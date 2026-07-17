Европейската комисия планира да промени системата за търговия с емисии

Европейската комисия възнамерява да засили финансовата подкрепа за декарбонизацията на европейската промишленост, като едновременно с това забави темпа на намаляване на квотите за емисии по Системата за търговия с въглеродни емисии (СТЕ). Това заяви европейският комисар по климатичните действия Вопке Хьокстра пред Financial Times (FT).
Според него Брюксел планира да разпредели по-голямата част от приходите от СТЕ за подкрепа на декарбонизацията на предприятията. „Трябва да намерим решение за индустрията“, каза Хьокстра, подчертавайки, че промените няма да попречат на постигането на климатичните цели на ЕС. Според FT Европейската комисия ще предложи да се изисква от страните от ЕС да разпределят поне половината от годишните си приходи от СТЕ, оценени на приблизително 24 милиарда евро, за модернизация на индустрията. Освен това има планове за забавяне на намаляването на броя на наличните квоти и удължаване на тяхното издаване до средата на 40-те години на 21-ви век, вместо сегашната 2039 г.
Системата за търговия с емисии (ETS) е в сила в ЕС от 2005 г. и се прилага за индустрии, които представляват приблизително 40% от емисиите на парникови газове. Предложенията на Европейската комисия все още трябва да бъдат съгласувани с държавите членки на ЕС и Европейския парламент.
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1 Зевс
11:14 17.07.2026
2 САМО ТАКА
11:17 17.07.2026
3 Индустрията…
11:31 17.07.2026
4 Механик
Имаш пари- плащаш си и си цапаш колкото си искаш. Тоест, цапането продължава. Да не говорим, че за да се изкарат тия пари, пак е цапано яко.
И кой е собственика на ПЛАНЕТАТА, че да му плащаме задето му цапаме имота? М?
Къде отиват тия пари?
Хората най-после трябва да си зададат подобни въпроси и да вземат мерки, а не да се чувстват горди понеже са си платили винетката/гражданската.
Коментиран от #5
11:44 17.07.2026
5 Не разбра
До коментар #4 от "Механик":ли, че всико е само заради пари и накой в която и да е институция му дреме за екология или подобни неща. Просто е лесен начин да се скубят данъкоплатците.. Просто са едини лесни, много лесни пари. Подобно акцизите за гориво, глобите (прикрити като безопасност).. и какви ли оше не лесни приходи.
12:30 17.07.2026