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ФИФА ще генерира приходи от над 15 милиарда долара от Световното първенство по футбол

ФИФА ще генерира приходи от над 15 милиарда долара от Световното първенство по футбол

19 Юли, 2026 18:55 513 1

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Плановете бяха за 11 милиарда долара

ФИФА ще генерира приходи от над 15 милиарда долара от Световното първенство по футбол - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) ще генерира приходи от над 15 млрд. USD по време на Световното първенство, според The ​​Guardian.

Преди турнира организацията планираше да генерира приходи от около 11 млрд. USD, но надхвърли тази цифра чрез продажба на билети, включително на вторичния пазар. Футболните асоциации ще се възползват от разширяването на финансовия фонд на ФИФА, въпреки че подробностите за плащанията не са финализирани. Това би могло да засили позицията на настоящия президент на ФИФА Джани Инфантино, който е подложен на критики заради редица спорни решения, включително отмяната на червения картон на нападателя на американския национален отбор Фоларин Балогун след призив от президента Доналд Тръмп.

Увеличените приходи биха могли да подобрят шансовете на САЩ за домакинство на друго Световно първенство в близко бъдеще. Тръмп преди това обяви намерението на страната да кандидатства за домакинство на Световното първенство. Следващият турнир, за който Съединените щати могат да се класират, е Световното първенство през 2038 г.

Аржентина и Испания ще се изправят един срещу друг във финала на Световното първенство, като мачът започва в неделя от 22:00 ч. българско време. Четиридесет и осем отбора участваха в турнира за първи път, а по пътя бяха поставени рекорди за обща посещаемост и отбелязани голове.


САЩ
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  • 1 Симо

    0 0 Отговор
    За следващото първенство трябва да променят правилата - да се играе по 3 минути на полувреме, другото да е реклами....

    19:09 19.07.2026