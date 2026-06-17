Лидерите на G7 искат намаляване на зависимостта от енергийни доставки през Ормузкия проток

Страните от Групата на седемте (G7) се застъпиха за разнообразяване на маршрутите за доставка на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток. Това се казва в съвместно изявление по геополитически въпроси на участниците в срещата във Франция.
„Ние се ангажираме да ускорим диверсификацията на маршрутите за доставка на енергия, за да намалим глобалните уязвимости, свързани с Ормузкия пролив“, се казва в документа.
В него се отбелязва, че „в основата на международната търговия е правото на свободно преминаване на плавателни съдове без ограничения или такси“. „Съгласни сме, че една международна независима отбранителна инициатива, ръководена от Франция и Обединеното кралство, може да изиграе важна роля за улесняване на възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток“, се казва в изявлението.
По-рано Обединеното кралство заяви готовността си да участва заедно с Франция във възстановяването на корабоплаването в Ормузкия пролив чрез разполагането на „отбранителна независима многостранна мисия“ с фокус върху подпомагането на разминирането.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Хахаха...
11:32 17.06.2026
2 Емил
Тичат след събитията, никаква превенция!!!
Консервативни и заспали!!!
Сега ще търсят нови пътища и ще диверсифицират!!!
Затова Китай взеха щафетата и са на един пост пред нас!!!
Тези са за махане цялата неадекватна върхушка управляваща ЕС!
Оставка и нови адекватни и стабилни хора трябват иначе сме назад, само с печатане и раздаване на пари за глупости няма да стане!
11:34 17.06.2026
3 Искат да се окъкат
11:49 17.06.2026