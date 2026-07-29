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Хусите може да наложат такса за преминаване през пролива Баб ел-Мандеб

Хусите може да наложат такса за преминаване през пролива Баб ел-Мандеб

29 Юли, 2026 15:11 444 0

  • хуси-
  • пролив-
  • червено море-
  • търговски кораби-
  • такса

Йеменските хуси възнамеряват да увеличат натиска върху САЩ

Хусите може да наложат такса за преминаване през пролива Баб ел-Мандеб - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Йеменските хуси обмислят налагането на такси за търговски кораби, преминаващи през южната част на Червено море, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на източници в региона.

Хусите планират да наложат такса за повечето кораби, преминаващи през пролива Баб ел-Мандеб, който свързва Червено море с Аденския залив в Арабско море. Източници на агенцията не предоставиха конкретна времева рамка. Те твърдят, че хусите възнамеряват да увеличат натиска върху САЩ. Китайските кораби ще бъдат освободени от таксите.


Йемен
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