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Туризмът отчита 15-25% намаление на приходите

Туризмът отчита 15-25% намаление на приходите

30 Август, 2026 09:17 947 42

  • туризъм-
  • приходи-
  • море-
  • летен сезон

Ние трябва да използваме "Евровизия", за да си решим кардинално някои проблеми натрупвани в продължение на години, каза Атанас Димитров

Туризмът отчита 15-25% намаление на приходите - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Труден сезон, с лек спад на туристите от около 5-7%, но и с до 25 на сто по-малко приходи изпращат от Българската хотелска и ресторантьорска асоциация. Има намаление и туристите от съседните страни, както и от Близкия изток заради войната там, каза в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ зам.-председателят на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров:

Атанас Димитров, зам.-председател на БХРА: "Ние бяхме наясно какво ще се случи още началото на годината, когато паднаха полетите към България, имаше проблем и с чартърите на немските туристи. Очаквахме, тъй като крилата формират една така важна част от приходите на турстопотока, очаквахме спад. В крайна сметка, той не е толкова драматичен. Като брой нощувки в съответния към настоящия момент приблизително е като миналата година. Лек спад, може би 5-6-7%. Проблемът не е в това. Проблемът е, че падат приходите като пари. Защото падайки крилата, ни се наложи да се направят промоционални паркети, наложи се да се направи нова стратегия, да се привлекат нови туристи. Те стават с намаление и с промоции, което от тази гледна точка паричният поток намалява с около 15-25%."

По думите на Димитров все повече се разчита на българските туристи, но и те са променили навиците си. "Петък, събота и неделя да се пътува все повече и повече. Българите също станахме уикенд туристи, очевидно, може би заради цените, не знам."

По думите на Атанас Димитров, цените в Гърция или Италия например не са по-ниски от тези у нас:

"Бих казал, че са чувствително по-високи.Трябва да имаме едно релевантно сравняване. Курорт с курорт, населено място с населено място. Не може така произволно с някакви селца да сравняваме курорти като нашите национални курорти. Ако сравним цените със Закинтос, с Корфу, със Санторини, ще видим, че тук е чувствително по-евтино. Смяната на валутната единица от лева в евро си оказа своето влияние. Ние виждаме какво се случваше и в другите държави, които приеха еврото в първите години, в първите 2-3 години, докато стабилизират нещата. И там, и в Хърватска имаше така един драматичен скок. И в Гърция се случи, и в Италия се случваха тези неща. Ние не сме някакво изключение. По-скоро се очертава като едно правило."

Атанас Димитров отново изтъкна, че в европейските държави има диференцирана ставка за туризма, ресторантите и хотелите, която варира от 5% във Франция до 12-13 в Гърция, а не както у нас - 20%, което се отразява и на цените за потребителите. По повод недостига на работна ръка, той обясни:

"Компенсираме в последните една-две-три години, може би, с внос на кадри от трети страни. Имаме много сериозно забавяне във визите. Сега имиграция и Агенцията по заетостта в нормални срокове обработват документите. Визите идват много бавно. Имайте предвид, че компаниите пускат заявките си за внос на кадри три-четири-пет месеца по рано на сезона, а те идват за къснение, още един-два месеца."

Според Димитров, "Евровизия" е възможност да бъдат разширени крилата на сезона. Но и да се разрешат проблеми в родния туризъм, трупани десетилетия.

"Ние трябва да използваме "Евровизия", за да си решим кардинално някои проблеми натрупвани в продължение на години и същевременно да запознаем, така да направим, че да оставям една трайна следа в нашите потенциални клиенти, които идват тук в продължение на години, за да могат те да се върнат. Правилно да ги запознаем с българската история, с българската идентичност, с българската култура.

