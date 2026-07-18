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Китай е готов да предприеме действия по отношение на национализацията на British Steel

Китай е готов да предприеме действия по отношение на национализацията на British Steel

18 Юли, 2026 17:21 701 8

  • british steel-
  • китай-
  • великобритания-
  • национализация

Действията на Лондон ще повлияят пряко на оценката на китайските инвеститори за бизнес средата в Обединеното кралство

Китай е готов да предприеме действия по отношение на национализацията на British Steel - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай може да предприеме мерки за защита на законните права на своите инвеститори във връзка с национализацията на British Steel от британските власти, според изявление на китайското външно министерство.

„Китай следи отблизо ситуацията и ще предприеме мерки, ако е необходимо, за защита на законните права и интереси на своите инвеститори“, се казва в изявлението.

Министерството на външните работи подчерта, че действията на Лондон ще повлияят пряко на оценката на китайските инвеститори за бизнес средата в Обединеното кралство и доверието, което китайските граждани имат в британското правителство. Пекин поиска законните права на инвеститорите да бъдат гарантирани в съответствие с двустранното споразумение за защита на инвестициите.

Китай също така призова Обединеното кралство да се придържа към пазарните принципи и да намери взаимно приемливо решение, включително въпроса за компенсацията.

British Steel преди това беше контролирана от китайската Jingye Group.


Китай
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРИТАНСКИТЕ БАНДИТИ

    9 2 Отговор
    Не им стигна откраднатото от Русия, сега искат да откраднат и от Китай.

    17:28 18.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Милена Богданова

    2 7 Отговор
    Нещо за слънчевото затъмнение над Москва??
    Или е забранено да се говори?

    Коментиран от #5, #6

    17:34 18.07.2026

  • 4 Баламата

    9 2 Отговор
    Британия отдавна не е велика.Но си остава завинаги граблива.Само руския атом може да я оправи

    17:34 18.07.2026

  • 5 Погром като погром над Москва

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Милена Богданова":

    Какво да гиворим?

    17:34 18.07.2026

  • 6 Фифи цигуларя

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Милена Богданова":

    Една Украйна Ги Смля
    Вече не съм Купейка
    Никой не може да ме накара да вярвам че това е Армия или държава

    Коментиран от #8

    17:38 18.07.2026

  • 7 Госあ

    4 0 Отговор
    крадеца си е крадец ! Със запада договори не се подписват

    17:44 18.07.2026

  • 8 К.о.т.А.К.А.😿

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Фифи цигуларя":

    “Коментари”, които не са по темата на статията защо не се трият?

    18:10 18.07.2026