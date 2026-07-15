Германската индустрия е загубила 177 000 работни места миналата година, според Федералната агенция по заетостта.

Според агенцията, 6,5 милиона души, подлежащи на задължително социално осигуряване, все още са били заети в преработващата промишленост през декември 2025 г. Това представлява почти една пета от всички осигурени работници. Като цяло заетостта във всички сектори на икономиката е намаляла със 108 000. Ръстът в други индустрии, отбелязва агенцията, не е успял да компенсира загубите в промишлеността.

Само в автомобилната индустрия и доставчиците на части са били съкратени 52 000 работни места. 24 000 работни места са били елиминирани в металургичната промишленост и 28 000 в машиностроенето. Агенцията подчерта, че съкращенията все още не са приключили.

В края на юни Андреа Налес, председател на Федералната агенция за защита на индустриалната собственост, заяви, че индустриалният сектор губи 15 000 работни места месечно. Общо тази цифра през последните 12 месеца (към края на юни) възлиза на 174 000.

През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше предизвикана от пандемията от COVID-19, след което се влоши от прекъсването на доставките на руски газ и конфликта за Иран.