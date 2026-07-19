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Все повече българи карат нови коли – какви са най-предпочитаните?

Все повече българи карат нови коли – какви са най-предпочитаните?

19 Юли, 2026 11:11 1 631 25

  • автомобили-
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  • българия-
  • пазар-
  • тенденции

През 2025 година е имало рекорд с продадени 50 000 нови автомобила

Все повече българи карат нови коли – какви са най-предпочитаните? - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Все повече са продажбите на нови автомобили у нас. След като миналата година беше поставен рекорд със закупени близо 50 000 нови коли, за първите шест месеца търговците отчитат ръст с нови 6 процента.

Близо 5000 нови превозни средства средно на месец са регистрирани от началото на 2026 година, сочи статистиката на автомобилните търговци у нас, посочва БНТ. Най-сериозни са били покупките през месец април.

Васил Новоселски – търговец на нови автомобили: "Тази година също, както миналата година имаме сериозен ръст на продажба на автомобили, като тази година ръстът е около 5,5% на продажбите. Април месец 2026 година е един голям бум в продажбите, какъвто не сме имали. Подменяме нашия изключително остарял парк, което при всички положения в следващите години ще даде отражение и в безопасността."

Впечатление правят числата от началото на годината при електрическите автомобили. Там данните на производители и търговци показват, че на 86% е ръстът на продадени електрически автомобили в страната. Освен евтиното придвижване, другият основен фактор за този ръст е и инфраструктурата за зареждане.

Последните 2 години България се е изкачила на първо място от държавите на Балканския полуостров по брой зарядни станции за електрически автомобили. Това улеснило избора на Здравко за нов автомобил.

Здравко Мавродиев – собственик на електрически автомобил: "Работата ми е свързана с ежедневно пътуване в страната и минавам може би по 10 хиляди километра на месец, два и за мен това е много важно да пътувам икономично, комфортно, бързо, евтино. Имам собствена фотоволтаична централа в къщата, където живея и сега наистина ми е напълно безплатен превозът с този автомобил."

Васил Новоселски – търговец на нови автомобили: "В следващите години независимо от проблемите при електрическите автомобили тази тенденция ще се подобри и продажбата на електрически автомобили и електрифицирани автомобили ще се увеличи…и това не е само в България, това е в Европа като цяло, ние вървим с европейския пазар."

Ръст има и при продажбите на употребявани коли у нас, като все по-голям става и вносът на коли от Канада и САЩ.

Валери Киров – вносител на автомобили от САЩ и Канада: "Американските и канадските коли са действително по-надеждни, защото техните изисквания за безопасност са по-високи от европейските, ламарината им е по-удебелена и като цяло тенденцията в Америка и Канада е хората да притежават коли с повече екстри и по-висок клас на оборудване."

Остава голям интересът при покупката и на хибридните автомобили. Те освен че харчат доста по-малко от колите само с вътрешно горене, са подходящи както за евтино придвижване в градски условия, така и за дълъг, благодарение на своята рекооперация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Аз си търся мъж с кола, без значение каква. Да ме вози на задна скорост.

    Коментиран от #10

    11:12 19.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Нали сме в Клуба на Богатите.

    11:13 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 клошар

    5 2 Отговор
    Нови или нов внос оти има малка разлика.

    11:26 19.07.2026

  • 5 Край

    11 9 Отговор
    Забранявайте канцерогенните дизелови душегубки. Задължете ги да са изправни с катализатори и филтри и сами ще ги закарат в Надин.

    Коментиран от #8, #11

    11:29 19.07.2026

  • 6 Май май са китайски

    13 3 Отговор
    Доколкото ми е известно внесените автомобили от САЩ и Канада са все със сериозни удари.
    Тук ги "оправят" и хоп на пазара като едва ли не почти нови и малко карани.
    Лично аз кола от САЩ и Канада не бих си купил.

    Бих си взел чисто нов китаец и то за в пъти по-малко пари отколкото за "оправена" бангия.
    Предполагам, че тези продадени нови коли повечето са китайски.

    Коментиран от #12, #15

    11:30 19.07.2026

  • 7 Мхм

    7 5 Отговор
    Истината е че всеки дори с доста ниски доходи ако реши може да си купи нова кола - някое сандеро, корола или ярис на лизинг вместо 15 годишен премиум на 1 милион км нов внос или сгънат на 2 в САЩ и разгънат обратно в някой пазарджишки сервиз.

    11:31 19.07.2026

  • 8 Ей умник

    6 10 Отговор

    До коментар #5 от "Край":

    По същата логика трябва да се забранят и канцерогенните бензинови душегубки, защото не не са по-малък замърсител. И бензинките трябва да са изправни с катализатори и филтри, а пък като видя какъв син дим бълват от ауспусите си е повече от ясно, че горят и масло, ама така е по екологично нали? Да ва .....у разбирателите.

    С вашата логика дайте да се върнем на каруците с конете и магаретата, ама и там ще трябва да плащаме данъци заради измислените от ЕС въглероден отпечатък.

    Коментиран от #24

    11:36 19.07.2026

  • 9 един БЪЛГАРИН

    9 2 Отговор
    Няма как да сбъркаш, че си влязъл в БГ:
    - тировете хвърчат с 140 и изпреварват
    - всяко 5-то мпс е камион
    - полицията прави задръствания
    - камерите са хранилки
    - чобаните са в повече
    - на Кресна продават на открито сирене на 39С
    - цигани карат тротинетка дует голи до кръста и задминават коли

    11:40 19.07.2026

  • 10 Абе

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Зная,че си обратен ама ти сам потвърди това..........

