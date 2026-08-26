Volkswagen съкращава 25% от мениджмънта

Volkswagen (VW) планира да съкрати една четвърт от мениджърските си позиции като част от мерките за строги икономии. Новината съобщи Оливър Блуме, главен изпълнителен директор на германския автомобилния производител.

По време на посещение в завода на VW в Емден, той отбеляза, че мениджмънтът е под строг контрол и една четвърт от работните места са планирани за премахване.

Говорейки за предстоящите общи съкращения на персонала, главният изпълнителен директор на Volkswagen заяви, че следващата фаза ще се фокусира предимно върху разходите извън директното автомобилно производство, т.е. административен персонал, централни услуги, разработка и продажби.

През пролетта Блуме обяви началото на работа по нова стратегия и намерението си значително да затегне политиката за намаляване на разходите. Оттогава се води битка за десетки хиляди работни места и четири от заводите на компанията. Наскоро споменатата цифра от 50 000 служители беше описана от главния изпълнителен директор на автомобилния производител не като „цел“, а като „теоретична оценка“, произтичаща от оптимизация на разходите. Той вижда приблизително половината от тези съкращения в Германия, а другата половина в световен мащаб, в приблизително 170 подразделения на компанията.

На 25 август вестник „Билд“ съобщи, че Блуме е бил освиркван по време на производствена среща в централата на компанията във Волфсбург. Някои служители държаха плакати, изразяващи недоволство от ръководството на компанията. Едва когато Блуме се обърна към работната сила, освиркванията спряха.