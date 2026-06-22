Новини
Бизнес »
Износът на ирански петрол през Ормузкия проток достигна рекордно високо ниво

Износът на ирански петрол през Ормузкия проток достигна рекордно високо ниво

22 Юни, 2026 12:07 655 9

  • ормузки проток-
  • кораби-
  • петрол-
  • танкери

Три супертанкера под американски санкции, преминават през пролива, превозвайки приблизително 6 милиона барела петрол

Износът на ирански петрол през Ормузкия проток достигна рекордно високо ниво - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иран увеличи износа на петрол през Ормузкия проток до най-високото ниво от началото на конфликта в края на февруари на фона на възстановяването на корабоплаването в региона, съобщава аг. Bloomberg.

Три супертанкера под американски санкции – Elva, Virgo и Vigor, преминават през пролива, превозвайки приблизително 6 милиона барела ирански петрол. Плавателните съдове се насочват към региона на Сингапур, откъдето суровият петрол обикновено се превозва до Китай за преработка.

Доставките са възможни, след като Вашингтон отмени ограниченията за кораби, влизащи в иранските пристанища. Bloomberg също така регистрира увеличение на общия трафик през Ормузкия проток, през който преди конфликта са се транспортирали приблизително 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    А цените в България не мърдат.

    Коментиран от #9

    12:08 22.06.2026

  • 2 ИзносБългарщина

    5 0 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoйтo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    12:08 22.06.2026

  • 3 Само питам

    4 0 Отговор
    Каква стана тя ? Чичо отвори Ормузкия проход който си беше отворен от преди войната и смени Аятолаха с Аятолах .

    12:12 22.06.2026

  • 4 Само питам

    4 0 Отговор
    И още нещо , дали случайно чичо иска Ес да му изплати 350 милиарда или толкова му трябват за репарациите към Иран ?!

    12:14 22.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 борислав цирейков

    3 0 Отговор
    Ама от къдя на къдя, бе! Отидоха ми всички локуми, дето разтягах за доктраната тръмп в действие, за задушаването на Иран, колко били безпомощни и други глупости!

    12:18 22.06.2026

  • 9 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Цените в България се правят на следния принцип.Мног внимателно всеки сезон им слушам обясненията за цената на горивата - "Цената лятото била висока, защото имало голямо търсене,а зимата цената била висока, защото имало малко търсене.".

    12:25 22.06.2026