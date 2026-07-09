Сърбия обяви икономиката си за отворена за Русия и Китай

Сръбската икономика е отворена за сътрудничество с Русия и Китай. Това заяви сръбският правителствен министър Ненад Попович в кулоарите на 16-то изложение „Инопром“.

„Ние сме привърженици на отворената икономика, поради което Сърбия си сътрудничи с Европейския съюз и САЩ, както и с Русия и Китай. Китайските компании в момента са основни инвеститори в Сърбия“, каза Попович. Той обясни, че икономическата отвореност е приоритет за Сърбия, тъй като „резултатите от такова сътрудничество са в полза на гражданите и допринасят за просперитета на страната“.

Сръбският министър е уверен, че „икономиката е много важна и не може да толерира ограничения“. „Сътрудничеството е от решаващо значение за глобалното икономическо развитие. Сътрудничество от всички страни, особено в областта на дигитализацията, особено когато изкуственият интелект и роботиката се развиват толкова бързо днес“, отбеляза той.

„Политическите различия може да останат в рамките на политиката, но ограничаването на икономиката само до определена група държави няма да доведе до нищо добро“, смята Попович.