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Фирми пращат служителите си в „син офис“ край морето

Фирми пращат служителите си в „син офис“ край морето

18 Юли, 2026 09:33 802 10

  • работа-
  • офис-
  • море

Новата концепция по Северното Черноморие съчетава дистанционния труд с почивка за цялото семейство

Фирми пращат служителите си в „син офис“ край морето - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Предприемчиви визионери създават концепцията „син офис” по Северното ни Черноморие, съчетавайки полезното с приятното. Идеята е компаниите да изпращат своите служители на ротационен принцип за седмица или две в дистанционна работа край вълните, при това заедно с цялото семейство. Предприемачи от вътрешността на страната вече се възползват активно от гъвкавата възможност.

„Това е моето работно място, не го заменям за нищо в света“, споделя счетоводителят Юлия Лазарова, цитирана от Нова телевизия. Тя може да изпълнява задълженията си от всяко кътче на планетата, но избира крайбрежието на Каварна. Признава, че северният бряг винаги я е привличал, защото за разлика от южния, не е толкова шумен и презастроен. По думите ѝ там работи много по-добре, отколкото в офиса си в Пловдив, защото ѝ е тихо и няма дразнители.

Идеята за създаването на „син офис” е на популяризатора на Южна Добруджа Павлин Стоянов. Той разказва, че концепцията се е родила от личен опит на принципа на пробата и грешката. Тъй като живее и работи в София, в един момент стресът в столицата му дошъл в повече заради тежкия трафик, губенето на часове по задръствания и мръсния въздух. Прекрасни спомени от детството го връщат край морето, което той преоткрива със семейството си.

Контактът с природата е сред основните предимства за хората, избрали този начин на живот. Според Весела Георгиева досегът с морето е изключителен, а на подобно място е много по-лесно да се подели тежката отговорност на родителството. Работещите майки и бащи умело съчетават професионалните с личните ангажименти. Юлия обяснява, че партньорите могат да бъдат взаимнозаменяеми – докато единият работи, другият може да заведе детето на плаж. Тя допълва, че цените в района са категорично по-ниски от тези по Южното Черноморие.

Успехът на модела кара Павлин да сподели идеята си и с други предприемачи, насочвайки се към малки фирми с екипи между 10 и 20 души. Той е категоричен, че подобен ход хем спасява семействата от рутината, хем вдига производителността на компаниите. Юлия потвърждава, че край водата е много по-продуктивна и обработва по-голямо количество информация, стимулирана от тишината и гледката.

За адвокат Ива Згурова дистанционната работа спестява времето, което иначе би губила в безкрайни срещи на живо в София. Тя отбелязва, че след пандемията клиентите са свикнали на онлайн комуникация и така писмената ѝ работа върви през деня, а вечер може да се наслаждава на природата.

От финансова гледна точка концепцията също е оправдана. Петър и Юлия наемат апартамент за своя „син офис” още миналата година. Според Петър Лазаров наемането на целогодишен имот там е равностойно като цена на наемането на офис в Пловдив. Ива Згурова също пресмята, че животът край брега е по-изгоден заради съотношението между цена и качество на продуктите, което липсва в столицата. Удовлетворението от този начин на работа е толкова голямо, че някои от служителите признават, че изобщо не искат да се връщат в големия град.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Също така

    6 1 Отговор
    Искам да споделя мнението на животновъди, селски стопани, дърводобивници, миньори, бачкатори, по този въпрос: Много добре си почиваме на морето. Виж, работа-на работното място. Но, ние сме високо развита държава, където хората творят и се забавляват на работните места. Защо твърдят, че няма работна ръка, не се знае. Счетоводители, юристи много, но се говори за дупка в бюджета и разни измами и кражби. Защо така? В същото време, фабрики за коли, камиони и още и още-няма.

    Коментиран от #8

    09:49 18.07.2026

  • 2 Браво, браво

    6 0 Отговор
    Айде сега и леля Пена-тъкачката на син пфис и ще говорим.

    Коментиран от #5

    09:51 18.07.2026

  • 3 Синя мотика

    8 1 Отговор
    Защото шефа има парцел на морето и някой трябва да прекопае доматите и да ги полива редовно.

    09:55 18.07.2026

  • 4 Много ги обичам

    6 2 Отговор
    Такива като тоя “инициатор” - видял нещо хубаво и веднага, щото се има за мнооого умен, откривател на топлата вода, решил да го съсипе - като налазят хубавите места онези ми ти скакалци с компютрите, децата и кучетата си - отидоха и природата, и тишината, и спокойствието, и ниските цени…

    09:57 18.07.2026

  • 5 Да, бе,

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Браво, браво":

    Много обичат да работят “дистанционно” тия, дето и присъствено толкова работят и които, по принцип, и въобще да ги махнат, едва ли някой ще забележи!

    Коментиран от #10

    10:01 18.07.2026

  • 6 Капиталист

    4 1 Отговор
    Робът трябва да работи дори когато почива!

    10:07 18.07.2026

  • 7 Столичанин

    2 1 Отговор
    С цялото семейство? Това означава всичко друго, но не и условия за работа. Шумът ще е повече, отколкото в София и то през целия ден. Не, благодаря!

    11:08 18.07.2026

  • 8 Нищо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Също така":

    не се разбира от това което искаш да кажеш. В главата ти е някаква каша и произвеждаш потоци от безсмислени думи...

    11:18 18.07.2026

  • 9 По-скоро е

    1 1 Отговор
    кафяв офис с плаващи дронове

    11:20 18.07.2026

  • 10 Заплата

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Да, бе,":

    не му я плащаш ти, плаща му я шефът му който преценява дали служителят е продуктивен работейки от къщи или не. Това е частна фирма, тя си определя правилата. Когато ти станеш работодател и плащаш нечия заплата, тогава ти ще решаваш кой откъде може да работи

    11:21 18.07.2026