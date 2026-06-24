Швейцария започва преговори за нова система за противовъздушна отбрана

Швейцария е започнала преговори за придобиването на нова система за противовъздушна отбрана, с която да намали зависимостта си от американската система Patriot и да диверсифицира източниците на военно оборудване, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Швейцарските власти водят разговори с европейски производители, сред които консорциумът зад системата SAMP/T, разработена съвместно от Франция и Италия. Целта е страната да разполага с повече от една модерна система за противовъздушна и противоракетна отбрана на фона на нарастващите опасения за сигурността в Европа.

През последните години Швейцария заложи сериозно на американско въоръжение. През 2022 г. Берн избра системата Patriot на американската компания RTX (Raytheon) и изтребителите F-35 Lightning II на Lockheed Martin като част от мащабната модернизация на въоръжените сили.

Въпреки това войната в Украйна и засиленото търсене на системи за противовъздушна отбрана доведоха до преосмисляне на стратегията на редица европейски държави. Някои правителства се стремят да намалят зависимостта си от един доставчик и да изградят по-гъвкави отбранителни способности.

По данни на Bloomberg швейцарското правителство все още не е взело окончателно решение за евентуална покупка. Разговорите са в начален етап и са насочени към оценка на техническите възможности, оперативната съвместимост и цената на различните решения.

Потенциалното придобиване на европейска система би представлявало важна промяна в отбранителната политика на страната. Освен че ще разшири възможностите на швейцарските въоръжени сили, подобен ход би засилил и сътрудничеството на Берн с европейската отбранителна индустрия.

Швейцария традиционно поддържа политика на неутралитет, но след началото на войната в Украйна страната постепенно увеличава инвестициите си в модернизация на армията и въздушната отбрана. Все по-голямо внимание се отделя на защитата срещу балистични ракети, дронове и други съвременни въздушни заплахи.