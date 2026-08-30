Туризмът отчита 15-25% намаление на приходите

Труден сезон, с лек спад на туристите от около 5-7%, но и с до 25 на сто по-малко приходи изпращат от Българската хотелска и ресторантьорска асоциация. Има намаление и туристите от съседните страни, както и от Близкия изток заради войната там, каза в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ зам.-председателят на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация Атанас Димитров:
Атанас Димитров, зам.-председател на БХРА: "Ние бяхме наясно какво ще се случи още началото на годината, когато паднаха полетите към България, имаше проблем и с чартърите на немските туристи. Очаквахме, тъй като крилата формират една така важна част от приходите на турстопотока, очаквахме спад. В крайна сметка, той не е толкова драматичен. Като брой нощувки в съответния към настоящия момент приблизително е като миналата година. Лек спад, може би 5-6-7%. Проблемът не е в това. Проблемът е, че падат приходите като пари. Защото падайки крилата, ни се наложи да се направят промоционални паркети, наложи се да се направи нова стратегия, да се привлекат нови туристи. Те стават с намаление и с промоции, което от тази гледна точка паричният поток намалява с около 15-25%."
По думите на Димитров все повече се разчита на българските туристи, но и те са променили навиците си. "Петък, събота и неделя да се пътува все повече и повече. Българите също станахме уикенд туристи, очевидно, може би заради цените, не знам."
По думите на Атанас Димитров, цените в Гърция или Италия например не са по-ниски от тези у нас:
"Бих казал, че са чувствително по-високи.Трябва да имаме едно релевантно сравняване. Курорт с курорт, населено място с населено място. Не може така произволно с някакви селца да сравняваме курорти като нашите национални курорти. Ако сравним цените със Закинтос, с Корфу, със Санторини, ще видим, че тук е чувствително по-евтино. Смяната на валутната единица от лева в евро си оказа своето влияние. Ние виждаме какво се случваше и в другите държави, които приеха еврото в първите години, в първите 2-3 години, докато стабилизират нещата. И там, и в Хърватска имаше така един драматичен скок. И в Гърция се случи, и в Италия се случваха тези неща. Ние не сме някакво изключение. По-скоро се очертава като едно правило."
Атанас Димитров отново изтъкна, че в европейските държави има диференцирана ставка за туризма, ресторантите и хотелите, която варира от 5% във Франция до 12-13 в Гърция, а не както у нас - 20%, което се отразява и на цените за потребителите. По повод недостига на работна ръка, той обясни:
"Компенсираме в последните една-две-три години, може би, с внос на кадри от трети страни. Имаме много сериозно забавяне във визите. Сега имиграция и Агенцията по заетостта в нормални срокове обработват документите. Визите идват много бавно. Имайте предвид, че компаниите пускат заявките си за внос на кадри три-четири-пет месеца по рано на сезона, а те идват за къснение, още един-два месеца."
Според Димитров, "Евровизия" е възможност да бъдат разширени крилата на сезона. Но и да се разрешат проблеми в родния туризъм, трупани десетилетия.
"Ние трябва да използваме "Евровизия", за да си решим кардинално някои проблеми натрупвани в продължение на години и същевременно да запознаем, така да направим, че да оставям една трайна следа в нашите потенциални клиенти, които идват тук в продължение на години, за да могат те да се върнат. Правилно да ги запознаем с българската история, с българската идентичност, с българската култура.
Може да се възстановят връзките, които бяха, по морския път да се пътува набързо, Бургас-Варна. Нашите колеги уверяват, че няма да има ценови шокове, такива, каквито се появиха в медиите. Много наблизо там трябва да се насочат хората рекламно и към Велико Търново да видят какво е там, и към Преслав. Имаме история, имаме богата държава и страна от тази гледна точка, така че трябва да използваме "Евровизия" за да стимулира българската икономика и българския туризъм. И това да се случва, резултатите ще ги разберем не в 2027, а в 2028, 2029 и напред."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #23
09:19 30.08.2026
2 Ким Чен Мун-чо
09:19 30.08.2026
3 Техните
09:20 30.08.2026
4 Тик-Ток
09:21 30.08.2026
5 Успех
09:21 30.08.2026
6 Само идея
09:23 30.08.2026
7 хехе
09:25 30.08.2026
8 Гост
09:25 30.08.2026
9 Да, да
09:25 30.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пич
Така и не се научиха, че не цените са проблема , а това което предлагаш за тези цени!!!
Разбира се че има приятни изключения, и епично добри кръчми и хотели, но те никога не мрънкат, и разни Алибеговци не ги интересуват!!!
Вие представяте ли си колко е нищожен бизнеса, щом реве за държавни помощи...?!
А смисъла е точно това - Некадърниците да фалират, и да останат можещите!!!
09:28 30.08.2026
12 Има ни пак
09:29 30.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Простгресист
09:31 30.08.2026
15 Специалист
09:31 30.08.2026
16 Странна работа!!!
09:33 30.08.2026
17 Изберете българското
09:36 30.08.2026
18 АлиБеков
09:40 30.08.2026
19 Бай Араб
09:41 30.08.2026
20 Васил
09:48 30.08.2026
21 Алибега почва да реве за пари от държава
09:48 30.08.2026
22 един
09:49 30.08.2026
23 Ако
До коментар #1 от "Хаха":Продължават по същия начин,нула обслужване,нула качество,нереални цени,догодина ще са в клуба на фалиралите…
09:50 30.08.2026
24 Баламата
09:50 30.08.2026
25 Ццц
Коментиран от #27
09:51 30.08.2026
26 стига стари дъвки
09:55 30.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ха сега де...
09:57 30.08.2026
29 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Ша искаме от държавата компенсации, като при Тошо.
09:57 30.08.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
09:58 30.08.2026
31 След като парите от туризма намалеят,
Коментиран от #33, #42
10:00 30.08.2026
32 Русенец
Ако ги бяха пуснали по 5 €, щяха да са заети всичките ѝ да направят 500 €.
Но, лакомията няма равна.
10:03 30.08.2026
33 Русенец
До коментар #31 от "След като парите от туризма намалеят,":Целта е да се съсипе и туризма, наред с другите отрасли, за да имат причина да отдадат цялата държава на евтина концесия, на Ердоган.
10:05 30.08.2026
34 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
Догодина ша избием с Евровизия.
10:07 30.08.2026
35 След като парите от туризма намалеят,
10:12 30.08.2026
36 Факт
Просто мутрите трябва да фалират, за да дойдат истински бизнесмени с друго мислене.
10:13 30.08.2026
37 Ццц
10:15 30.08.2026
38 Нямам участие в спада на туристите
10:15 30.08.2026
39 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
10:16 30.08.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
А хотелите никнат като гъби....
Как ли става тоя номер....
10:17 30.08.2026
41 Цървул
10:32 30.08.2026
42 Ким Чен Мун-чо
До коментар #31 от "След като парите от туризма намалеят,":Измислили сме го. Щавене през данъци до смърт! Буци и Шиши не успяха, но аз и Шиши ще успеем да вземем и на босия цървулите!
10:36 30.08.2026