Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Европейската комисия планира да промени системата за търговия с емисии

Европейската комисия планира да промени системата за търговия с емисии

17 Юли, 2026 11:11 560 5

  • търговия-
  • емисии-
  • ес-
  • декарбонизация

Брюксел възнамерява да разпредели по-голямата част от приходите от СТЕ за подкрепа на декарбонизацията на предприятията

Европейската комисия планира да промени системата за търговия с емисии - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия възнамерява да засили финансовата подкрепа за декарбонизацията на европейската промишленост, като едновременно с това забави темпа на намаляване на квотите за емисии по Системата за търговия с въглеродни емисии (СТЕ). Това заяви европейският комисар по климатичните действия Вопке Хьокстра пред Financial Times (FT).

Според него Брюксел планира да разпредели по-голямата част от приходите от СТЕ за подкрепа на декарбонизацията на предприятията. „Трябва да намерим решение за индустрията“, каза Хьокстра, подчертавайки, че промените няма да попречат на постигането на климатичните цели на ЕС. Според FT Европейската комисия ще предложи да се изисква от страните от ЕС да разпределят поне половината от годишните си приходи от СТЕ, оценени на приблизително 24 милиарда евро, за модернизация на индустрията. Освен това има планове за забавяне на намаляването на броя на наличните квоти и удължаване на тяхното издаване до средата на 40-те години на 21-ви век, вместо сегашната 2039 г.

Системата за търговия с емисии (ETS) е в сила в ЕС от 2005 г. и се прилага за индустрии, които представляват приблизително 40% от емисиите на парникови газове. Предложенията на Европейската комисия все още трябва да бъдат съгласувани с държавите членки на ЕС и Европейския парламент.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    9 0 Отговор
    Май вместо декарбонизация се получи деиндустриализация

    11:14 17.07.2026

  • 2 САМО ТАКА

    5 0 Отговор
    НА ВСЕКИ ЕВРОЧЛЕН ДА СЕ СЛОЖИ КАТАЛИЗАТОР В ЗАДНАТА ЧАСТ НА ТЯЛОТО 2 ПЕДИ ПОД ГЪРБА

    11:17 17.07.2026

  • 3 Индустрията…

    4 0 Отговор
    …на ЕС е като пациент в кома -> нулева мозъчна активност и дейност. Защо просто не я изключат от животоподдържащите системи и да се приключва с тая драма?!

    11:31 17.07.2026

  • 4 Механик

    4 0 Отговор
    Някой може ли да ми обясни как "търговията с емисии" помага за по-чиста околна среда?
    Имаш пари- плащаш си и си цапаш колкото си искаш. Тоест, цапането продължава. Да не говорим, че за да се изкарат тия пари, пак е цапано яко.
    И кой е собственика на ПЛАНЕТАТА, че да му плащаме задето му цапаме имота? М?
    Къде отиват тия пари?
    Хората най-после трябва да си зададат подобни въпроси и да вземат мерки, а не да се чувстват горди понеже са си платили винетката/гражданската.

    Коментиран от #5

    11:44 17.07.2026

  • 5 Не разбра

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    ли, че всико е само заради пари и накой в която и да е институция му дреме за екология или подобни неща. Просто е лесен начин да се скубят данъкоплатците.. Просто са едини лесни, много лесни пари. Подобно акцизите за гориво, глобите (прикрити като безопасност).. и какви ли оше не лесни приходи.

    12:30 17.07.2026