Необходимостта от разминиране в Ормузкия проток означава, че дори ако прекратяването на огъня между Иран и САЩ се запази, ще са необходими месеци, за да се върне корабоплаването през този важен морски път до нивата отпреди войната. Това заяви Такая Сога, ръководител на японската корабоплавателна компания NYK Line, в интервю за британския вестник Financial Times.

„Маршрутите, достъпни за корабоплаване, са изключително ограничени – те са много тесни коридори“, отбеляза Сога. „Все още сме далеч от връщане към условията, които съществуваха преди затварянето на Ормузкия проток.“

Вестникът обясни, че корабите могат да плават само по два маршрута: близо до иранския остров Ларак и по крайбрежието на Оман. В статията се посочва, че в Ормузкия проток може да останат до 80 мини.

„Дори ако корабите могат да влизат и излизат от пролива безпрепятствено, обемът на корабоплаването вероятно ще бъде по-малко от половината от нормалните нива за известно време“, обясни ръководителят на NYK Line.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха война срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (елитното военно поделение на Иран) обяви мащабна ответна операция, атакувайки Израел. Американските военни съоръжения в Бахрейн, Йордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени. Освен това иранските власти решиха да затворят Ормузкия проток за кораби, свързани със САЩ, Израел и държави, които подкрепиха агресията срещу Ислямската република. Приблизително 25% от световната търговия с петрол и около 20% от втечнения природен газ се транспортират през Ормузкия проток.

В средата на юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. На 21-22 юни в швейцарския курорт Бюргенщок се проведоха преговори между САЩ и Иран относно прилагането на меморандума, посредничени от Доха и Исламабад. Както е отбелязано в съвместно изявление на Пакистан и Катар след първия кръг от преговори, срещата, на която присъстваха представители на Иран и САЩ, премина в позитивна и конструктивна атмосфера, като беше постигнат окуражаващ напредък, включително създаването на фондация за по-нататъшни технически консултации.