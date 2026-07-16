Новини
Бизнес »
Германия не е в състояние дългосрочно да финансира разходите за отбрана

Германия не е в състояние дългосрочно да финансира разходите за отбрана

16 Юли, 2026 15:11 681 17

  • германия-
  • разходи-
  • отбрана-
  • приходи-
  • бюджет

Правителството ще трябва да увеличи данъчните приходи или да намали публичните разходи

Германия не е в състояние дългосрочно да финансира разходите за отбрана - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германското правителство ще бъде принудено да увеличи данъчните приходи или да намали публичните разходи, ако възнамерява да продължи да отделя значителни суми за отбрана през следващите десетилетия. Финансирането на отбраната чрез дългови заеми няма да бъде устойчива финансова стратегия, според Клаус Зайп, експерт в Института за макроикономика и бизнес изследвания (IMK).

„Дългосрочното финансиране на високите разходи за отбрана чрез дългови заеми е несъвместимо с устойчивата публична финансова политика. Ако федералното правителство и парламентът искат да поддържат високи разходи за отбрана в дългосрочен план, те трябва да финансират значителна част от тях чрез увеличение на данъците или намаляване на други разходи“, цитира Зайп пресслужбата на IMK.

Експертът е изчислил възможни сценарии за държавния дълг на Германия, неговото обслужване и разходите за отбрана до 2050 г. Според неговата прогноза нивото на държавния дълг може да нарасне до 90% от БВП до 2040 г. По-голямата част от общия дълг – над 60%, ще бъде предназначена изключително за разходи за отбрана. Икономистът отбелязва, че при доходност на облигациите от 3% правителството ще може да финансира публичния дълг, но същевременно лихвените плащания ще погълнат приблизително 25% от всички данъчни приходи (7,7% през 2025 г.), което според него създава рискове за дългосрочната стабилност.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    12 0 Отговор
    23-годишен украинец е арестуван в Полша за подбуждане към престъпление от омраза, според изявление, публикувано на официалния уебсайт на полската полиция.

    15:13 16.07.2026

  • 2 стоян георгиев

    8 1 Отговор
    Като гледам голямото оръдие на танка, се чудя дали ще ми пасне на геврека.

    Коментиран от #10

    15:15 16.07.2026

  • 3 Да спре парите на туристите украинци

    14 0 Отговор
    и черните маймуни които са ги налазили като кърлежи и нещата ще се оправят.
    И да рупят повече зелена енергия за да им тръгне в кавички икономиката което естествено няма да стане с зеленина но.....
    Когато всичко тук се ръководи от тъпоъгълници това е положението.
    Кой пакет санкции подготвят да запитам

    15:18 16.07.2026

  • 4 Милена Богданова

    0 19 Отговор
    Няма и нужда коя Русия ли ще се бие с Германия Дългосрочно
    Хах
    Та това е нелепо
    Украйна я смля

    15:18 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробна Вата

    0 15 Отговор
    Путин ще се бие за село Дамянка до последният Руснак

    Коментиран от #12

    15:19 16.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Монголски Бункерен гном

    0 15 Отговор
    Още три дена и киев е наш
    После тръгваме НА Берлина
    Вервайте му

    15:20 16.07.2026

  • 9 Малката муха

    8 0 Отговор
    Вива ла Урсула.

    15:20 16.07.2026

  • 10 Тъкмо за теб

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    е конструирано. И калибърът е перфектен. На него пише....
    Обичам Стоенчо Гейчо

    15:21 16.07.2026

  • 11 Кофти работа

    6 0 Отговор
    Оказа се, че локомотивът е бил на издръжка от САЩ години наред. Много разглезващо. Сега, когато трябва да се оправят сами, дойдоха проблемите както при германците, така и при техните съседи. Ние да му мислим, че локомотивът и нас тегли и спре ли ще трябва да куцукаме по релсите в неясна посока.

    15:23 16.07.2026

  • 12 За сега

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробна Вата":

    Путин си чисти наемници бивши затворници и от републиките. За зеления пък умират чистокръвни млади украинци събрани насила и йеуспяли да избягат на запад

    15:27 16.07.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    1 2 Отговор
    И като имате предвид, че Германия все пак е една от най-финансово дисциплинираните държави в ЕС - какво да кажем за фалиралите!!!

    Европа отича в канала на историята! Украйна беше авантюра, която Европа не можеше да си позволи. А да играеш ва банк без поне едно асо в картите винаги е тъпа идея

    15:55 16.07.2026

  • 14 Германия

    2 0 Отговор
    последните години не може да си поддържа пърната инфраструктура, тръгнали на война 79% от мостовете 7м са в окаяно състояние, магистралите им от едни перфектни писти, след 5 горещи дни настилката се разпадати, жп имфраструктурата им също е плачевна С други думи, това което построиха в следвоенна Германия, не могат дори да го боядисат
    А не съм убеден, че немците ще реагират ентусиазирано на по високи данъци...

    Коментиран от #15

    16:10 16.07.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Германия":

    А то вече няма и на къде по-високи.
    В повечето от "богатите" държави още едно повишение на данъците вече официално връща робството щото работиш 100% за господаря

    16:17 16.07.2026

  • 16 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    С борчове и джендъри какво колко и как се финансира ,парите от прайдовете са недостатъчни за укри и евреи ,те точно това ще скат да печатат от нищото и да дават с лихва на идиоти да управляват офце

    16:22 16.07.2026

  • 17 Механик

    0 0 Отговор
    Германия не е в състояние да направи каквото и да било. Няма вече Германия. Убиха я. По-точно тя си направи харакири. Застана на колене, заби тантото до дръжката в корема си, а Урусла и отсече главата в тоя момент.

    16:50 16.07.2026