МВФ промени прогнозите си за световната икономика

Международният валутен фонд (МВФ) ще коригира прогнозите си за бъдещи глобални икономически развития, ако е необходимо, в светлината на новата ескалация на ситуацията около Иран. Това беше обявено на брифинг от говорителя на МВФ Джули Козак.

Тя припомни, че експертите на МВФ предполагат, че „Ормузкият проток ще започне да се отваря в средата на юли“. Друга ключова прогноза на МВФ, отбеляза Козак, е, че средната цена на барел петрол ще бъде 89,27 долара тази година. „Актуализацията на МВФ на глобалните икономически перспективи, публикувана през юли, се основаваше на тези две предположения. Разбира се, ние разглеждаме текущата ситуация и какво се случва на пазарите, на петролните пазари, на други стокови пазари, както и корабоплаването в Ормузкия проток. И ще размислим как това би могло да повлияе на световната икономика в дългосрочен план“, подчерта Козак.

Актуализацията на водещата глобална икономическа перспектива на МВФ беше публикувана на 8 юли. Тя беше изготвена без да се вземат предвид коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп в Анкара в сряда, че той на практика счита меморандума за разбирателство с Иран, който помогна за прекратяване на мащабните военни действия в Близкия изток, за невалиден. Впоследствие Съединените щати възобновиха мащабните удари срещу Иран.

Проучването на МВФ прогнозира ръст на световния БВП от 3% тази година и 3,4% следващата година. Рисковете за перспективите за глобалния икономически растеж изглеждат „по-балансирани, отколкото през април, но все още представляват риск от умереност“, предупредиха експерти на МВФ. Те отбелязаха, че сериозен фактор е потенциалът за подновяване на конфликта в Близкия изток, който заплашва с „продължителна нестабилност на цените на стоките, по-нататъшни прекъсвания на веригата за доставки, по-високи цени и въздействие върху финансовите условия“. Подновената ескалация на геополитическото напрежение може да навреди на растежа и да увеличи инфлационния натиск, призна МВФ.