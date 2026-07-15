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Германската индустрия е загубила 177 000 работни места

Германската индустрия е загубила 177 000 работни места

15 Юли, 2026 16:16 638 19

  • германия-
  • икономика-
  • работни места-
  • съкращения

Данните са за 2025 година

Германската индустрия е загубила 177 000 работни места - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германската индустрия е загубила 177 000 работни места миналата година, според Федералната агенция по заетостта.

Според агенцията, 6,5 милиона души, подлежащи на задължително социално осигуряване, все още са били заети в преработващата промишленост през декември 2025 г. Това представлява почти една пета от всички осигурени работници. Като цяло заетостта във всички сектори на икономиката е намаляла със 108 000. Ръстът в други индустрии, отбелязва агенцията, не е успял да компенсира загубите в промишлеността.

Само в автомобилната индустрия и доставчиците на части са били съкратени 52 000 работни места. 24 000 работни места са били елиминирани в металургичната промишленост и 28 000 в машиностроенето. Агенцията подчерта, че съкращенията все още не са приключили.

В края на юни Андреа Налес, председател на Федералната агенция за защита на индустриалната собственост, заяви, че индустриалният сектор губи 15 000 работни места месечно. Общо тази цифра през последните 12 месеца (към края на юни) възлиза на 174 000.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше предизвикана от пандемията от COVID-19, след което се влоши от прекъсването на доставките на руски газ и конфликта за Иран.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не може да бъде!

    31 1 Отговор
    Само толкова ли?! Санкциите ли не работят добре?

    Коментиран от #17

    16:18 15.07.2026

  • 2 оня с коня

    16 1 Отговор
    ок добре ще си го преместя в другия крачол сега

    Коментиран от #18

    16:19 15.07.2026

  • 3 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    19 3 Отговор
    Браву! Пубеда! Сига сичкити да додат да бачкат в зъводъ за баруд на нашту Генерал от селу Славянуву!

    16:20 15.07.2026

  • 4 честен ционист

    6 5 Отговор
    „Безработицата не е просто въпрос на това да нямаш работа. Повечето хора могат да си намерят някаква работа дори в най-лошите времена... Проблемът е в чувството, че си излишен, че животът ти е свършил, че си станал паразит, който не допринася с нищо за обществото.“

    16:20 15.07.2026

  • 5 а къде е новия пакет от санкций?

    16 1 Отговор
    дано урсула и кая ви наложат нов пакет от санкций до края на месеца ха ха хаа

    16:20 15.07.2026

  • 6 Сатана Z

    15 3 Отговор
    Мои колеги немци си купиха имот в България и напуснаха Дойчланд на всегда.
    Работят си от вкъщи и си отглеждат домати.

    Коментиран от #9

    16:23 15.07.2026

  • 7 пръц

    19 1 Отговор
    И по-весело ще става коалицията на желаещите разгони майката на икономиката.

    16:23 15.07.2026

  • 8 Малко са

    17 0 Отговор
    Продължавайте все така начело с Урсула мерц макрон Рю те тката и останалите.......
    Разбрахте ме нали..... но не наивници.
    Много са смешни.

    16:26 15.07.2026

  • 9 Гумен Крадев

    5 10 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    Гарантирам, че този им личен успех ще е временен и съвсем скоро ще приключи с пълното ни интегриране в еврозоната.

    16:26 15.07.2026

  • 10 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Германците си приличат по едно с Българете .И те са на принципа:
    "Когато работата ти пречи на пиенето - махни работата.

    16:29 15.07.2026

  • 11 К.о.т.А.К.А. 🐱

    9 0 Отговор
    го уволниха от портиерната на Баба Алино и сега остана само на шекелите от форума на факти, вие за германската индустрия се притеснявате

    16:29 15.07.2026

  • 12 Споко!

    8 3 Отговор
    Руснаците ще си ги купят тези работници!

    16:30 15.07.2026

  • 13 Розав пудел с бустер

    7 1 Отговор
    Всичките да ги боцнат по един файзер и на фронта в ууукрайна - Слава!

    16:36 15.07.2026

  • 14 западналите

    7 1 Отговор
    изтекоха в канала!

    16:37 15.07.2026

  • 15 Артилерист

    6 1 Отговор
    Германците ги баламосват с милитаризация, както по фашисткото време на бащата на Мерц в армията на Хитлер...

    16:51 15.07.2026

  • 16 Айляк

    3 1 Отговор
    Дойчо нихт арбайтен.
    И Мемет, Сервет и Амет вече не искат да се гърбят за Дойчото.
    Дойчо, Дойчо, какво направиха с теб, Дойчо?:(
    Ск опиха ви тия хамериканци, ей.
    Иначе пак да сте тръгнали на война, да завлядявате света.

    17:11 15.07.2026

  • 17 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не може да бъде!":

    Не е само до санкции.
    1. Санкциите вярно направиха да се купува газ на до 3-4 пъти руската цена, но това е началото само.
    2. Високи данъци. Чуждите инвеститори смятат не само цена на труда, но цялостна печалба. Защо в Германия при 50% данък вместо в САЩ при 2-3 пъти заплатата, но до 0 данък?
    3. Пак данъци, но за заплатите. Хората не са доволни, в същото време само ДОД им е до 50%. Като се сложи с "от работодател", почти двойна заплата в САЩ е за същия бюджет на работодателя.
    4. Регулации и бюрокрация. За всичко фирмите са блокирани и имат куп разходи за одобрения.
    5. Липса на работници- квалифицираните емигрират масово. 282 000 напуснали само 2025
    6. зелена сделка и екология- оскъпиха енергията в пъти, за да има за субсидии на ВЕИ да изглеждат евтини, СО2 квоти да правят ТЕЦ да изглеждат скъпи....
    7. социални помощи. След данъци заплатите са 200-300, 500 евро над социалки. Много хора казват "Защо да работя за едно нищо повече от да си стоя вкъщи?". Ако увеличение на заплата те вдига над праг по прогресивния и загубиш детски, то пак "Абе, я да работя по-малко, щото с данъка губя пари и работя за нищо"
    Има куп фактори и всички са до политики на ЕС. Санкциите са само "черешката на тортата", "върха на айсберга", "последния пирон в ковчега".

    17:27 15.07.2026

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ти не го мести много .България е във финансова и икономическа общност ,че и военна ,със страна ,която до Сега Беше най мощната в ЕС и Сега тръгна надолу.Ще Ви повлече...

    17:44 15.07.2026

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор
    Колко пъти ги писах тези неща Тука в коментарите ,а бордюрите ми сё смяха.
    Е така...
    Ама няма ги ,не коментират .Що то са на зра ни,хахаахах

    17:47 15.07.2026