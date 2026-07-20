Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Най-популярният актив сред най-богатите на планетата

Най-популярният актив сред най-богатите на планетата

20 Юли, 2026 11:37 925 2

  • богаташи-
  • актив-
  • инвестиции-
  • динозаври-
  • скелет

Милиардерите купуват скелети на динозаври

Най-популярният актив сред най-богатите на планетата - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Скелетите на динозаври са популярни сред най-богатите хора в света, се посочва в материал на аг. Bloomberg.

През последните години скелетите на динозаври са се превърнали в модерен актив за милиардерите, сравним с яйцата на Фаберже и спортните клубове. Те съчетават блясък и „примитивна привлекателност“, отбелязва агенцията, обяснявайки, че традиционният пазар на изкуство може да изглежда сложен и претенциозен за богатите хора, но би им било трудно да останат безразлични към Тиранозавър рекс.

„Това е невероятно създание и най-впечатляващият трофей, който можете да притежавате“, казва милиардерът Дан О'Дауд, който е закупил скелет на тиранозавър на име Самсон за 600 000 USD през 2009 г.

Стойността на останките от динозавър, подобно на тази на картина или скулптура, зависи от няколко фактора – произход, ниво на интерес от колекционерите и автентичност. Според агенцията, вълнението на „пазара на динозаври“ само се е засилило през последните години. Последната голяма продажба се състоя на 14 юли в Ню Йорк, когато скелет на тиранозавър рекс с прякор Гъс беше продаден в Sotheby's за 50,13 млн. USD - рекорд за подобни лотове. Преди това рекордът принадлежеше на скелет на стегозавър на име Апекс, който финансистът Кен Грифин закупи от Sotheby's през 2022 г. за 44,6 млн. USD.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рептили, бате,

    2 0 Отговор
    Обичат роднините, искат тленните им останки наблизо!

    12:12 20.07.2026

  • 2 Ама

    0 0 Отговор
    Най- скъпи са македонските динозаври, които са погребани на север.

    13:23 20.07.2026