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Подариха на Лукашенко рядка порода крава

Подариха на Лукашенко рядка порода крава

19 Юни, 2026 13:37 655 13

  • беларус-
  • александър лукашенко-
  • порода-
  • крава-
  • подарък-
  • предприятие

Тя се отглежда в предприятието Яченка, където беларуският президент е на посещение

Подариха на Лукашенко рядка порода крава - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

По време на посещение в млекопреработвателния комплекс в Минска област на президента на Беларус Александър Лукашенко беше подарена крава Джърсей на име Муся, съобщава агенция БелТА.

На 19 юни беларуският лидер отиде в командировка в Узденски район, за да се запознае с работата на яченското предприятие БелИнтерГен-Агро ООО.

Според агенцията компанията отглежда основно породата Холщайн, но е започнала да отглежда и породата Джърси. Представител на последния беше представен на държавния глава.

Джърси е дребна порода млечни крави. Неговата особеност е, че млякото съдържа голямо количество мазнини и протеини, а също така е с високо съдържание на протеин А2. В същото време, поради ниското си тегло, кравите от тази порода изискват значително по-малко храна. Дневният добив на мляко е до 30 литра.

Отбелязва се, че породата Джърси в предприятието започва да се отглежда от една крава, също на име Муся, която е живяла 11 години. Близкият до пресслужбата на президента Telegram канал „Пул на първите“ публикува снимка на млада крава.


Беларус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горката

    2 1 Отговор
    крава....

    13:39 19.06.2026

  • 2 Разни

    1 1 Отговор
    Хора разни идеали, на едни им подаряват милиарди на други крава.

    13:40 19.06.2026

  • 3 Луканков

    1 1 Отговор
    Той ще заповяда да я направят на плескавици.

    13:44 19.06.2026

  • 4 Гориил

    3 2 Отговор
    Колосалните руски пазари на млечни продукти и месо без мита са отворени за Беларус. Беларуските фермери изразиха своята признателност и благодарност към Лукашенко по този начин. Руският пазар е затворен за Европа. Всеки опит за заобикаляне на руската блокада може да доведе до конфискация на активи и доживотен затвор за предприемачите.

    Коментиран от #12

    13:45 19.06.2026

  • 5 Кравата Муся

    1 0 Отговор
    Да си я пасе и дои със здраве!

    13:45 19.06.2026

  • 6 Гост

    3 2 Отговор
    Навремето във България имаше 1000000 такива но заради такива скапани журналисти като вас сега ще ги подаряват като запазена марка някъде другаде а вие ще ядете изкуствени боклуци.

    Коментиран от #13

    13:45 19.06.2026

  • 7 Български породи вече няма

    3 2 Отговор
    А в България животните ги избиват по всякакви поводи за да ядете сухото мляко на ЕС.

    14:03 19.06.2026

  • 8 Стеф

    0 2 Отговор
    Веднага 25 ти пакет санкции и гневна реакция на Края, заради увеличаване на въглеродния отпечатък

    14:06 19.06.2026

  • 9 Един

    2 0 Отговор
    главоч беше подарил на Путин куче .

    14:10 19.06.2026

  • 10 ТАСС

    2 0 Отговор
    Прилича на Маша Захарова . Супер клонинг.

    14:26 19.06.2026

  • 11 муся

    0 0 Отговор
    богданска

    14:37 19.06.2026

  • 12 ти си приготви

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гориил":

    калната вена

    14:38 19.06.2026

  • 13 за мааси

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    ли пишеш

    14:38 19.06.2026