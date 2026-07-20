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Ирак транспортира петролни продукти с камиони до средиземноморските пристанища

Ирак транспортира петролни продукти с камиони до средиземноморските пристанища

20 Юли, 2026 10:21 482 2

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  • транспортиране

През юни са изнесени 1 милион тона мазут през Сирия и Йордания

Ирак транспортира петролни продукти с камиони до средиземноморските пристанища - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Ирак превозва петролни продукти с камиони през Сирия до пристанища в Средиземно море, заобикаляйки Ормузкия проток, според Bloomberg.

Хиляди камиони се използват за транспорт, а времето за пътуване до брега е до четири дни. Йордания също се използва за транспорт.

Според иракското министерство на петрола, през юни през Сирия и Йордания са изнесени 1 милион тона мазут. През май тази цифра е била 500 000 тона, съобщи министерството.

По-рано американският портал Al-Monitor съобщи, че иракските власти планират да подпишат споразумение за възобновяване на експлоатацията на нефтопровод, който ще позволи износ на петрол от провинция Киркук до сирийския пристанищен град Банияс.


Ирак
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