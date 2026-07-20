Ирак транспортира петролни продукти с камиони до средиземноморските пристанища

Ирак превозва петролни продукти с камиони през Сирия до пристанища в Средиземно море, заобикаляйки Ормузкия проток, според Bloomberg.
Хиляди камиони се използват за транспорт, а времето за пътуване до брега е до четири дни. Йордания също се използва за транспорт.
Според иракското министерство на петрола, през юни през Сирия и Йордания са изнесени 1 милион тона мазут. През май тази цифра е била 500 000 тона, съобщи министерството.
По-рано американският портал Al-Monitor съобщи, че иракските власти планират да подпишат споразумение за възобновяване на експлоатацията на нефтопровод, който ще позволи износ на петрол от провинция Киркук до сирийския пристанищен град Банияс.
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