Може да се възстановят връзките, които бяха, по морския път да се пътува набързо, Бургас-Варна. Нашите колеги уверяват, че няма да има ценови шокове, такива, каквито се появиха в медиите. Много наблизо там трябва да се насочат хората рекламно и към Велико Търново да видят какво е там, и към Преслав. Имаме история, имаме богата държава и страна от тази гледна точка, така че трябва да използваме "Евровизия" за да стимулира българската икономика и българския туризъм. И това да се случва, резултатите ще ги разберем не в 2027, а в 2028, 2029 и напред."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    31 1 Отговор
    В клуба на богатите сме!

    Коментиран от #23

    09:19 30.08.2026

  • 2 Ким Чен Мун-чо

    17 8 Отговор
    Важното е, че на мем и Шиши продължават да ни се отчитат!

    09:19 30.08.2026

  • 3 Техните

    21 1 Отговор
    отчети винаги са мижи да те лажим !

    09:20 30.08.2026

  • 4 Тик-Ток

    30 0 Отговор
    Света се нагледа на л@йноморие и бетономорие ,догодина още повече,абе някой знае ли какво стана с хотела подпорна стена

    09:21 30.08.2026

  • 5 Успех

    31 0 Отговор
    Като успеете с една евровизия да си решите проблемите, обадете се. Тогава ще дойдем и ние, българските туристи

    09:21 30.08.2026

  • 6 Само идея

    27 0 Отговор
    Да вземат хотелиери, ресторантьори и всички които предлагат услуги по морето свързани с туристи. Да помислят какво точно предлагат и за каква цена. И ако са те самите биха ли платили толкова!

    09:23 30.08.2026

  • 7 хехе

    25 0 Отговор
    Алибеговците и мутрите с хотелите здраво са го закъсали след като разчитат догодина бангаранга да им гарантира добри приходи.

    09:25 30.08.2026

  • 8 Гост

    29 0 Отговор
    Странно, при 100, 150% завишени цени? Литър вода 5 Евро?!? Я да го...., всичките! Чакаме ви обявите..."продавам печеливш бизнес, щото нямам време да го наглеждам..."!!! Ганчовци долни!!!

    09:25 30.08.2026

  • 9 Да, да

    17 0 Отговор
    Значи реално минус 50%

    09:25 30.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пич

    29 0 Отговор
    Българската туристическа кретения никога няма да стане туристически бранш!!!
    Така и не се научиха, че не цените са проблема , а това което предлагаш за тези цени!!!
    Разбира се че има приятни изключения, и епично добри кръчми и хотели, но те никога не мрънкат, и разни Алибеговци не ги интересуват!!!
    Вие представяте ли си колко е нищожен бизнеса, щом реве за държавни помощи...?!
    А смисъла е точно това - Некадърниците да фалират, и да останат можещите!!!

    09:28 30.08.2026

  • 12 Има ни пак

    25 0 Отговор
    Докато спазвате максимата "ден година храни" ще ви намаляват приходите. Свиквайте и очаквайте фалити.

    09:29 30.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Простгресист

    21 3 Отговор
    Да намалим с още 30 евро минималната заплата на Андрешко, да теглим нови 10 милиарда евро заем за безвъзмездна помощ на Ричард Алибегов!

    09:31 30.08.2026

  • 15 Специалист

    16 0 Отговор
    Какъв е този специалист председател на нещо дето говори измишльотини.Колега махни си розовите очила виж реалното.Нито евровизия нито другата година ще се оправите икономически.Най малкото или многото всеки ден падат дронове на плажа.Иди ти легни на плажа под дроновете.

    09:31 30.08.2026

  • 16 Странна работа!!!

    19 0 Отговор
    Колкото повече вдигат цените, приходите им намаляват!😂😂😂

    09:33 30.08.2026

  • 17 Изберете българското

    15 0 Отговор
    Хотелиерите очакват българи да почиват у нас на европейски цени, но наемат хора от чужбина. Хитро и изглежда работи. Един български политик-идиот каза веднъж, че стихотворението "Аз съм българче" не било вече модерно, трябвало да се казва "Аз съм европеец". Интересно дали французите, немците или гърците мислят по същия начин.

