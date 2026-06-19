Подариха на Лукашенко рядка порода крава

По време на посещение в млекопреработвателния комплекс в Минска област на президента на Беларус Александър Лукашенко беше подарена крава Джърсей на име Муся, съобщава агенция БелТА.

На 19 юни беларуският лидер отиде в командировка в Узденски район, за да се запознае с работата на яченското предприятие БелИнтерГен-Агро ООО.

Според агенцията компанията отглежда основно породата Холщайн, но е започнала да отглежда и породата Джърси. Представител на последния беше представен на държавния глава.

Джърси е дребна порода млечни крави. Неговата особеност е, че млякото съдържа голямо количество мазнини и протеини, а също така е с високо съдържание на протеин А2. В същото време, поради ниското си тегло, кравите от тази порода изискват значително по-малко храна. Дневният добив на мляко е до 30 литра.

Отбелязва се, че породата Джърси в предприятието започва да се отглежда от една крава, също на име Муся, която е живяла 11 години. Близкият до пресслужбата на президента Telegram канал „Пул на първите“ публикува снимка на млада крава.