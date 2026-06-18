Турция е готова да допринесе за осигуряване на сигурността на Ормузкия проток

Турция е готова да допринесе за осигуряване на безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток, заявиха от Министерството на отбраната пред репортери.

„Следим отблизо събитията в Ормузкия проток. Осигуряването на сигурността на енергийните доставки, морската търговия и корабоплаването в пролива е от голямо значение за глобалната стабилност. Страната ни е готова да допринесе в тази насока в рамките на международното право“, отбеляза министерството.

Министерството добави, че Анкара приветства споразумението за прекратяване на военните действия между Съединените щати и Иран и изразява надежда, че подписването на съответния меморандум ще допринесе за установяването на траен мир, сигурност и стабилност в региона.

„Турция се придържа към подход, който дава приоритет на поддържането на регионалния мир и стабилност и подкрепя решаването на проблемите чрез диалог и дипломация. В този контекст е изключително важно всички заинтересовани страни да проявяват сдържаност и отговорност за прилагане на постигнатите споразумения и предотвратяване на опити за тяхното подкопаване“, заяви турското министерство на отбраната.