Захарова нарече премахването на Max от Google Play „класическа западна цензура“

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, нарече премахването на месинджъра Max от магазина за приложения в Google Play „класическа западна цензура“.

„Класическа западна цензура“, каза дипломатът.

Приложенията Max и VK по-рано изчезнаха от Google Play. Инсталираните услуги и приложения функционират нормално без ограничения, отбеляза VK. Наред с VK и Max, премахнатите приложения включват Odnoklassniki, Mail и Zen.

Потребителите на устройства с Android ще продължат да получават push известия за съобщения, събития и обаждания в приложенията Max и VK. „Приложенията VK и Max са достъпни за инсталиране в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и други магазини за приложения за Android“, обясни пресслужбата.

Преди това Apple премахна приложенията на VK Holding и месинджъра Max от App Store. VK заяви по това време, че компанията е направила това едностранно и без предупреждение. Впоследствие потребителите на iPhone спряха да получават push известия за нови съобщения и обаждания в месинджъра.