните години. Последната голяма продажба се състоя на 14 юли в Ню Йорк, когато скелет на тиранозавър рекс с прякор Гъс беше продаден в Sotheby's за 50,13 млн. USD - рекорд за подобни лотове. Преди това рекордът принадлежеше на скелет на стегозавър на име Апекс, който финансистът Кен Грифин закупи от Sotheby's през 2022 г. за 44,6 млн. USD.
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