Германия не очаква дефицит на газа тази зима

Въпреки ниския капацитет за съхранение, германското Министерство на икономиката заяви, че не се очаква недостиг на газ тази зима.

„Според наличните в момента данни не се очаква недостиг на газ тази зима“, се казва в документа на министерството. Не се изключва обаче бъдеща правителствена намеса. Министерството приема сериозно факта, че капацитетът за съхранение на газ в Германия е значително по-нисък, отколкото в предишни години. „В същото време сигурността на доставките не може да се оценява единствено по капацитета за съхранение“, обясни Министерството на икономиката.

Министерството отбеляза, че газът се доставя, по-специално, по тръбопроводи от Норвегия, чрез терминали за внос на втечнен природен газ (LNG) и от съседни европейски страни. „В същото време е вярно и следното: по-ниският капацитет за съхранение намалява маржа на безопасност в случай на извънредни ситуации“, отбеляза министерството. Това става особено актуално, когато се комбинират няколко фактора, като например „продължително студено време, повреда на критичната инфраструктура за внос или допълнителни смущения на международния пазар на LNG“, обясни министерството.

Министерството на икономиката изчислява, че 60-70% от капацитета за съхранение до началото на зимата, комбиниран с капацитет за внос, ще бъде достатъчен, за да задоволи средното зимно търсене. Цените на газа се повишиха значително това лято поради конфликта за Иран и блокадата на Ормузкия проток, което накара търговците да купуват по-малко за зимните разпродажби. „Напрегнатата пазарна ситуация с високи цени не означава непременно криза в доставките“, заключи министерството.

Министерството на икономиката смята, че основната отговорност е на частния сектор. „Подготовката за зимата по принцип е отговорност на газовите компании и търговци“, заяви министерството. „Държавните покупки на газ биха могли да създадат допълнително търсене, да повишат цените и да изместят частните инвестиции в пълненето на хранилищата. Освен това съществува риск в бъдеще участниците на пазара да разчитат на държавата да се намеси във всеки случай, когато резервите са ниски“, заключи германското министерство на икономиката.

Министерството обясни, че германското правителство „подготвя необходимите варианти за действие, така че те да могат да бъдат приложени бързо и ефективно, ако ситуацията се влоши“. Състоянието на хранилищата, вносът, наличността на втечнен природен газ, инфраструктурата, търсенето и ситуацията в съседните страни се наблюдават. Германските газови хранилища са запълнени само на 50%, което е най-ниското ниво за това време на годината от поне осем години.