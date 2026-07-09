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Сърбия обяви икономиката си за отворена за Русия и Китай

Сърбия обяви икономиката си за отворена за Русия и Китай

9 Юли, 2026 23:03 562 7

  • сърбия-
  • русия-
  • китай-
  • икономика-
  • сътрудничество-
  • развитие

Подобно сътрудничество е от полза както за нейните граждани, така и за цялата страна, според сръбския правителствен министър Ненад Попович

Сърбия обяви икономиката си за отворена за Русия и Китай - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Сръбската икономика е отворена за сътрудничество с Русия и Китай. Това заяви сръбският правителствен министър Ненад Попович в кулоарите на 16-то изложение „Инопром“.

„Ние сме привърженици на отворената икономика, поради което Сърбия си сътрудничи с Европейския съюз и САЩ, както и с Русия и Китай. Китайските компании в момента са основни инвеститори в Сърбия“, каза Попович. Той обясни, че икономическата отвореност е приоритет за Сърбия, тъй като „резултатите от такова сътрудничество са в полза на гражданите и допринасят за просперитета на страната“.

Сръбският министър е уверен, че „икономиката е много важна и не може да толерира ограничения“. „Сътрудничеството е от решаващо значение за глобалното икономическо развитие. Сътрудничество от всички страни, особено в областта на дигитализацията, особено когато изкуственият интелект и роботиката се развиват толкова бързо днес“, отбеляза той.

„Политическите различия може да останат в рамките на политиката, но ограничаването на икономиката само до определена група държави няма да доведе до нищо добро“, смята Попович.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Абе,и ние ще сме отворени за Русия и Китай ,ама Мунчо още не знае.

    23:08 09.07.2026

  • 2 оня с коня

    0 1 Отговор
    Преди 2-3 г Сърбия сключи Договор с Русия за модернизация на ЖП-Мрежата си.Според Договора Сръбското правителство се задължава да всеме съответния Заем ЕДИНСТВЕНО ОТ РУСКИ БАНКИ и то при крайно неизгодна Лихва.Другата точка в договора бе че Модернизацията ще се осъществява ИЗЦЯЛО с Руски работници,като на практика Парите по заема се върнаха пак в Русия под формата на заплати ,Дългът и Лихвите обаче си останаха за сметка на Сърбия,отделно че Пазарът на руски Резервни части за поддръжка се осигурява Години напред.Ами това е в общи линии "отварянето" на Сръбската икономика към Русия,Китай обаче са много по-жестоки и безпардонни ,изнасяйки най-мръсното си Производство,поради което Сърбите с основание протестират по площадите.

    Коментиран от #4

    23:29 09.07.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    правиш бизнес с тези, които имат бизнес
    ... а ние правим бизнес с кредитни милионери използвали парите за лъскаво костюмче и лъскав офис, но без производсто

    България я чакат много тежки времена!! Тепърва ще има повишения на данъците... и това ще е най-малкото!!

    23:30 09.07.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Аха... нещо като германския Рейнметъл и екологичния, високотехнологичен завод за барут, който нашите високоморални и загрижени партьори ни предлагат? :D

    23:31 09.07.2026

  • 5 Перо

    1 0 Отговор
    Сърбите още живеят във времето на Тито, за външната политика ляв мигач и завой на дясно! И тако и вако, но отдавна мина това време! Трябва да се самоопределят или на едната страна, или на друга! Вече няма два стола за седене!

    23:39 09.07.2026

  • 6 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Точно така, Перо. Хем я караха точно според поговорката - от два стола, та на земята.

    23:51 09.07.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    Умно от страна на сърбите. На Китай викат " Работилницата на света" , а има и виц" Всичко което ме е сътворено от Бог, е направено в Китай" . За Русия знаем , че е най-богата на природни ресурси страна. И каква е алтернативата? Западни държави теглещи кредити, за да демонстрират някакво благосъстояние.

    00:07 10.07.2026