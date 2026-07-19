Все повече българи карат нови коли – какви са най-предпочитаните?

Все повече са продажбите на нови автомобили у нас. След като миналата година беше поставен рекорд със закупени близо 50 000 нови коли, за първите шест месеца търговците отчитат ръст с нови 6 процента.
Близо 5000 нови превозни средства средно на месец са регистрирани от началото на 2026 година, сочи статистиката на автомобилните търговци у нас, посочва БНТ. Най-сериозни са били покупките през месец април.
Васил Новоселски – търговец на нови автомобили: "Тази година също, както миналата година имаме сериозен ръст на продажба на автомобили, като тази година ръстът е около 5,5% на продажбите. Април месец 2026 година е един голям бум в продажбите, какъвто не сме имали. Подменяме нашия изключително остарял парк, което при всички положения в следващите години ще даде отражение и в безопасността."
Впечатление правят числата от началото на годината при електрическите автомобили. Там данните на производители и търговци показват, че на 86% е ръстът на продадени електрически автомобили в страната. Освен евтиното придвижване, другият основен фактор за този ръст е и инфраструктурата за зареждане.
Последните 2 години България се е изкачила на първо място от държавите на Балканския полуостров по брой зарядни станции за електрически автомобили. Това улеснило избора на Здравко за нов автомобил.
Здравко Мавродиев – собственик на електрически автомобил: "Работата ми е свързана с ежедневно пътуване в страната и минавам може би по 10 хиляди километра на месец, два и за мен това е много важно да пътувам икономично, комфортно, бързо, евтино. Имам собствена фотоволтаична централа в къщата, където живея и сега наистина ми е напълно безплатен превозът с този автомобил."
Васил Новоселски – търговец на нови автомобили: "В следващите години независимо от проблемите при електрическите автомобили тази тенденция ще се подобри и продажбата на електрически автомобили и електрифицирани автомобили ще се увеличи…и това не е само в България, това е в Европа като цяло, ние вървим с европейския пазар."
Ръст има и при продажбите на употребявани коли у нас, като все по-голям става и вносът на коли от Канада и САЩ.
Валери Киров – вносител на автомобили от САЩ и Канада: "Американските и канадските коли са действително по-надеждни, защото техните изисквания за безопасност са по-високи от европейските, ламарината им е по-удебелена и като цяло тенденцията в Америка и Канада е хората да притежават коли с повече екстри и по-висок клас на оборудване."
Остава голям интересът при покупката и на хибридните автомобили. Те освен че харчат доста по-малко от колите само с вътрешно горене, са подходящи както за евтино придвижване в градски условия, така и за дълъг, благодарение на своята рекооперация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
11:12 19.07.2026
2 Последния Софиянец
11:13 19.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 клошар
11:26 19.07.2026
5 Край
Коментиран от #8, #11
11:29 19.07.2026
6 Май май са китайски
Тук ги "оправят" и хоп на пазара като едва ли не почти нови и малко карани.
Лично аз кола от САЩ и Канада не бих си купил.
Бих си взел чисто нов китаец и то за в пъти по-малко пари отколкото за "оправена" бангия.
Предполагам, че тези продадени нови коли повечето са китайски.
Коментиран от #12, #15
11:30 19.07.2026
7 Мхм
11:31 19.07.2026
8 Ей умник
До коментар #5 от "Край":По същата логика трябва да се забранят и канцерогенните бензинови душегубки, защото не не са по-малък замърсител. И бензинките трябва да са изправни с катализатори и филтри, а пък като видя какъв син дим бълват от ауспусите си е повече от ясно, че горят и масло, ама така е по екологично нали? Да ва .....у разбирателите.
С вашата логика дайте да се върнем на каруците с конете и магаретата, ама и там ще трябва да плащаме данъци заради измислените от ЕС въглероден отпечатък.
Коментиран от #24
11:36 19.07.2026
9 един БЪЛГАРИН
- тировете хвърчат с 140 и изпреварват
- всяко 5-то мпс е камион
- полицията прави задръствания
- камерите са хранилки
- чобаните са в повече
- на Кресна продават на открито сирене на 39С
- цигани карат тротинетка дует голи до кръста и задминават коли
11:40 19.07.2026
10 Абе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Зная,че си обратен ама ти сам потвърди това..........
11:41 19.07.2026
11 Ей умник
До коментар #5 от "Край":Я ми кажи, каква е ползата от това Европа да спазва екологията, а никой в останалия свят да не я спазва и да си димят и замърсяват ?
Американците карат двигатели от по 5000 - 6000 кубика, а ние тук някакви скопени 1100 -1200 кубика миксери с турбини. Атмосферата и въздуха в Европа дали не се замърсява от всички останали, как мислиш ?
Или ти викаш ние да спазваме екологията и ще дишаме чист въздух. Чист въздух, ама друг път, замърсяванията от всякъде се носят и да спазваш и да не спазваш няма никакво значение.
А задължете и американците и канадците и всички останали и те да спазват екологията и от големите си двигатели са слязат на по 1000 кубика двигатели. Ще стане, ама друг път.
11:42 19.07.2026
12 купих гранд черок
До коментар #6 от "Май май са китайски":миналата година с регистриран в карфакс удар. е поне е ремонтиран по застраховка преди време в канада, каран е още 2 години там и предполагам, че е една идея по-добре от внесен блъснат и отемонтиран с части вторъ ръка от някой майстор в сервиза в стопанския двор и продаден с печалба от +15К€
11:42 19.07.2026
13 Васил
Коментиран от #22
12:02 19.07.2026
14 млад еврас
12:04 19.07.2026
15 От опит
До коментар #6 от "Май май са китайски":И двете теории са верни. От америкНските си струват големите пикапи. Карам кола от ниския клас НИСАН която е била с удар в броня, и радиатор. Стойноста за рвмонта е била като при нас за Шкода рапид 18 000 лв за ремонтт при цена 22 000 лв. Съпоставима точно с този модел но 19 години почти нищо не е правено и има разход по нисък от Шкодата. Въпрос на конкретика каквонще се намери. Но сега много народ знае и цените са други така че може би нов Китаец енпо добре
12:18 19.07.2026
16 Все повече мафиоти с крадени милиони
12:22 19.07.2026
17 Все повече мафиоти с крадени милиони
12:23 19.07.2026
18 Шмекерии май май
12:53 19.07.2026
19 Шегуваш се
12:55 19.07.2026
20 НИЩО МУ НЯМА
КАЗА ЧЕ БИЛИ СКЪПИ
ШЕЗЛОНГИ И ЦА ЦА ПО морето
12:57 19.07.2026
21 Мъск плаща милиарди за подкупи
12:58 19.07.2026
22 Закриха държавата
До коментар #13 от "Васил":ГЕРБ, ПП/ДБ и ДПС за 16 години 70 милиарда лева дълг са изтеглили.
13:02 19.07.2026
23 Работещите бедняци на България
Не ви ли е срам, бре?!?
Слугинчетата на "Клуба на богатите"...
13:23 19.07.2026
24 Не хранете трола!
До коментар #8 от "Ей умник":Това е трол, върши работа на пропагандата.
Искат оълна забрана за дизелите, защото са проектирани да вървят и с друг вид горива.
13:25 19.07.2026
25 Меверейци
13:39 19.07.2026