Тръмп: Ирак трябва сам да реши дали да напусне ОПЕК

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че иракското правителство само трябва да реши дали да остане член на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

„Що се отнася до ОПЕК, това е решение на Ирак“, каза президентът на САЩ, отговаряйки на въпроси на журналисти по време на среща с иракския премиер Али ал-Зайди в Белия дом.

Shafaq News съобщи преди това, че според нейните източници иракските власти обмислят напускане на ОПЕК, ако отхвърли предложението на Багдад да увеличи квотата си за производство. На 1 май ОАЕ се оттеглиха от ОПЕК и ОПЕК+, която включва 11 държави, включително Русия.

По време на срещата си с ал-Зайди Тръмп също отбеляза, че вижда огромен потенциал в Ирак и заяви, че американските компании ще произвеждат големи обеми петрол там. „Ирак има огромен потенциал заради петрола си и други неща и ние ще сключим много сделки, ще създадем работни места и за двете страни. И ще произвеждаме много петрол“, каза американският лидер.

Според Тръмп, Багдад иска да прави бизнес специално с Вашингтон. „Ирак не иска да прави бизнес с никой друг; той иска да прави бизнес с Америка и това е хубаво нещо. Това е една от причините да съм толкова убеден, че ал-Зайди ще бъде страхотен министър-председател, и аз съм се застъпвал за това“, каза Тръмп.