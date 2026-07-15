Германската индустрия е загубила 177 000 работни места миналата година, според Федералната агенция по заетостта.
Според агенцията, 6,5 милиона души, подлежащи на задължително социално осигуряване, все още са били заети в преработващата промишленост през декември 2025 г. Това представлява почти една пета от всички осигурени работници. Като цяло заетостта във всички сектори на икономиката е намаляла със 108 000. Ръстът в други индустрии, отбелязва агенцията, не е успял да компенсира загубите в промишлеността.
Само в автомобилната индустрия и доставчиците на части са били съкратени 52 000 работни места. 24 000 работни места са били елиминирани в металургичната промишленост и 28 000 в машиностроенето. Агенцията подчерта, че съкращенията все още не са приключили.
В края на юни Андреа Налес, председател на Федералната агенция за защита на индустриалната собственост, заяви, че индустриалният сектор губи 15 000 работни места месечно. Общо тази цифра през последните 12 месеца (към края на юни) възлиза на 174 000.
През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Първоначално тя беше предизвикана от пандемията от COVID-19, след което се влоши от прекъсването на доставките на руски газ и конфликта за Иран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не може да бъде!
Коментиран от #17
16:18 15.07.2026
2 оня с коня
Коментиран от #18
16:19 15.07.2026
3 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
16:20 15.07.2026
4 честен ционист
16:20 15.07.2026
5 а къде е новия пакет от санкций?
16:20 15.07.2026
6 Сатана Z
Работят си от вкъщи и си отглеждат домати.
Коментиран от #9
16:23 15.07.2026
7 пръц
16:23 15.07.2026
8 Малко са
Разбрахте ме нали..... но не наивници.
Много са смешни.
16:26 15.07.2026
9 Гумен Крадев
До коментар #6 от "Сатана Z":Гарантирам, че този им личен успех ще е временен и съвсем скоро ще приключи с пълното ни интегриране в еврозоната.
16:26 15.07.2026
10 Сатана Z
"Когато работата ти пречи на пиенето - махни работата.
16:29 15.07.2026
11 К.о.т.А.К.А. 🐱
16:29 15.07.2026
12 Споко!
16:30 15.07.2026
13 Розав пудел с бустер
16:36 15.07.2026
14 западналите
16:37 15.07.2026
15 Артилерист
16:51 15.07.2026
16 Айляк
И Мемет, Сервет и Амет вече не искат да се гърбят за Дойчото.
Дойчо, Дойчо, какво направиха с теб, Дойчо?:(
Ск опиха ви тия хамериканци, ей.
Иначе пак да сте тръгнали на война, да завлядявате света.
17:11 15.07.2026
17 хаха
До коментар #1 от "Не може да бъде!":Не е само до санкции.
1. Санкциите вярно направиха да се купува газ на до 3-4 пъти руската цена, но това е началото само.
2. Високи данъци. Чуждите инвеститори смятат не само цена на труда, но цялостна печалба. Защо в Германия при 50% данък вместо в САЩ при 2-3 пъти заплатата, но до 0 данък?
3. Пак данъци, но за заплатите. Хората не са доволни, в същото време само ДОД им е до 50%. Като се сложи с "от работодател", почти двойна заплата в САЩ е за същия бюджет на работодателя.
4. Регулации и бюрокрация. За всичко фирмите са блокирани и имат куп разходи за одобрения.
5. Липса на работници- квалифицираните емигрират масово. 282 000 напуснали само 2025
6. зелена сделка и екология- оскъпиха енергията в пъти, за да има за субсидии на ВЕИ да изглеждат евтини, СО2 квоти да правят ТЕЦ да изглеждат скъпи....
7. социални помощи. След данъци заплатите са 200-300, 500 евро над социалки. Много хора казват "Защо да работя за едно нищо повече от да си стоя вкъщи?". Ако увеличение на заплата те вдига над праг по прогресивния и загубиш детски, то пак "Абе, я да работя по-малко, щото с данъка губя пари и работя за нищо"
Има куп фактори и всички са до политики на ЕС. Санкциите са само "черешката на тортата", "върха на айсберга", "последния пирон в ковчега".
17:27 15.07.2026
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "оня с коня":Ти не го мести много .България е във финансова и икономическа общност ,че и военна ,със страна ,която до Сега Беше най мощната в ЕС и Сега тръгна надолу.Ще Ви повлече...
17:44 15.07.2026
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Е така...
Ама няма ги ,не коментират .Що то са на зра ни,хахаахах
17:47 15.07.2026