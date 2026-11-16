Бюджет 2027: Кой ще получава повече и кой ще плаща повече ОБЗОР

Проектът за Бюджет 2027 вече е внесен в Народното събрание, след като правителството го одобри. Предвидени са по-високи доходи за хората на минимална заплата, пенсионерите, семействата с деца и част от заетите в бюджетната сфера. Наред с това се увеличават максималният осигурителен доход и базисните стойности, използвани при изчисляването на данъчните оценки на имотите. Окончателните параметри ще станат ясни след приключването на парламентарната процедура.

Минималната заплата и доходите в публичния сектор

От 1 януари минималната работна заплата се предвижда да достигне 660 евро при 620,20 евро през 2026 г. Това е номинално увеличение от 6,4%. При стандартните удръжки за осигуровки и данък нетният доход би бил около 512 евро месечно.

Министерството на финансите залага средногодишна инфлация от 4% през 2027 г. Това означава, че част от увеличението може да бъде компенсирана от по-високите цени, като реалният ефект ще зависи най-вече от разходите за храна, жилище и енергия.

За основните месечни заплати в бюджетните организации е предвидена индексация с 5%. Отделно за педагогическия персонал в училищното и предучилищното образование са планирани 7,5% повече средства за заплати, или допълнителни 170,5 млн. евро. За военнослужещите и служителите в МВР се предвижда запазване на достигнатите през 2026 г. основни възнаграждения, вместо автоматично преизчисляване по досегашния механизъм.

Пенсии, майчинство и обезщетения

Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли 2027 г. по швейцарското правило, като очакваното увеличение е между 7 и 8%. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст при пълен стаж трябва да достигне 374,62 евро, а максималният размер на пенсиите е предвиден да стане 1875 евро. Средният размер на пенсията се очаква да бъде 587,70 евро.

Обезщетението за втората година от майчинството се увеличава от 398,81 на 450 евро. При връщане на работа преди детето да навърши две години компенсацията се повишава от 50 на 75% от обезщетението. При размер от 450 евро това означава до 337,50 евро месечно наред със заплатата при изпълнение на законовите условия.

Минималното дневно обезщетение за безработица се предвижда да нарасне от 9,21 на 13 евро, а максималното – от 54,78 на 60,76 евро. Еднократната помощ при смърт на осигурено лице се увеличава от 276,10 на 660 евро.

Повече подкрепа за семействата с деца

За семействата с деца е предвиден допълнителен ресурс от над 300 млн. евро чрез по-високи помощи и данъчни облекчения. Отделно 72,5 млн. евро са планирани за увеличаване на девет от 12-те вида семейни помощи и за повишаване на доходните критерии.

За пълния размер на месечните детски помощи средномесечният доход на член от семейството трябва да бъде до 450 евро. При доход между 450,01 и 500 евро се предвижда право на 80% от помощта. Размерите са 30 евро за едно дете, 65 евро за две, 100 евро за три и 105 евро за четири деца, плюс 15 евро за всяко следващо дете.

Помощта за дете с 90 и над 90% степен на увреждане се увеличава до 704 евро месечно. Линията на бедност нараства от 390 на 443 евро, което ще повлияе върху размера и достъпа до част от социалните плащания. Премиерът Румен Радев заяви, че „няма да бъдат намалявани средствата“ за семействата на деца с увреждания и няма да се променят условията за предоставяне на подкрепата.

Кои разходи могат да нараснат

Максималният осигурителен доход се увеличава от 2300 на 2400 евро. При заплата над новия праг личните осигуровки ще нараснат с приблизително 12,40 евро месечно при стандартен трудов договор, ако брутното възнаграждение остане непроменено. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се повишава до 660 евро, а минималните прагове по икономически дейности и професии – с 6,4%.

Здравноосигурителната вноска остава 8%, но по-високият осигурителен доход може да увеличи реалната сума, която се дължи. Предвидено е работодателите да могат да предоставят ваучери за храна до 200 евро месечно, но това няма да бъде автоматично право на всички служители.

Базисните стойности, използвани при определянето на данъчните оценки на недвижимите имоти, се предвижда да се увеличат с 30% през 2027 г. Това не означава автоматично 30% по-висок данък за всеки имот, тъй като крайният размер зависи от характеристиките на имота, общинската методика и местната ставка.

Проектът за Бюджет 2027 трябва да премине през обсъждане и гласуване в парламента. До окончателното приемане на законите посочените размери и срокове остават параметри на проекта, а не окончателно действащи правила.

Източници: dariknews.bg, government.bg, minfin.bg