Държавите от Персийския залив въвеждат единна туристическа виза

Шест страни от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC) стартират проект за единна туристическа виза, обяви генералният секретар на GCC Джасим Мохамед Ал-Будайви.

Проектът ще бъде реализиран „в близко бъдеще“. Той отбеляза, че създаването на единна виза ще „улесни пътуването на чуждестранни граждани“ между страните в региона, а самият проект ще бъде подобен на шенгенската виза.

Ал-Будайви обаче не уточни точната дата на въвеждане на тази виза, нейната цена, процеса за получаването ѝ или евентуалния ѝ срок на валидност.

По-рано беше съобщено, че проектът за единна виза на GCC е одобрен от всички страни и неговото изпълнение се управлява от техните министерства на вътрешните работи.

Съветът за сътрудничество в Персийския залив е регионална организация, състояща се от шест държави: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман и Саудитска Арабия. Целта на организацията е да разшири сътрудничеството между държавите членки във всички области и да разработи общи позиции по ключови международни и регионални въпроси. Уставът на Съвета за сътрудничество в Персийския залив отбелязва, че членовете му са „обединени от общо историческо и културно развитие и подобна политическа система“ (всички държави членки са монархии).