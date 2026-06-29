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„Междузвездни шах войни“ с подкрепата на „Белла България“

„Междузвездни шах войни“ с подкрепата на „Белла България“

29 Юни, 2026 13:32, обновена 29 Юни, 2026 13:49 1 158

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За втора поредна година хранителната компания е спонсор на шахматния турнир, който се проведе в рамките на фестивала “АЛО, КОСМОС| Говори България” в София

„Междузвездни шах войни“ с подкрепата на „Белла България“ - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Денят на турнира беше изпълнен с оспорвани партии, логически предизвикателства и вдъхновяващи срещи, със специалното участие на шампиона на България до 20 години Никола Кънов и под професионалното ръководство на майстора на спорта и шахматен треньор Васил Колев.

Събитието се организиран за шеста поредна година от Атлантическия клуб в България и STEAM and Space Cluster Bulgaria, с генералното съдействие на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието и науката.

„Белла България“ традиционно подкрепя развитието и популяризирането на шахмата у нас. През 2023 г. компанията бе златен спонсор на първото от десетилетие участие на национален отбор на България в турнир на Европейската федерация по шахмат (ECU), където женският ни тим завоюва европейската титла в Будва.

Отвъд ангажимента си към спорта, „Белла България“ се представи на фестивала и като модерен, надежден и привлекателен работодател. Под мотото „Tasty Career Starts Here!“ („Вкус(на) кариера!“) компанията представи пред младата публика възможностите за професионално развитие в хранителната индустрия в страната и региона. С утвърдени позиции на международните пазари и с визия за устойчиво бъдеще, „Белла България“ предлага динамична работна среда за инженери, финансисти, търговци, маркетолози, IT специалисти и други експерти. 40% от служителите на компанията имат над пет години професионален опит в организацията – силен индикатор за стабилност, ангажираност и перспективи за растеж.

„Междузвездни шах войни“ с подкрепата на „Белла България“



С инициативи като „Междузвездни шах войни“ „Белла България“ затвърждава своята ангажираност към обществото и демонстрира визията си за бъдеще, в което знанието, талантът и иновациите са движеща сила за успех.„Междузвездни шах войни“ с подкрепата на „Белла България“


България
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