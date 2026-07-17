Европейската комисия планира да промени системата за търговия с емисии

Европейската комисия възнамерява да засили финансовата подкрепа за декарбонизацията на европейската промишленост, като едновременно с това забави темпа на намаляване на квотите за емисии по Системата за търговия с въглеродни емисии (СТЕ). Това заяви европейският комисар по климатичните действия Вопке Хьокстра пред Financial Times (FT).

Според него Брюксел планира да разпредели по-голямата част от приходите от СТЕ за подкрепа на декарбонизацията на предприятията. „Трябва да намерим решение за индустрията“, каза Хьокстра, подчертавайки, че промените няма да попречат на постигането на климатичните цели на ЕС. Според FT Европейската комисия ще предложи да се изисква от страните от ЕС да разпределят поне половината от годишните си приходи от СТЕ, оценени на приблизително 24 милиарда евро, за модернизация на индустрията. Освен това има планове за забавяне на намаляването на броя на наличните квоти и удължаване на тяхното издаване до средата на 40-те години на 21-ви век, вместо сегашната 2039 г.

Системата за търговия с емисии (ETS) е в сила в ЕС от 2005 г. и се прилага за индустрии, които представляват приблизително 40% от емисиите на парникови газове. Предложенията на Европейската комисия все още трябва да бъдат съгласувани с държавите членки на ЕС и Европейския парламент.