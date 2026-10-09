Световната икономика ще се забави до 2.6%

Световната икономика ще забави растежа си до 2,6% през 2026 г. спрямо 2,9% през 2025 г., като високите енергийни цени и конфликтът в Близкия изток ще продължат да оказват натиск върху икономическата активност. Това прогнозира Конференцията на ООН за търговия и развитие (ЮНКТАД) в публикувания днес, 9 октомври, Доклад за търговията и развитието за 2026 г.

Въпреки забавянето международната търговия показва устойчивост. Очаква се световният обмен на стоки и услуги да нарасне с около 4% в реално изражение през 2026 г., след като през миналата година достигна рекордните 35 трилиона долара.

Според организацията обаче по-високите енергийни цени увеличават номиналната стойност на търговията, без непременно да означават съпоставимо ускоряване на реалната икономическа активност.

Азия ще осигури близо 60% от световния растеж

Един от най-интересните изводи в доклада е засилващата се роля на азиатските икономики. Според прогнозата Азия ще генерира 59% от световния икономически растеж през 2026 г. Очаква се икономиката на Индия да нарасне със 7,3%, на Китай – с 4,5%, а на Индонезия – с 5,2%.

Тези резултати показват, че въпреки глобалната несигурност азиатските пазари продължават да бъдат основен двигател на икономическото развитие.

Същевременно икономическите перспективи остават неравномерни, като развиващите се държави са особено уязвими към поскъпването на енергията и затрудненията във финансирането.

Световната търговия се пренасочва

Докладът отчита съществени промени в международните търговски отношения. Търговията между Китай и САЩ е намаляла с повече от 20% спрямо 2024 г., докато други икономики от Източна Азия увеличават обмена си както с Китай, така и със Северна Америка. Това показва, че глобалната търговия не се свива равномерно, а преминава през преструктуриране на веригите за доставки.

Все по-голямо значение придобиват ограниченията върху износа на технологии, проверките на чуждестранните инвестиции и изискванията към доставчиците в стратегически отрасли.

Според ЮНКТАД тези фактори затрудняват навлизането на нови компании и държави във високотехнологичните сектори.

Изкуственият интелект движи търговията, но създава рискове

Развитието на изкуствения интелект се превръща в един от основните фактори за растежа на международната търговия. Увеличеното търсене на полупроводници, сървъри и оборудване за центрове за данни стимулира производството и трансграничните доставки.

ЮНКТАД обаче предупреждава, че бумът на изкуствения интелект не гарантира равномерно разпределение на икономическите ползи. Инвестициите и технологичните възможности остават концентрирани в ограничен брой държави и компании, което може да задълбочи съществуващите икономически различия. Организацията посочва и рискове за финансовата стабилност, свързани с нарастващата зависимост на капиталовите пазари от резултатите на сравнително малък брой технологични компании.

Скъпата енергия остава основна заплаха

Сред най-сериозните рискове за световната икономика през 2026 г. ЮНКТАД откроява енергийния шок, предизвикан от конфликта в Близкия изток. По-високите цени на петрола и природния газ увеличават производствените и транспортните разходи, оказват натиск върху инфлацията и ограничават възможностите на централните банки да намаляват лихвените проценти. Това затруднява инвестициите и потреблението, особено в икономиките, които зависят силно от вноса на енергийни ресурси.

За сравнение, Световната банка прогнозира глобален растеж от 2,5% през 2026 г., докато Международният валутен фонд очаква увеличение от 3%. Разликите между прогнозите отразяват високата степен на несигурност пред международната икономика.

Според ЮНКТАД основното предизвикателство през следващите години ще бъде не само запазването на икономическия растеж, но и създаването на условия, при които ползите от технологичното развитие и международната търговия достигат до повече държави и предприятия.