Подариха на Лукашенко рядка порода крава

По време на посещение в млекопреработвателния комплекс в Минска област на президента на Беларус Александър Лукашенко беше подарена крава Джърсей на име Муся, съобщава агенция БелТА.
На 19 юни беларуският лидер отиде в командировка в Узденски район, за да се запознае с работата на яченското предприятие БелИнтерГен-Агро ООО.
Според агенцията компанията отглежда основно породата Холщайн, но е започнала да отглежда и породата Джърси. Представител на последния беше представен на държавния глава.
Джърси е дребна порода млечни крави. Неговата особеност е, че млякото съдържа голямо количество мазнини и протеини, а също така е с високо съдържание на протеин А2. В същото време, поради ниското си тегло, кравите от тази порода изискват значително по-малко храна. Дневният добив на мляко е до 30 литра.
Отбелязва се, че породата Джърси в предприятието започва да се отглежда от една крава, също на име Муся, която е живяла 11 години. Близкият до пресслужбата на президента Telegram канал „Пул на първите“ публикува снимка на млада крава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горката
13:39 19.06.2026
2 Разни
13:40 19.06.2026
3 Луканков
13:44 19.06.2026
4 Гориил
Коментиран от #12
13:45 19.06.2026
5 Кравата Муся
13:45 19.06.2026
6 Гост
Коментиран от #13
13:45 19.06.2026
7 Български породи вече няма
14:03 19.06.2026
8 Стеф
14:06 19.06.2026
9 Един
14:10 19.06.2026
10 ТАСС
14:26 19.06.2026
11 муся
14:37 19.06.2026
12 ти си приготви
До коментар #4 от "Гориил":калната вена
14:38 19.06.2026
13 за мааси
До коментар #6 от "Гост":ли пишеш
14:38 19.06.2026