Германия не е в състояние дългосрочно да финансира разходите за отбрана

Германското правителство ще бъде принудено да увеличи данъчните приходи или да намали публичните разходи, ако възнамерява да продължи да отделя значителни суми за отбрана през следващите десетилетия. Финансирането на отбраната чрез дългови заеми няма да бъде устойчива финансова стратегия, според Клаус Зайп, експерт в Института за макроикономика и бизнес изследвания (IMK).
„Дългосрочното финансиране на високите разходи за отбрана чрез дългови заеми е несъвместимо с устойчивата публична финансова политика. Ако федералното правителство и парламентът искат да поддържат високи разходи за отбрана в дългосрочен план, те трябва да финансират значителна част от тях чрез увеличение на данъците или намаляване на други разходи“, цитира Зайп пресслужбата на IMK.
Експертът е изчислил възможни сценарии за държавния дълг на Германия, неговото обслужване и разходите за отбрана до 2050 г. Според неговата прогноза нивото на държавния дълг може да нарасне до 90% от БВП до 2040 г. По-голямата част от общия дълг – над 60%, ще бъде предназначена изключително за разходи за отбрана. Икономистът отбелязва, че при доходност на облигациите от 3% правителството ще може да финансира публичния дълг, но същевременно лихвените плащания ще погълнат приблизително 25% от всички данъчни приходи (7,7% през 2025 г.), което според него създава рискове за дългосрочната стабилност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
15:13 16.07.2026
2 стоян георгиев
Коментиран от #10
15:15 16.07.2026
3 Да спре парите на туристите украинци
И да рупят повече зелена енергия за да им тръгне в кавички икономиката което естествено няма да стане с зеленина но.....
Когато всичко тук се ръководи от тъпоъгълници това е положението.
Кой пакет санкции подготвят да запитам
15:18 16.07.2026
4 Милена Богданова
Хах
Та това е нелепо
Украйна я смля
15:18 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гробна Вата
Коментиран от #12
15:19 16.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Монголски Бункерен гном
После тръгваме НА Берлина
Вервайте му
15:20 16.07.2026
9 Малката муха
15:20 16.07.2026
10 Тъкмо за теб
До коментар #2 от "стоян георгиев":е конструирано. И калибърът е перфектен. На него пише....
Обичам Стоенчо Гейчо
15:21 16.07.2026
11 Кофти работа
15:23 16.07.2026
12 За сега
До коментар #6 от "Гробна Вата":Путин си чисти наемници бивши затворници и от републиките. За зеления пък умират чистокръвни млади украинци събрани насила и йеуспяли да избягат на запад
15:27 16.07.2026
13 ДрайвингПлежър
Европа отича в канала на историята! Украйна беше авантюра, която Европа не можеше да си позволи. А да играеш ва банк без поне едно асо в картите винаги е тъпа идея
15:55 16.07.2026
14 Германия
А не съм убеден, че немците ще реагират ентусиазирано на по високи данъци...
Коментиран от #15
16:10 16.07.2026
15 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "Германия":А то вече няма и на къде по-високи.
В повечето от "богатите" държави още едно повишение на данъците вече официално връща робството щото работиш 100% за господаря
16:17 16.07.2026
16 Kaлпазанин
16:22 16.07.2026
17 Механик
16:50 16.07.2026