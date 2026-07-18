Китай е готов да предприеме действия по отношение на национализацията на British Steel

Китай може да предприеме мерки за защита на законните права на своите инвеститори във връзка с национализацията на British Steel от британските власти, според изявление на китайското външно министерство.

„Китай следи отблизо ситуацията и ще предприеме мерки, ако е необходимо, за защита на законните права и интереси на своите инвеститори“, се казва в изявлението.

Министерството на външните работи подчерта, че действията на Лондон ще повлияят пряко на оценката на китайските инвеститори за бизнес средата в Обединеното кралство и доверието, което китайските граждани имат в британското правителство. Пекин поиска законните права на инвеститорите да бъдат гарантирани в съответствие с двустранното споразумение за защита на инвестициите.

Китай също така призова Обединеното кралство да се придържа към пазарните принципи и да намери взаимно приемливо решение, включително въпроса за компенсацията.

British Steel преди това беше контролирана от китайската Jingye Group.