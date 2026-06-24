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Швейцария започва преговори за нова система за противовъздушна отбрана

Швейцария започва преговори за нова система за противовъздушна отбрана

24 Юни, 2026 18:03 723 6

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Търси алтернатива на Patriot

Швейцария започва преговори за нова система за противовъздушна отбрана - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Швейцария е започнала преговори за придобиването на нова система за противовъздушна отбрана, с която да намали зависимостта си от американската система Patriot и да диверсифицира източниците на военно оборудване, съобщава аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Швейцарските власти водят разговори с европейски производители, сред които консорциумът зад системата SAMP/T, разработена съвместно от Франция и Италия. Целта е страната да разполага с повече от една модерна система за противовъздушна и противоракетна отбрана на фона на нарастващите опасения за сигурността в Европа.

През последните години Швейцария заложи сериозно на американско въоръжение. През 2022 г. Берн избра системата Patriot на американската компания RTX (Raytheon) и изтребителите F-35 Lightning II на Lockheed Martin като част от мащабната модернизация на въоръжените сили.

Въпреки това войната в Украйна и засиленото търсене на системи за противовъздушна отбрана доведоха до преосмисляне на стратегията на редица европейски държави. Някои правителства се стремят да намалят зависимостта си от един доставчик и да изградят по-гъвкави отбранителни способности.

По данни на Bloomberg швейцарското правителство все още не е взело окончателно решение за евентуална покупка. Разговорите са в начален етап и са насочени към оценка на техническите възможности, оперативната съвместимост и цената на различните решения.

Потенциалното придобиване на европейска система би представлявало важна промяна в отбранителната политика на страната. Освен че ще разшири възможностите на швейцарските въоръжени сили, подобен ход би засилил и сътрудничеството на Берн с европейската отбранителна индустрия.

Швейцария традиционно поддържа политика на неутралитет, но след началото на войната в Украйна страната постепенно увеличава инвестициите си в модернизация на армията и въздушната отбрана. Все по-голямо внимание се отделя на защитата срещу балистични ракети, дронове и други съвременни въздушни заплахи.


Швейцария
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ах ,ах

    4 3 Отговор
    За какво им е това? Тези нали ужким бяха неутрални?🤮

    18:04 24.06.2026

  • 2 Kaлпазанин

    2 3 Отговор
    Сигурен съм че е неутрална

    18:06 24.06.2026

  • 3 Анти политик

    2 3 Отговор
    Бяхте неутрални какво ви трябваше да се намесвате!Изглежда не знаете поговорката,че когато двама си мерят атрибутите не се бутайте между тях защото може да ви услужат с по големия!

    18:23 24.06.2026

  • 4 хехе

    1 2 Отговор
    тия па неутралните кой ще ги напада снежния човек ли.

    18:25 24.06.2026

  • 5 Кравата Милка

    2 2 Отговор
    Увеличаването на бюджета за отбрана, неминуемо ще доведе и до увеличаване на обема на дупките в швейцарското сирене.

    19:00 24.06.2026

  • 6 Печенег

    0 0 Отговор
    Тия па от кой ке се пазат!?

    19:34 24.06.2026