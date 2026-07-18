Китай е готов да предприеме действия по отношение на национализацията на British Steel

Китай може да предприеме мерки за защита на законните права на своите инвеститори във връзка с национализацията на British Steel от британските власти, според изявление на китайското външно министерство.
„Китай следи отблизо ситуацията и ще предприеме мерки, ако е необходимо, за защита на законните права и интереси на своите инвеститори“, се казва в изявлението.
Министерството на външните работи подчерта, че действията на Лондон ще повлияят пряко на оценката на китайските инвеститори за бизнес средата в Обединеното кралство и доверието, което китайските граждани имат в британското правителство. Пекин поиска законните права на инвеститорите да бъдат гарантирани в съответствие с двустранното споразумение за защита на инвестициите.
Китай също така призова Обединеното кралство да се придържа към пазарните принципи и да намери взаимно приемливо решение, включително въпроса за компенсацията.
British Steel преди това беше контролирана от китайската Jingye Group.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРИТАНСКИТЕ БАНДИТИ
17:28 18.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Милена Богданова
Или е забранено да се говори?
Коментиран от #5, #6
17:34 18.07.2026
4 Баламата
17:34 18.07.2026
5 Погром като погром над Москва
До коментар #3 от "Милена Богданова":Какво да гиворим?
17:34 18.07.2026
6 Фифи цигуларя
До коментар #3 от "Милена Богданова":Една Украйна Ги Смля
Вече не съм Купейка
Никой не може да ме накара да вярвам че това е Армия или държава
Коментиран от #8
17:38 18.07.2026
7 Госあ
17:44 18.07.2026
8 К.о.т.А.К.А.😿
До коментар #6 от "Фифи цигуларя":“Коментари”, които не са по темата на статията защо не се трият?
18:10 18.07.2026