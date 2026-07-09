Сърбия обяви икономиката си за отворена за Русия и Китай

Сръбската икономика е отворена за сътрудничество с Русия и Китай. Това заяви сръбският правителствен министър Ненад Попович в кулоарите на 16-то изложение „Инопром“.
„Ние сме привърженици на отворената икономика, поради което Сърбия си сътрудничи с Европейския съюз и САЩ, както и с Русия и Китай. Китайските компании в момента са основни инвеститори в Сърбия“, каза Попович. Той обясни, че икономическата отвореност е приоритет за Сърбия, тъй като „резултатите от такова сътрудничество са в полза на гражданите и допринасят за просперитета на страната“.
Сръбският министър е уверен, че „икономиката е много важна и не може да толерира ограничения“. „Сътрудничеството е от решаващо значение за глобалното икономическо развитие. Сътрудничество от всички страни, особено в областта на дигитализацията, особено когато изкуственият интелект и роботиката се развиват толкова бързо днес“, отбеляза той.
„Политическите различия може да останат в рамките на политиката, но ограничаването на икономиката само до определена група държави няма да доведе до нищо добро“, смята Попович.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
23:08 09.07.2026
2 оня с коня
Коментиран от #4
23:29 09.07.2026
3 ДрайвингПлежър
... а ние правим бизнес с кредитни милионери използвали парите за лъскаво костюмче и лъскав офис, но без производсто
България я чакат много тежки времена!! Тепърва ще има повишения на данъците... и това ще е най-малкото!!
23:30 09.07.2026
4 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "оня с коня":Аха... нещо като германския Рейнметъл и екологичния, високотехнологичен завод за барут, който нашите високоморални и загрижени партьори ни предлагат? :D
23:31 09.07.2026
5 Перо
23:39 09.07.2026
6 Наблюдател
23:51 09.07.2026
7 РЕАЛИСТ
00:07 10.07.2026