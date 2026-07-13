Цифровото финансиране ще донесе на Великобритания 44 милиарда долара

Ускоряването на прехода към дигитални финанси и токенизация може да донесе допълнителни 33 милиарда паунда (над 44 млрд. USD) на икономиката на Обединеното кралство, както и 14 милиарда паунда (18,7 млрд. USD) данъци през следващото десетилетие, сочат оценки на британската банка Barclays и одиторската компания PwC (PricewaterhouseCoopers).

Крис Уолард, ръководител на работната група за дигитални пазари на едро на Министерството на финансите на Обединеното кралство, каза, че Обединеното кралство ще извлече „огромни ползи“, като продължи да работи в области като издаване на държавни облигации в блокчейн и валидиране на използването им като обезпечение.

„Става въпрос за правото на кралството да играе на следващото поколение финансови пазари“, каза Уолард.

Експерти изчисляват, че международният пазар на токенизирани активи - реални активи като акции, облигации и недвижими имоти, представени от токени, базирани на технологията на разпределената книга - може да достигне 88 трилиона долара до 2035 г.

Токенизираните пазари предоставят на Великобритания „значителни възможности“ по отношение на ефективност, потенциал за иновации, освобождаване на капитал за инвестиции в развитие и защита на нейната международна пазарна позиция, се казва в доклад на Работната група за дигитални пазари на едро.