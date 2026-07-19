Какви са схемите на спонсориране на Световното първенство по футбол и за какви суми пари става дума

Днес - 19 юли 2026 г. Аржентина и Испания ще се изправят един срещу друг във финала на Световното първенство по футбол на ФИФА. Тазгодишното първенство се очаква да бъде най-печелившо в историята. Очаква се приходите от Международната федерация по футбол (ФИФА) да достигнат 13 млрд. USD. Какъв е моделът на спонсорство на ФИФА и рекордните рекламни договори, подписани през годините?

Общи принципи на модела на спонсорство на ФИФА

Моделът на спонсорство на ФИФА е търговска система, предназначена да привлича частни инвестиции за организирането на големи турнири и дългосрочното развитие на футбола в световен мащаб, пише аг. ТАСС. В замяна на финансови инвестиции, технологична поддръжка и услуги, компаниите получават ексклузивни маркетингови права, асоцииране на марката с популярния спорт и директен достъп до фен база от милиарди.

Нива на спонсорство

ФИФА разделя спонсорите на три нива, разпределяйки обхвата на техните права и степента на участие в техните събития:

Партньори на ФИФА. Тези корпорации подписват дългосрочни договори, които обхващат всички спонсорирани от ФИФА състезания във всички възрастови категории (включително юношески и женски турнири). Партньорите участват активно в дейностите на федерацията, като често предоставят стоки за мачовете (официални топки, съдийско оборудване), самолетни пътувания или платежни технологии. Редовните партньори включват Adidas, Coca-Cola, Visa, Hyundai/Kia, Qatar Airways, Aramco и Lenovo.

Спонсори на Световното първенство. Правата им са ограничени до конкретното Световно първенство. Брандирането на тези спонсори се използва активно в рекламата на стадионите, телевизионните предавания, официалните събития за фенове и при самолетните пътувания на страната домакин. Списъкът със спонсори за Световното първенство през 2026 г. включва McDonald's, Budweiser, Bank of America, American Airlines, Lay's and Doritos, Unilever и Verizon.

Регионални спонсори. Това са бизнеси от географски райони, където футболът е от най-голямо стратегическо значение или където се провеждат мачове. На регионалните спонсори се предоставя правото да промотират своите продукти и услуги на местните пазари и да помагат на организаторите да се справят с местни проблеми, свързани с логистиката, настаняването на гостите и развитието на местната стадионна инфраструктура. През 2026 г. сред тях са американските компании Airbnb, The Home Depot, Valvoline и Rock-It Cargo.

Най-големите спонсорски договори

Най-големият спонсорски договор в историята на ФИФА беше подписан през 2016 г. с китайската компания за разработка Wanda Group. Очакваше се той да обхване периода до 2030 г. включително, с обща стойност от приблизително 850 млн. USD. Това споразумение помогна на ФИФА да затвори финансовите дупки след корупционния скандал около бившия президент Сеп Блатер. През 2024 г. обаче партньорството с китайската компания беше прекратено предсрочно. Някои медии съобщиха, че причината е неизпълнението на задължителните плащания от страна на Wanda.

През 2017 г. ФИФА започна партньорството си с Qatar Airways. Общата стойност на двата спонсорски договора с тази авиокомпания се оценява на 487 млн. USD.

Най-старият спонсор на ФИФА е немската компания Adidas, която снабдява федерацията с униформи и екипировка от 1970 г. Партньорството с американската компания за напитки Coca-Cola датира от 1974 г. Всяка от тези компании допринася с 70-100 милиона долара годишно за бюджета на федерацията, като настоящите договори са валидни и до 2030 г.

Финансови цикли и постоянен растеж на приходите

Отчитането на ФИФА се основава на четиригодишни цикли, всеки от които завършва със Световното първенство. Според федерацията, Световното първенство през 2014 г. в Бразилия е генерирало общи приходи за ФИФА от приблизително 4,8 млрд. USD (в сравнение с 5,7 млрд. USD през финансовия цикъл 2011-2014 г.). Световното първенство през 2018 г. в Русия е генерирало 5,3 млрд. USD (в сравнение с 6,4 млрд. USD през финансовия цикъл 2015-2018 г., включително 1,7 млрд. USD от спонсори). Световното първенство през 2022 г. в Катар генерира 6,3 млрд. USD (в сравнение със 7,6 млрд. USD през цикъла 2019-2022 г., включително 1,8 млрд. USD от спонсори).

За сравнение, Международният олимпийски комитет (МОК) също работи на четиригодишни цикли. Според финансовите отчети на МОК, приходите на комитета за четиригодишния цикъл 2021-2024 г. възлизат на 7,7 млрд. USD. От тази сума приблизително 3,3 млрд. USD идват от глобални спонсорски договори, а приблизително 4,4 млрд. USD идват от продажба на права за излъчване. В същото време местните комитети набират свои собствени средства за спонсорство на местно ниво: организационният комитет на Зимните игри в Пекин през 2022 г. набира допълнителни 1,7 млрд. USD, а организационният комитет на Летните игри в Париж през 2024 г. набира приблизително 1,4 млрд. USD.

Световно първенство по футбол през 2026 г. и цикълът на ФИФА 2023-2026 г.

Настоящото Световно първенство, домакинствано съвместно от Съединените щати, Канада и Мексико, беше рекордно събитие по отношение на приходите. Според финансовите отчети на ФИФА, договорите за спонсорство, лицензирането и маркетингът за Световното първенство през 2026 г. се оценяват на над 2 млрд. USD.

Очаква се ФИФА да генерира 3,9 млрд. USD приходи от телевизионни и онлайн излъчвания, като продажбите на билети се оценяват на още 3 млрд. USD. Очаква се общите приходи да бъдат поне 8,9 млрд. USD, което прави Световното първенство през 2026 г. най-печелившия турнир в историята на световния спорт. Във финансовия цикъл 2023–2026 г. приходите се разпределят по години, както следва: 1,3 млрд. USD през 2023 г., 0,5 млрд. USD през 2024 г., 2,5 млрд. USD през 2025 г. и 8,9 млрд. USD през 2026 г. По този начин общите очаквани приходи на ФИФА за този финансов цикъл ще достигнат 13 млрд. USD. Федерацията планира да похарчи 97,5% от тези приходи за награден фонд, социални програми, резервен фонд и други разходи.