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САЩ възнамеряват да размразят венецуелски активи на стойност милиарди долари

САЩ възнамеряват да размразят венецуелски активи на стойност милиарди долари

24 Юли, 2026 19:45 507 4

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  • активи-
  • земетресение

Целта е помощ срещу щетите в резултат на земетресението

САЩ възнамеряват да размразят венецуелски активи на стойност милиарди долари - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Администрацията на американският президент Доналд Тръмп, работейки с венецуелски власти, проучва възможността за размразяване на венецуелски активи, за да подпомогне възстановяването на страната от опустошителното земетресение, съобщава аг. Bloomberg.

Подобен план, включващ размразяване на милиарди долари, ще позволи на Вашингтон да предостави помощ на венецуелските власти без допълнително финансиране. САЩ преди това обещаха да предоставят на Каракас 386 милиона долара за възстановяване след земетресението.

Земетресението удари Венецуела вечерта на 24 юни. Два труса с магнитуд 7,2 и 7,5 бяха регистрирани през приблизително 40 секунди. Към 22 юли 5398 души са загинали, 16 740 са ранени, 17 907 са останали без дом, 190 сгради са напълно разрушени, а 856 са значително повредени. 23 335 души са били настанени в 107 временни лагера. 6462 души бяха спасени по време на спасителните операции. Земетресението предизвика 1463 вторични труса.


Венецуела
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Леле , САШтински "хуманисти"❗
    Първо Ви блокират парите,
    а после решават колко и кога
    да Ви отпуснат от Вашите пари❗

    19:49 24.07.2026

  • 2 хехе

    2 2 Отговор
    Егати наглеците проучвали възможност да им помагат с техните пари.

    19:51 24.07.2026

  • 3 нннн

    1 0 Отговор
    Чудя се, защо много държави си държат парите там, където могат да бъдат откраднати. Що за малоумие?

    Коментиран от #4

    19:56 24.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "нннн":

    Защото им ги взимат, а после не им ги дават❗
    Справка ЗЛАТОТО на Франция и ген. дьо Гол❗

    20:00 24.07.2026