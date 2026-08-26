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Volkswagen съкращава 25% от мениджмънта

Volkswagen съкращава 25% от мениджмънта

26 Август, 2026 17:07 810 11

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  • оливер блуме-
  • същращения-
  • автомобили

Оливър Блуме заяви, че следващата фаза ще се фокусира предимно върху разходите извън директното автомобилно производство

Volkswagen съкращава 25% от мениджмънта - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Volkswagen (VW) планира да съкрати една четвърт от мениджърските си позиции като част от мерките за строги икономии. Новината съобщи Оливър Блуме, главен изпълнителен директор на германския автомобилния производител.

По време на посещение в завода на VW в Емден, той отбеляза, че мениджмънтът е под строг контрол и една четвърт от работните места са планирани за премахване.

Говорейки за предстоящите общи съкращения на персонала, главният изпълнителен директор на Volkswagen заяви, че следващата фаза ще се фокусира предимно върху разходите извън директното автомобилно производство, т.е. административен персонал, централни услуги, разработка и продажби.

През пролетта Блуме обяви началото на работа по нова стратегия и намерението си значително да затегне политиката за намаляване на разходите. Оттогава се води битка за десетки хиляди работни места и четири от заводите на компанията. Наскоро споменатата цифра от 50 000 служители беше описана от главния изпълнителен директор на автомобилния производител не като „цел“, а като „теоретична оценка“, произтичаща от оптимизация на разходите. Той вижда приблизително половината от тези съкращения в Германия, а другата половина в световен мащаб, в приблизително 170 подразделения на компанията.

На 25 август вестник „Билд“ съобщи, че Блуме е бил освиркван по време на производствена среща в централата на компанията във Волфсбург. Някои служители държаха плакати, изразяващи недоволство от ръководството на компанията. Едва когато Блуме се обърна към работната сила, освиркванията спряха.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    15 0 Отговор
    Няма криза, хич.

    17:10 26.08.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 0 Отговор
    Ами те вече уволниха и сто хиляди работници. Китайците ги разбиха!😎🥳🤣👍

    17:11 26.08.2026

  • 3 Съкращенията

    3 1 Отговор
    ще са постепенни , до края на 2030 година са планирали , а не хоп - троп .

    17:15 26.08.2026

  • 4 Ами

    10 1 Отговор
    Санкциите работят :)

    17:15 26.08.2026

  • 5 владѝмир

    5 1 Отговор
    бундес-републиката залязва ! време за фюрер !

    17:16 26.08.2026

  • 6 пръц

    5 1 Отговор
    Локомотива на ЕС боксува що така.

    17:20 26.08.2026

  • 7 Слънчасалия

    0 10 Отговор
    Тесльо.Няма да останат без работа,от Тесла ще ги наемат за бъдещето разширяване на завода в Берлин.Точно както ще бъде постигната и крайната цел за следващите осем години 18 милиона електромобила Тесла през 2028 година. Статистически е доказано.

    17:26 26.08.2026

  • 8 фатално

    5 1 Отговор
    наивни излязоха германци..те вярват на всичко което пише в дойче веле..и от там започва оглупяване..да носиш цветя и бисквити и да посрещаш "инженери и доктори" и да вярваш че тези хора ще подпомогнат икономиката на Германия..Ще съкращавате всичко, но едно няма да бутате социално помощи за араби, африканци..в противен случай ще има терор..то и без това всеки ден колят и режат.. но за тези битовизми не се говори..

    17:34 26.08.2026

  • 9 И икономиката затваря

    5 0 Отговор
    Кво става в еврастия ве, зимъска нямат газ и студуват па лятоска нямат вода и ток и жадуват на тъмно, па в останалото време пари нямат и само заеми теглят, нещо от гат рипнаха на Русия все беди ги сполетяват, не че съм суеверен ама що така стана.

    17:47 26.08.2026

  • 10 Разгеле

    4 0 Отговор
    Доживях да видя компания как уволнява мениджъри. Тея свръх високо платени пиявици. Вместо да уволнява обикновения човек, който после се чуди как да оцелява. Похвално. Айде и другаде така.

    17:49 26.08.2026

  • 11 а унас

    0 0 Отговор
    А у над кога. Много лапачи много башибозук.

    18:41 26.08.2026