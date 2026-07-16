Захарова нарече премахването на Max от Google Play „класическа западна цензура“

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, нарече премахването на месинджъра Max от магазина за приложения в Google Play „класическа западна цензура“.
„Класическа западна цензура“, каза дипломатът.
Приложенията Max и VK по-рано изчезнаха от Google Play. Инсталираните услуги и приложения функционират нормално без ограничения, отбеляза VK. Наред с VK и Max, премахнатите приложения включват Odnoklassniki, Mail и Zen.
Потребителите на устройства с Android ще продължат да получават push известия за съобщения, събития и обаждания в приложенията Max и VK. „Приложенията VK и Max са достъпни за инсталиране в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и други магазини за приложения за Android“, обясни пресслужбата.
Преди това Apple премахна приложенията на VK Holding и месинджъра Max от App Store. VK заяви по това време, че компанията е направила това едностранно и без предупреждение. Впоследствие потребителите на iPhone спряха да получават push известия за нови съобщения и обаждания в месинджъра.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Град Козлодуй
15:50 16.07.2026
3 666
15:52 16.07.2026
4 честен ционист
15:53 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 реалистъ
Коментиран от #11, #12
15:53 16.07.2026
7 Давайте
15:54 16.07.2026
8 Западни
15:57 16.07.2026
9 Урос
16:00 16.07.2026
10 Дик диверсанта
16:00 16.07.2026
11 ПРОБЛЕМА Е В ДОСТЪПА
До коментар #6 от "реалистъ":РУСНАЦИТЕ НАПРАВИХА MAX , ЗАЩОТО ИМ ЧЕТЯХА СЪОБЩЕНИЯТА В ДРУГИТЕ МЕСИНДЖЪРИ.НА ДУРОВ МУ ВЗЕХА ПАРОЛИТЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ И ОСТАВИХА ТЕЛЕГРАМА.КАКТО СТАНА И С ТИК ТОКА В САЩ
Коментиран от #13
16:02 16.07.2026
12 Механик
До коментар #6 от "реалистъ":Те руснацте не могат да направят два еднакви пирона.
16:02 16.07.2026
13 Работата е че руснаците бяха крепостни
До коментар #11 от "ПРОБЛЕМА Е В ДОСТЪПА":А сега са роби.
16:03 16.07.2026
14 СВО 1 603 дни РЕЗИЛ
Явно е важно и задължително всеки ден да прави изявления. Темата е без значение.
16:11 16.07.2026
15 Хахаха
16:27 16.07.2026
16 Биробижан е узки
16:27 16.07.2026