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Захарова нарече премахването на Max от Google Play „класическа западна цензура“

Захарова нарече премахването на Max от Google Play „класическа западна цензура“

16 Юли, 2026 15:47 844 16

  • google play-
  • мария захарова-
  • русия-
  • ограничения-
  • приложения-
  • max-
  • vk

По-рано приложенията Max и VK изчезнаха от Google Play

Захарова нарече премахването на Max от Google Play „класическа западна цензура“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, нарече премахването на месинджъра Max от магазина за приложения в Google Play „класическа западна цензура“.

„Класическа западна цензура“, каза дипломатът.

Приложенията Max и VK по-рано изчезнаха от Google Play. Инсталираните услуги и приложения функционират нормално без ограничения, отбеляза VK. Наред с VK и Max, премахнатите приложения включват Odnoklassniki, Mail и Zen.

Потребителите на устройства с Android ще продължат да получават push известия за съобщения, събития и обаждания в приложенията Max и VK. „Приложенията VK и Max са достъпни за инсталиране в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и други магазини за приложения за Android“, обясни пресслужбата.

Преди това Apple премахна приложенията на VK Holding и месинджъра Max от App Store. VK заяви по това време, че компанията е направила това едностранно и без предупреждение. Впоследствие потребителите на iPhone спряха да получават push известия за нови съобщения и обаждания в месинджъра.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Град Козлодуй

    10 7 Отговор
    Коя е kurwaта и какво иска?

    15:50 16.07.2026

  • 3 666

    9 5 Отговор
    К за страхливия олигарх Пуслер

    15:52 16.07.2026

  • 4 честен ционист

    12 5 Отговор
    Скоро всички ще ползвате ВКонтакте, понеже Фейсбукът ще ви иска лична карта, свидетелство за съдимост, психотест, кръвна група и селфи.

    15:53 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 реалистъ

    14 6 Отговор
    Какъв ви е проблема? Направете си Раша Плей и си качвайте глупостите там.

    Коментиран от #11, #12

    15:53 16.07.2026

  • 7 Давайте

    12 1 Отговор
    Русия да направи радио Свободен запад и да ни пуска нецензурирани новини.

    15:54 16.07.2026

  • 8 Западни

    5 10 Отговор
    Говнетяни - мръсни, подли, двулични и лъжливи! Само унищожение е управията!

    15:57 16.07.2026

  • 9 Урос

    9 5 Отговор
    Захарова-на български Пияндекова- е много точна с Путина.

    16:00 16.07.2026

  • 10 Дик диверсанта

    9 4 Отговор
    Прости руски орки, направете си магазин, ама не можете.

    16:00 16.07.2026

  • 11 ПРОБЛЕМА Е В ДОСТЪПА

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "реалистъ":

    РУСНАЦИТЕ НАПРАВИХА MAX , ЗАЩОТО ИМ ЧЕТЯХА СЪОБЩЕНИЯТА В ДРУГИТЕ МЕСИНДЖЪРИ.НА ДУРОВ МУ ВЗЕХА ПАРОЛИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ И ОСТАВИХА ТЕЛЕГРАМА.КАКТО СТАНА И С ТИК ТОКА В САЩ

    Коментиран от #13

    16:02 16.07.2026

  • 12 Механик

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "реалистъ":

    Те руснацте не могат да направят два еднакви пирона.

    16:02 16.07.2026

  • 13 Работата е че руснаците бяха крепостни

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "ПРОБЛЕМА Е В ДОСТЪПА":

    А сега са роби.

    16:03 16.07.2026

  • 14 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ

    9 2 Отговор
    Ти да видиш. Маша говори за западна ценцура при този ограничен и цeнзypиpaн интернет в РФ.
    Явно е важно и задължително всеки ден да прави изявления. Темата е без значение.

    16:11 16.07.2026

  • 15 Хахаха

    2 1 Отговор
    Google Play е частна компания и е в правото си да ви махне.А вие забранихте всички социални мрежи и интернета сте го ограничили.Хааа смех.

    16:27 16.07.2026

  • 16 Биробижан е узки

    0 1 Отговор
    инстаграм,фейсбук,телеграм,са забранени,а макснаш

    16:27 16.07.2026