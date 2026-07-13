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Цифровото финансиране ще донесе на Великобритания 44 милиарда долара

Цифровото финансиране ще донесе на Великобритания 44 милиарда долара

13 Юли, 2026 14:47 608 3

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  • печалба

Международният пазар на токенизирани активи може да достигне 88 трилиона долара до 2035 година

Цифровото финансиране ще донесе на Великобритания 44 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ускоряването на прехода към дигитални финанси и токенизация може да донесе допълнителни 33 милиарда паунда (над 44 млрд. USD) на икономиката на Обединеното кралство, както и 14 милиарда паунда (18,7 млрд. USD) данъци през следващото десетилетие, сочат оценки на британската банка Barclays и одиторската компания PwC (PricewaterhouseCoopers).

Крис Уолард, ръководител на работната група за дигитални пазари на едро на Министерството на финансите на Обединеното кралство, каза, че Обединеното кралство ще извлече „огромни ползи“, като продължи да работи в области като издаване на държавни облигации в блокчейн и валидиране на използването им като обезпечение.

„Става въпрос за правото на кралството да играе на следващото поколение финансови пазари“, каза Уолард.

Експерти изчисляват, че международният пазар на токенизирани активи - реални активи като акции, облигации и недвижими имоти, представени от токени, базирани на технологията на разпределената книга - може да достигне 88 трилиона долара до 2035 г.

Токенизираните пазари предоставят на Великобритания „значителни възможности“ по отношение на ефективност, потенциал за иновации, освобождаване на капитал за инвестиции в развитие и защита на нейната международна пазарна позиция, се казва в доклад на Работната група за дигитални пазари на едро.


Великобритания
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези всеки ден ги колят

    10 1 Отговор
    някакви нигъри и паджити, те за токенизиране си мислят

    14:52 13.07.2026

  • 2 Знаем ги тези номера

    3 0 Отговор
    Токен, токен и накрая фъкен.

    15:28 13.07.2026

  • 3 Сатана Z

    3 2 Отговор
    В Кралството ако те хванат на улицата с повече от 500 £ кеш вече ставаш заподозрян за покупка на наркотици или финансиране на терористи.В някои банки не можеш да изтеглиш сума по—висока от 1000£ без предварителна заявка и винаги те питат за какво са ти твоите собствени пари.
    Та,те така.

    15:31 13.07.2026