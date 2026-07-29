Хусите може да наложат такса за преминаване през пролива Баб ел-Мандеб

Йеменските хуси обмислят налагането на такси за търговски кораби, преминаващи през южната част на Червено море, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на източници в региона.

Хусите планират да наложат такса за повечето кораби, преминаващи през пролива Баб ел-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив в Арабско море. Източници на агенцията не предоставиха конкретна времева рамка. Те твърдят, че хусите възнамеряват да увеличат натиска върху САЩ. Китайските кораби ще бъдат освободени от таксите.