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Tesla влиза в една от най-скъпите си сделки на стойност до 5 милиарда долара

Tesla влиза в една от най-скъпите си сделки на стойност до 5 милиарда долара

23 Юни, 2026 15:21 525 1

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Tesla и NatPower обявиха стратегическо партньорство за изграждането на мащабна инфраструктура за съхранение на електроенергия

Tesla влиза в една от най-скъпите си сделки на стойност до 5 милиарда долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американската Tesla и енергийната компания NatPower обявиха стратегическо партньорство за изграждането на мащабна инфраструктура за съхранение на електроенергия във Великобритания и Италия. Първата фаза на проекта предвижда изграждането на батерийни системи с общ капацитет от 25 гигаватчаса, а общата стойност на инвестицията може да достигне 5 млрд. долара.

Сделката идва в момент, когато европейските държави ускоряват инвестициите в енергийни хранилища, които играят ключова роля за интегрирането на възобновяемите енергийни източници в електроенергийните мрежи. Батерийните системи позволяват съхраняването на произведената от слънчеви и вятърни централи енергия и използването ѝ в периоди на по-високо потребление.

Съгласно споразумението NatPower ще използва системите Tesla Megapack – индустриални батерийни решения за съхранение на електроенергия в голям мащаб. Освен хардуера американската компания ще предостави и своята платформа за енергийна търговия, която оптимизира моментите за покупка и продажба на електроенергия на пазара.

Първоначално ще бъдат реализирани пет проекта, които са част от по-амбициозна програма. Дългосрочната цел е изграждането на над 100 гигаватчаса капацитет за съхранение на енергия, което би превърнало инициативата в една от най-големите от този тип в Европа. Очаква се строителните разходи за цялата програма да бъдат между 4 и 5 млрд. долара.

От компаниите изчисляват, че проектът може да генерира приходи над 15 млрд. долара в рамките на следващите две десетилетия. Според главния изпълнителен директор на NatPower Фабрицио Дзаго основната цел е създаването на модел, който да съчетава финансирането и реализацията на енергийна инфраструктура по начин, който може да бъде приложен и на други пазари.

Новината е важна и за Tesla, която през последните години постепенно превръща бизнеса си с енергийни системи в един от ключовите двигатели на растежа наред с производството на електромобили. Макар компанията да остава най-известна със своите автомобили, пазарът на батерийни решения за електроенергийните мрежи се развива с бързи темпове и се очаква да играе все по-важна роля в глобалния енергиен преход.

Енергийни анализатори посочват, че инвестициите в системи за съхранение се превръщат в стратегически приоритет за Европа, особено на фона на нарастващия дял на възобновяемите източници и необходимостта от по-стабилни и устойчиви електроенергийни мрежи. Именно затова проекти от подобен мащаб започват да се разглеждат като критична инфраструктура за бъдещето на европейската енергетика.


САЩ
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