Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Тръмп: Ирак трябва сам да реши дали да напусне ОПЕК

Тръмп: Ирак трябва сам да реши дали да напусне ОПЕК

14 Юли, 2026 23:33 665 7

  • сащ-
  • ирак-
  • опек-
  • доналд тръмп

Иракските власти обмислят напускане на организацията, ако бъде отхвърлено предложението на Багдад да увеличи квотата си за производство

Тръмп: Ирак трябва сам да реши дали да напусне ОПЕК - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че иракското правителство само трябва да реши дали да остане член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

„Що се отнася до ОПЕК, това е решение на Ирак“, каза президентът на САЩ, отговаряйки на въпроси на журналисти по време на среща с иракския премиер Али ал-Зайди в Белия дом.

Shafaq News съобщи преди това, че според нейните източници иракските власти обмислят напускане на ОПЕК, ако отхвърли предложението на Багдад да увеличи квотата си за производство. На 1 май ОАЕ се оттеглиха от ОПЕК и ОПЕК+, която включва 11 държави, включително Русия.

По време на срещата си с ал-Зайди Тръмп също отбеляза, че вижда огромен потенциал в Ирак и заяви, че американските компании ще произвеждат големи обеми петрол там. „Ирак има огромен потенциал заради петрола си и други неща и ние ще сключим много сделки, ще създадем работни места и за двете страни. И ще произвеждаме много петрол“, каза американският лидер.

Според Тръмп, Багдад иска да прави бизнес специално с Вашингтон. „Ирак не иска да прави бизнес с никой друг; той иска да прави бизнес с Америка и това е хубаво нещо. Това е една от причините да съм толкова убеден, че ал-Зайди ще бъде страхотен министър-председател, и аз съм се застъпвал за това“, каза Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Янките бягат от Ирак на летище София.

    23:53 14.07.2026

  • 2 Дзак

    0 0 Отговор
    Кой ще пази петролните концесии?

    00:13 15.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Тъй ли викаш ,сигурно защото не можеш да изнасяш сега от подлогите ония там дето уж ги пазеше и смучехъе като пиявици

    00:25 15.07.2026

  • 4 Чучелото на Тръмп е бостанско плашило

    0 0 Отговор
    ЧУЧЕЛОТО ТРЪМП ПЛАШИ ГАРГИТЕ АМА ПУТИН УПЛАШИ КОВИДА

    00:30 15.07.2026

  • 5 РОБОКОПИТЕ ЩЕ ТРЯБВА ДА ТЕПИМ

    0 0 Отговор
    ОРАТА ЩЕ МРАТ ОТ ГЛАД АКО НЕ ИЗБИЯТ ВСИЧКИЯТ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

    00:34 15.07.2026

  • 6 ДА УТЕПАМЕ ПЛАЩИЛОТО ТРЪМП

    0 0 Отговор
    С ОТРОВНА ЗМИЯ ---- В Древен Рим убийствата със змии се извършвали както чрез директно хвърляне на отровни змии (пепелянки или кобри) в домовете на жертвите, така и чрез извличане на змийска отрова за приготвяне на смъртоносни течности. За разлика от германските племена или прабългарите, практиката с ями, пълни със змии, не е била основен метод за римските екзекуции.

    00:39 15.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.