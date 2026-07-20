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Европейският парламент със собствена платформа с изкуствен интелект за евродепутатите

Европейският парламент със собствена платформа с изкуствен интелект за евродепутатите

20 Юли, 2026 13:51 478 5

  • европейски парламент-
  • изкуствен интелект

Потребителите на платформата ще могат да избират между модели на невронни мрежи, работещи на собствената инфраструктура на ЕП, и по-мощни услуги, хоствани на външни сървъри

Европейският парламент със собствена платформа с изкуствен интелект за евродепутатите - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент планира да стартира собствена платформа, която ще позволи на членовете и законодателния персонал да използват инструменти за невронни мрежи в сигурна среда, съобщи Politico, позовавайки се на източници.

Според вестника приблизително 2100 души, или приблизително 20% от персонала, използват изкуствен интелект в ежедневната си работа в Европейския парламент. Някои законодатели използват публично достъпни невронни мрежи, за да пишат речи, интерпелации и да формулират законодателни изменения. Европейският парламент обаче иска да създаде официална, унифицирана платформа и да контролира използването на невронни мрежи.

Планирано е платформата с изкуствен интелект на Европейския парламент, наречена EPGenAI Hub, да стартира през септември. Платформата ще позволи на евродепутатите и други служители на Европейския парламент да имат централизиран достъп до модели от Meta (определена за екстремистка в Русия), Open AI, Anthropic и Mistral.

Потребителите на платформата ще могат да избират между модели на невронни мрежи, работещи на собствената инфраструктура на Европейския парламент, и по-мощни услуги, хоствани на външни сървъри. Пресслужбата на ЕП заяви пред вестника, че гамата от предлагани модели на невронни мрежи може да се промени в бъдеще „предвид появата на модели с отворен код и модели на суверенни държави от ЕС“.

През март 2024 г. евродепутатите одобриха закон относно използването на технологии с изкуствен интелект. Според законодателството, компаниите, създаващи „високорискови“ системи с изкуствен интелект, трябва да бъдат по-прозрачни относно начина, по който създават и използват модели с изкуствен интелект. Разработчиците на най-мощните модели с изкуствен интелект са изправени пред допълнителни изисквания, като например оценки на риска. Компаниите, които не спазват закона, могат да бъдат изправени пред големи глоби или дори да бъдат напълно забранени от общността.


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  • 1 Мъск

    4 0 Отговор
    Като си нямат естествен.

    13:55 20.07.2026

  • 2 Зевс

    3 0 Отговор
    Оставете направо ИИ да работи вместо тях, защо да им плащаме заплатите, като отказват да мислят сами?

    13:57 20.07.2026

  • 3 Имат нужда завалийките,

    2 0 Отговор
    че има много от африка и на тях мисленето не им е силната страна. Нито на арабите.

    13:58 20.07.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
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    14:15 20.07.2026

  • 5 Ум и разум с пари не се купуват

    1 0 Отговор
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    14:35 20.07.2026