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Лидерите на G7 искат намаляване на зависимостта от енергийни доставки през Ормузкия проток

Лидерите на G7 искат намаляване на зависимостта от енергийни доставки през Ормузкия проток

17 Юни, 2026 11:21 537 3

  • ормузки проток-
  • g7-
  • диверсификация-
  • маршрути-
  • зависимост

Необходима е диверсификация на маршрутите за доставка

Лидерите на G7 искат намаляване на зависимостта от енергийни доставки през Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Страните от Групата на седемте (G7) се застъпиха за разнообразяване на маршрутите за доставка на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток. Това се казва в съвместно изявление по геополитически въпроси на участниците в срещата във Франция.

„Ние се ангажираме да ускорим диверсификацията на маршрутите за доставка на енергия, за да намалим глобалните уязвимости, свързани с Ормузкия пролив“, се казва в документа.

В него се отбелязва, че „в основата на международната търговия е правото на свободно преминаване на плавателни съдове без ограничения или такси“. „Съгласни сме, че една международна независима отбранителна инициатива, ръководена от Франция и Обединеното кралство, може да изиграе важна роля за улесняване на възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток“, се казва в изявлението.

По-рано Обединеното кралство заяви готовността си да участва заедно с Франция във възстановяването на корабоплаването в Ормузкия пролив чрез разполагането на „отбранителна независима многостранна мисия“ с фокус върху подпомагането на разминирането.


Франция
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  • 1 Пич

    6 0 Отговор
    Искат, ама........ това може да стане само чрез Русия!!!
    Хахаха...

    11:32 17.06.2026

  • 2 Емил

    4 0 Отговор
    Като патета в калчище!!!
    Тичат след събитията, никаква превенция!!!
    Консервативни и заспали!!!
    Сега ще търсят нови пътища и ще диверсифицират!!!
    Затова Китай взеха щафетата и са на един пост пред нас!!!
    Тези са за махане цялата неадекватна върхушка управляваща ЕС!
    Оставка и нови адекватни и стабилни хора трябват иначе сме назад, само с печатане и раздаване на пари за глупости няма да стане!

    11:34 17.06.2026

  • 3 Искат да се окъкат

    4 0 Отговор
    А една тухла да сте преместили или награди ли в живота си

    11:49 17.06.2026