    09:36 30.08.2026

  • 18 АлиБеков

    10 2 Отговор
    Държавата да ни плати, да ни даде, като на зърнарите и още

    09:40 30.08.2026

  • 19 Бай Араб

    4 8 Отговор
    Вследствие управлението На Радев още до края на тази година много българи ще се самоубият порати загуба на жилището си .

    09:41 30.08.2026

  • 20 Васил

    9 0 Отговор
    Говори и тоя колкото да не заспи. За да искаш Италиянски или Гръцки цени трябва да има нещо насреща, а то няма. На рдно от най хубавите места в БГ къмпинг Градина край Созопол, няма един свестен автобус към Созопол, няма път, няма паркинги, няма инфраструктура. За какво да идват туристите, за €6 таратор или €100 вечеря. С трици маймуни не се ловят, искат банан, а банан няма.

    09:48 30.08.2026

  • 21 Алибега почва да реве за пари от държава

    7 0 Отговор
    Зърнарите също. Оскъпявала се продукцията, щото в Дунава нямало вода! Цените на морето от лев= евро, кръчмите пълни с ментално увредени социално слаби римляни, оборота на заведенията х2, но приходите намалели с 15-20%. На Приморско за всяка втора своя покупка съм получил някаква квитанция. Бизнеса изсветлява - от сив става кафяв!

    09:48 30.08.2026

  • 22 един

    7 0 Отговор
    Вчера се върнах от италианското море-Виесте. Несравними са обстановката, природата, хората, обслужването, храната, цените. Догодина-пак там.

    09:49 30.08.2026

  • 23 Ако

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Продължават по същия начин,нула обслужване,нула качество,нереални цени,догодина ще са в клуба на фалиралите…

    09:50 30.08.2026

  • 24 Баламата

    8 0 Отговор
    На тия цени си е нацяло разгром.Ама Ганьо сам си го направи.Наред е зимния сезон

    09:50 30.08.2026

  • 25 Ццц

    10 0 Отговор
    Проблемът няма да се реши от Евровизия докато визията ви за еврото не се посмени малко. Не може банда обирджии да стои зад туризма ни и да имаме успех. Един наглец дори не си беше направил труда да си направи нови менюта в бардака, а направо задраскал "лв" и написал на ръка отгоре "евро" без да пипа нищо по цифрите. Една торба пари, а насреща "ол инклузив" с кебапчета и кюфтета от соя, бланширан картоф и за разкош некой некадърник от Украйна ти обърне айрянчето в пазвата преди да ти го сервира. Ти го псуваш, а той не разбира защо трябва да ти слугува, като си му длъжен да му дадеш пари, че нали го знаеш от де иде и колко пари кеш е дал, за да дойде тук, а не в окопа!

    Коментиран от #27

    09:51 30.08.2026

  • 26 стига стари дъвки

    3 0 Отговор
    Масовото население в България отчита над 50% увеличение на разходите по джоба си. Само една малка част, които вечно реват от високите цени, а същевременно пълнят само луксозните хотели и заведения, отчитат прираст в приходите си. За сметка на това хотели и заведения с категория под 4 звезди стоят полупразни или с единични посещения. Как при това положение туризма да не отчита намаление на приходите

    09:55 30.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха сега де...

    3 0 Отговор
    Какво отчитал тЕРОРизма ?

    09:57 30.08.2026

  • 29 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 3 Отговор
    Нашите хотели по морето отчитат загуби.
    Ша искаме от държавата компенсации, като при Тошо.

    09:57 30.08.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор
    Що един турист не вземе хотел по морето....

    09:58 30.08.2026

  • 31 След като парите от туризма намалеят,

    5 0 Отговор
    кой ще пълни хазната. Селското стопанство, инндустрията разрушени Ще руучаме жабетата.