    11:41 19.07.2026

  • 11 Ей умник

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Край":

    Я ми кажи, каква е ползата от това Европа да спазва екологията, а никой в останалия свят да не я спазва и да си димят и замърсяват ?
    Американците карат двигатели от по 5000 - 6000 кубика, а ние тук някакви скопени 1100 -1200 кубика миксери с турбини. Атмосферата и въздуха в Европа дали не се замърсява от всички останали, как мислиш ?
    Или ти викаш ние да спазваме екологията и ще дишаме чист въздух. Чист въздух, ама друг път, замърсяванията от всякъде се носят и да спазваш и да не спазваш няма никакво значение.
    А задължете и американците и канадците и всички останали и те да спазват екологията и от големите си двигатели са слязат на по 1000 кубика двигатели. Ще стане, ама друг път.

    11:42 19.07.2026

  • 12 купих гранд черок

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Май май са китайски":

    миналата година с регистриран в карфакс удар. е поне е ремонтиран по застраховка преди време в канада, каран е още 2 години там и предполагам, че е една идея по-добре от внесен блъснат и отемонтиран с части вторъ ръка от някой майстор в сервиза в стопанския двор и продаден с печалба от +15К€

    11:42 19.07.2026

  • 13 Васил

    10 3 Отговор
    Нови коли карат в държавният сектор ако погледнете там е най големият дял останалите карат 20-30 годишни все пак Радев тегли дългове за да живеят държавните паразити а народа да пие една студена вода.

    Коментиран от #22

    12:02 19.07.2026

  • 14 млад еврас

    9 3 Отговор
    И как батерията е по екологична от дизел и бензин не е ясно, производството и рециклирането на батерията е много по замърсяващо, то си е доказано от учени, но когато политик евраст те спасява е така, батерията е най мръсното нещо създадено от човека за ежедневна употреба, те с едни батерии от телефони, фенерчета и часовници не могат да се оправят, как сега ще се оправят с тоновете батерии в коли и камиони.

    12:04 19.07.2026

  • 15 От опит

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Май май са китайски":

    И двете теории са верни. От америкНските си струват големите пикапи. Карам кола от ниския клас НИСАН която е била с удар в броня, и радиатор. Стойноста за рвмонта е била като при нас за Шкода рапид 18 000 лв за ремонтт при цена 22 000 лв. Съпоставима точно с този модел но 19 години почти нищо не е правено и има разход по нисък от Шкодата. Въпрос на конкретика каквонще се намери. Но сега много народ знае и цените са други така че може би нов Китаец енпо добре

    12:18 19.07.2026

  • 16 Все повече мафиоти с крадени милиони

    4 0 Отговор
    Са си къзнали в София с напълно черни стъкла, дори предните им стъкла са черни...един такъв не можех да видя на пешеходната пътека , вижда ли ме, кво прави вътре , рек фона ли си гледа, калашник ли ще извади.... политика женивто е орестъпно- мафиотско и извън и нтрол, килърите у наглите се завърнаха

    12:22 19.07.2026

  • 17 Все повече мафиоти с крадени милиони

    3 0 Отговор
    Са ок отново из София с напълно черни стъкла, дори предните им стъкла са черни...един такъв не можех да видя на пешеходната пътека , вижда ли ме, кво прави вътре , телефона ли си гледа, калашник ли ще извади.... положениети е престъпно- мафиотско и извън контрол, килърите у наглите се завърнаха, законите са за кокошките , за мутрите закони няма

    12:23 19.07.2026

  • 18 Шмекерии май май

    4 0 Отговор
    Колко от тях не са фирмени и по ДДС

    12:53 19.07.2026

  • 19 Шегуваш се

    5 0 Отговор
    електрически автомобил и да пътувам икономично, комфортно, бързо, евтино из страната са несъвместими неща. Държавната кола обаче е

    12:55 19.07.2026

  • 20 НИЩО МУ НЯМА

    0 2 Отговор
    А ПЪК ЧОРАПА
    КАЗА ЧЕ БИЛИ СКЪПИ
    ШЕЗЛОНГИ И ЦА ЦА ПО морето

    12:57 19.07.2026

  • 21 Мъск плаща милиарди за подкупи

    3 1 Отговор
    По мръсно производство от правене на батерии и акумулатори е само преработката им.

    12:58 19.07.2026

  • 22 Закриха държавата

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Васил":

    ГЕРБ, ПП/ДБ и ДПС за 16 години 70 милиарда лева дълг са изтеглили.

    13:02 19.07.2026

  • 23 Работещите бедняци на България

    3 0 Отговор
    Все повече българи ГЛАДУВАТ и не си купуват нито плодове, нито млечни продукти, нито нови обувки, нито нови дрехи - само от изровените от кофите за боклук на Германия, втора употреба парцали.
    Не ви ли е срам, бре?!?
    Слугинчетата на "Клуба на богатите"...

    13:23 19.07.2026

  • 24 Не хранете трола!

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ей умник":

    Това е трол, върши работа на пропагандата.
    Искат оълна забрана за дизелите, защото са проектирани да вървят и с друг вид горива.

    13:25 19.07.2026

  • 25 Меверейци

    1 0 Отговор
    Само българската Милиция. Купуват и карат все по нови и нови коли.

    13:39 19.07.2026