Германия не е в състояние дългосрочно да финансира разходите за отбрана

Германското правителство ще бъде принудено да увеличи данъчните приходи или да намали публичните разходи, ако възнамерява да продължи да отделя значителни суми за отбрана през следващите десетилетия. Финансирането на отбраната чрез дългови заеми няма да бъде устойчива финансова стратегия, според Клаус Зайп, експерт в Института за макроикономика и бизнес изследвания (IMK).

„Дългосрочното финансиране на високите разходи за отбрана чрез дългови заеми е несъвместимо с устойчивата публична финансова политика. Ако федералното правителство и парламентът искат да поддържат високи разходи за отбрана в дългосрочен план, те трябва да финансират значителна част от тях чрез увеличение на данъците или намаляване на други разходи“, цитира Зайп пресслужбата на IMK.

Експертът е изчислил възможни сценарии за държавния дълг на Германия, неговото обслужване и разходите за отбрана до 2050 г. Според неговата прогноза нивото на държавния дълг може да нарасне до 90% от БВП до 2040 г. По-голямата част от общия дълг – над 60%, ще бъде предназначена изключително за разходи за отбрана. Икономистът отбелязва, че при доходност на облигациите от 3% правителството ще може да финансира публичния дълг, но същевременно лихвените плащания ще погълнат приблизително 25% от всички данъчни приходи (7,7% през 2025 г.), което според него създава рискове за дългосрочната стабилност.