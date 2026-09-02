Тръмп: Би било чудесно за бизнеса да поддържа добри отношения с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон има интерес да поддържа добри отношения както с Русия, така и с Украйна, като подчерта икономическия потенциал на подобно сближаване.

„Искаме да поддържаме добри отношения с Русия, Украйна и с всички. Това би било отлично за бизнеса – Русия разполага с огромни територии и много ценни земи“, каза Тръмп пред журналисти в Белия дом.

Изказването идва в момент, когато икономическите отношения между Вашингтон и Москва остават силно ограничени заради войната в Украйна и действащите американски санкции. Въпреки това през последните месеци представители на двете страни все по-често говорят за възможност икономическите връзки да бъдат възстановени при промяна на политическата ситуация.

Само ден по-рано руският финансов министър Антон Силуанов проведе двустранна среща с американския финансов министър Скот Бесент в рамките на срещата на финансовите ръководители на Г-20 в Северна Каролина. Според Силуанов между Русия и САЩ съществуват области, в които могат да бъдат намерени общи икономически интереси.

Американската позиция обаче засега остава по-предпазлива. Бесент е заявил, че не може да се очаква икономическо облекчаване или сключване на сделки с Москва, докато войната в Украйна не приключи. Това показва, че евентуалното възстановяване на бизнес отношенията остава пряко свързано с развитието на мирния процес.

Думите на Тръмп за „ценните земи“ на Русия могат да се разглеждат и през призмата на огромната ресурсна база на страната. Русия разполага със значителни залежи на нефт, природен газ, въглища, никел, паладий, злато, диаманти и други суровини, както и с огромен земеделски и горски фонд. Именно достъпът до природни ресурси и инвестиционни възможности традиционно е сред областите, които биха могли да представляват интерес за международния бизнес при евентуално нормализиране на отношенията.

В същото време перспективите остават несигурни. Руската икономика продължава да бъде силно ориентирана към военните разходи, а специалният представител на руския президент по устойчивото развитие Борис Титов предупреди тази седмица, че прекомерната концентрация върху военното производство може да създаде сериозни дисбаланси в икономиката. Според оценки, цитирани от Reuters, растежът на руската икономика през 2026 г. се очаква да бъде около 0,4%, докато редица граждански отрасли остават под натиск.

Тръмп многократно е поставял икономическите стимули сред инструментите за постигане на политически договорености. Паралелно с призивите за по-добри отношения обаче той продължава да използва и заплахата от нови санкции срещу Москва при липса на напредък по прекратяването на войната. Подобен подход очертава стратегия, при която възможността за бъдещо икономическо сътрудничество се използва като стимул, а санкциите – като средство за натиск.