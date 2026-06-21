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Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?

Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?

21 Юни, 2026 16:33 517 11

  • елон мъск-
  • богаство-
  • харчене-
  • време

Богатството му би стигнало за повече от 3000 години

Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара? - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Състоянието на Илон Мъск достигна приблизително 1,1 трилиона долара след рекордния борсов дебют на SpaceX, превръщайки го в първия трилионер в света. Но колко време би му отнело да похарчи това богатство? Отговорът е толкова впечатляващ, колкото и самата сума, повече от три хилядолетия, ако харчи по 1 милион долара всеки ден, предава Times of India.

Нетното състояние на Илон Мъск нарасна до около 1,1 трилиона долара след рекордния публичен дебют на SpaceX. По-голямата част от това богатство съществува на хартия под формата на дяловете му в SpaceX и Tesla, а не като налични парични средства, пише vesti.bg.

Мащабът на подобно богатство е труден за осмисляне, затова един от начините да бъде поставен в перспектива е да си представим, че Мъск харчи пари с изключително високо темпо. Дори ако харчеше по 1 милион долара всеки ден без прекъсване, състоянието му би стигнало за хиляди години.

Тази проста сметка показва колко огромно е богатство от над един трилион долара и защо нетното състояние на Мъск вече може да се сравнява с годишния икономически продукт на много държави.

Един трилион долара е равен на един милион милиона долара. Приблизителното богатство на Мъск от около 1,1 трилиона долара се равнява на приблизително 1 100 000 000 000 долара.

Числа от такъв мащаб са трудни за визуализиране. Състоянието му е по-голямо от годишния брутен вътрешен продукт на много държави и надхвърля комбинираното богатство на няколко от най-богатите хора в света.

  • Какво би станало, ако Илон Мъск харчи по 1 милион долара на ден?

Ако Мъск харчи по 1 милион долара всеки ден, това означава около 365 милиона долара годишно. Макар и това да е огромна сума, тя би представлявала само малка част от общото му богатство.

При такова темпо ще са необходими приблизително 1,1 милиона дни, за да бъдат похарчени 1,1 трилиона долара.

Преобразувано в години, резултатът е поразителен.

На Илон Мъск биха му били необходими около 3012 години, за да изчерпи състоянието си, ако харчи по 1 милион долара дневно и ако богатството му нито нараства, нито намалява.

За сравнение, преди около 3000 години човечеството все още се е намирало в Желязната епоха. Цели империи са възниквали и са се разпадали за по-кратък период от време.

  • А ако харчи още по-бързо?

Числата стават още по-впечатляващи, когато скоростта на харчене се увеличи.

Тези изчисления обаче приемат, че нетното състояние на Мъск остава постоянно и не се променя вследствие на колебанията в цените на акциите на Tesla и SpaceX.

  • Защо по-голямата част от богатството на Мъск не е в брой?

Въпреки впечатляващата цифра, Илон Мъск не разполага с 1,1 трилиона долара в банкова сметка.

Преобладаващата част от богатството му е свързана със собствеността му в Tesla и SpaceX, което означава, че стойността му се променя в зависимост от настроенията на инвеститорите и движението на акциите.

Въпреки това тези изчисления дават представа за безпрецедентния мащаб на богатството, натрупано от най-богатия човек в света, и показват защо неговото състояние може да бъде сравнявано с икономиките на цели държави.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гого

    9 0 Отговор
    Ако яде дюнери на Слънчака, няма да е много времето!

    16:36 21.06.2026

  • 2 койдазнай

    6 0 Отговор
    На времето, най-богат беше приятелят на Ленин, Армън Хамър. Като умря се оказа, че той няма нищо. След това най-богат беше Хауърд Хюз. И той като умря, се оказа че последните 20 години е живял на кредит.

    16:40 21.06.2026

  • 3 Хаха

    7 0 Отговор
    Колко време ще е нужно на Илон Мъск да похарчи 1,1 трилиона долара?

    Ако е на фондовата борса,може да изчезнат и за секунди ако акциите му паднат

    16:42 21.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 0 Отговор
    И Бацо така с една разлика не може да си ги харчи, че гад0вете, ще го питат откъде тая пара с една премиерска/депутатска заплата и е тъй, кат Ескобар, ще му ги ядат мишките под зайчарника!

    16:45 21.06.2026

  • 6 Отстрани

    4 0 Отговор
    Това са виртуални пари, днес ги имаш утре ги нямаш. Котировките на борсата нищо не значат - въздух под налягане, каквато е и цялата западна икономика.

    16:45 21.06.2026

  • 7 ЗЕЛКО!

    3 0 Отговор
    Дайте ги на мен,че да видите тогава,за ко стаа на въпрос...!
    Въпросът ви веднагически ще стане излишен...😝!

    16:45 21.06.2026

  • 8 Туткав и скрънза

    1 0 Отговор
    Ще ми харчи по милион на ден! Дай ги бате на мене и леко се мръдни настрани па гледай как се харчи!!!

    Коментиран от #10

    16:50 21.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Еми мечтай си...!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Туткав и скрънза":

    Мечтите ,поне са безплатни...🤣😆😂!

    16:56 21.06.2026

  • 11 Хаха

    0 0 Отговор
    Като се спука борсовия балон, богатството му ще намалее драстично.

    17:04 21.06.2026