Износът на ирански петрол през Ормузкия проток достигна рекордно високо ниво

Иран увеличи износа на петрол през Ормузкия проток до най-високото ниво от началото на конфликта в края на февруари на фона на възстановяването на корабоплаването в региона, съобщава аг. Bloomberg.

Три супертанкера под американски санкции – Elva, Virgo и Vigor, преминават през пролива, превозвайки приблизително 6 милиона барела ирански петрол. Плавателните съдове се насочват към региона на Сингапур, откъдето суровият петрол обикновено се превозва до Китай за преработка.

Доставките са възможни, след като Вашингтон отмени ограниченията за кораби, влизащи в иранските пристанища. Bloomberg също така регистрира увеличение на общия трафик през Ормузкия проток, през който преди конфликта са се транспортирали приблизително 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.