    Коментиран от #33, #42

    10:00 30.08.2026

  • 32 Русенец

    8 0 Отговор
    Гледам на плажа, на платената зона, само в един сектор са 100 чадъра. Заети са 15, по 16 € = 240 €. Толкова за днес от този сектор.
    Ако ги бяха пуснали по 5 €, щяха да са заети всичките ѝ да направят 500 €.
    Но, лакомията няма равна.

    10:03 30.08.2026

  • 33 Русенец

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "След като парите от туризма намалеят,":

    Целта е да се съсипе и туризма, наред с другите отрасли, за да имат причина да отдадат цялата държава на евтина концесия, на Ердоган.

    10:05 30.08.2026

  • 34 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 1 Отговор
    Тая година са набутахме яко...
    Догодина ша избием с Евровизия.

    10:07 30.08.2026

  • 35 След като парите от туризма намалеят,

    2 0 Отговор
    кой ще пълни хазната

    10:12 30.08.2026

  • 36 Факт

    3 0 Отговор
    Анализи и мерки няма да подобрят нещата. Манталитетът е мутренски и за него оправия няма.
    Просто мутрите трябва да фалират, за да дойдат истински бизнесмени с друго мислене.

    10:13 30.08.2026

  • 37 Ццц

    3 0 Отговор
    Един месец търсиш добра оферта и накрая се спираш на нещо съмнително дори на рекламата, но пък евтино - "само" 4500 евро за ол инклузив на 300 (0) м. от плажа! Тръгваш на път и настроението ти се разваля още на бензиностанцията. Викаш си "айдее един път се живее" и не забелязваш двете триноги с камери, разположени през 200 м. една от друга на кръстовище с едва четим от ръжда знак за ограничение 40 км./ч. . Знакът пази от ПТП кръстовището вече 60 години, макар да минават по 3 коли годишно по пътя без предимство! Камерите може да не си видял, но виждаш шофьорите им. И те реват, че са с малки заплати, макар работата им е само да закарат камерите до "постата", която храни вече 3 поколения катаджии. Сложили фуражките, както са ги учили в школата - всякаш, за да те дразнят допълнително и те гледат лошо, пак както са ги учили в школата. Продължаваш все по бесен, за да видиш, че от АПИ са верни на себе си - пътното отново е започнало работа по пътя, точно когато всички други почиват! Гледаш пътните майстори и си мислиш "бе сигурно са се нацапали с асфалт". Че е нов асфалта личи само по цвета обаче. Иначе си друса като стария. Накрая стигаш дестинацията с кръвно 300 на 200 и виждаш, че си жертва на заблуждаваща реклама, но тяма какво да направиш. Иначе гориш с 4500 евро! И тогава телефонът на жена ти звъни, за да научиш, че приятелката на жена ти, чиито мъж е и тарикат, са били 7 дни в Турция на половин цена от тази в БГ и то със самолет! И са се скъсали от ядене

    10:15 30.08.2026

  • 38 Нямам участие в спада на туристите

    2 0 Отговор
    Нямам участие и в увеличението от някоя минала година. Въобще нямам участие в българския туризъм. Трябва да има вече 20 години. Пътувам по света по собствен план и за собствена сметка. Вие се оправяйте.

    10:15 30.08.2026

  • 39 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 0 Отговор
    Пре нема, действай те.

    10:16 30.08.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор
    И туризма по морето загива
    А хотелите никнат като гъби....
    Как ли става тоя номер....

    10:17 30.08.2026

  • 41 Цървул

    3 0 Отговор
    Тази година 15-20 , догодина 50 .

    10:32 30.08.2026

  • 42 Ким Чен Мун-чо

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "След като парите от туризма намалеят,":

    Измислили сме го. Щавене през данъци до смърт! Буци и Шиши не успяха, но аз и Шиши ще успеем да вземем и на босия цървулите!

    10:36 30.08.2026