Туризмът отчита 15-25% намаление на приходите

Труден сезон, с лек спад на туристите от около 5-7%, но и с до 25 на сто по-малко приходи изпращат от Българската хотелска и ресторантьорска асоциация. Има намаление и туристите от съседните страни, както и от Близкия изток заради войната там, каза в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ зам.-председателят на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров:

Атанас Димитров, зам.-председател на БХРА: "Ние бяхме наясно какво ще се случи още началото на годината, когато паднаха полетите към България, имаше проблем и с чартърите на немските туристи. Очаквахме, тъй като крилата формират една така важна част от приходите на турстопотока, очаквахме спад. В крайна сметка, той не е толкова драматичен. Като брой нощувки в съответния към настоящия момент приблизително е като миналата година. Лек спад, може би 5-6-7%. Проблемът не е в това. Проблемът е, че падат приходите като пари. Защото падайки крилата, ни се наложи да се направят промоционални паркети, наложи се да се направи нова стратегия, да се привлекат нови туристи. Те стават с намаление и с промоции, което от тази гледна точка паричният поток намалява с около 15-25%."

По думите на Димитров все повече се разчита на българските туристи, но и те са променили навиците си. "Петък, събота и неделя да се пътува все повече и повече. Българите също станахме уикенд туристи, очевидно, може би заради цените, не знам."

По думите на Атанас Димитров, цените в Гърция или Италия например не са по-ниски от тези у нас:

"Бих казал, че са чувствително по-високи.Трябва да имаме едно релевантно сравняване. Курорт с курорт, населено място с населено място. Не може така произволно с някакви селца да сравняваме курорти като нашите национални курорти. Ако сравним цените със Закинтос, с Корфу, със Санторини, ще видим, че тук е чувствително по-евтино. Смяната на валутната единица от лева в евро си оказа своето влияние. Ние виждаме какво се случваше и в другите държави, които приеха еврото в първите години, в първите 2-3 години, докато стабилизират нещата. И там, и в Хърватска имаше така един драматичен скок. И в Гърция се случи, и в Италия се случваха тези неща. Ние не сме някакво изключение. По-скоро се очертава като едно правило."

Атанас Димитров отново изтъкна, че в европейските държави има диференцирана ставка за туризма, ресторантите и хотелите, която варира от 5% във Франция до 12-13 в Гърция, а не както у нас - 20%, което се отразява и на цените за потребителите. По повод недостига на работна ръка, той обясни:

"Компенсираме в последните една-две-три години, може би, с внос на кадри от трети страни. Имаме много сериозно забавяне във визите. Сега имиграция и Агенцията по заетостта в нормални срокове обработват документите. Визите идват много бавно. Имайте предвид, че компаниите пускат заявките си за внос на кадри три-четири-пет месеца по рано на сезона, а те идват за къснение, още един-два месеца."

Според Димитров, "Евровизия" е възможност да бъдат разширени крилата на сезона. Но и да се разрешат проблеми в родния туризъм, трупани десетилетия.

"Ние трябва да използваме "Евровизия", за да си решим кардинално някои проблеми натрупвани в продължение на години и същевременно да запознаем, така да направим, че да оставям една трайна следа в нашите потенциални клиенти, които идват тук в продължение на години, за да могат те да се върнат. Правилно да ги запознаем с българската история, с българската идентичност, с българската култура.

Може да се възстановят връзките, които бяха, по морския път да се пътува набързо, Бургас-Варна. Нашите колеги уверяват, че няма да има ценови шокове, такива, каквито се появиха в медиите. Много наблизо там трябва да се насочат хората рекламно и към Велико Търново да видят какво е там, и към Преслав. Имаме история, имаме богата държава и страна от тази гледна точка, така че трябва да използваме "Евровизия" за да стимулира българската икономика и българския туризъм. И това да се случва, резултатите ще ги разберем не в 2027, а в 2028, 2029 и напред."