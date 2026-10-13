Илон Мъск влиза в ценова война за интернет в Индия

Илон Мъск обеща да предложи сателитния интернет на Starlink на достъпни цени в Индия, отправяйки пряко предизвикателство към телекомуникационната империя на най-богатия индиец Мукеш Амбани. Изявлението идва само дни преди планираното първично публично предлагане (IPO) на Jio Platforms, което може да се превърне в най-голямото в историята на Индия, съобщава Reuters.

Jio Platforms, собственик на водещия индийски мобилен оператор Reliance Jio, се стреми към пазарна оценка от 106 млрд. долара. Компанията е изградена върху стратегия за предоставяне на евтини мобилни услуги, която ѝ позволява да заеме водещи позиции на един от най-големите телекомуникационни пазари в света. Сега Мъск възнамерява да приложи подобен подход със Starlink, собственост на SpaceX.

„Очевидно е, че ако Starlink е твърде скъп в Индия, никой няма да го купува. Затова SpaceX ще трябва да предложи достъпни цени“, написа Мъск в социалната мрежа X в събота. Той не посочи конкретни тарифи, но подчерта, че конкуренцията ще бъде от полза за индийските потребители, като им предостави по-голям избор. Според него печалбите на Амбани може да намалеят, но това няма да застраши съществуването на бизнеса му.

Индия е сред държавите с най-евтин мобилен интернет в света, като средната цена на един гигабайт данни е приблизително 8 американски цента. Това представлява сериозно предизвикателство пред Starlink, чиято технология разчита на мрежа от сателити за осигуряване на високоскоростна интернет връзка, включително в отдалечени райони.

Изявленията на Мъск са част от засилващия се публичен конфликт с Мукеш Амбани. Американският милиардер обвини индийското правителство и собственика на Reliance Industries, че умишлено забавят навлизането на Starlink, за да защитят господстващите позиции на Jio.

В петък Мъск дори иронично нарече Амбани „министър-председател Амбани“, намеквайки, че бизнесменът упражнява прекомерно влияние върху властите в Ню Делхи. Той публично го попита дали би позволил на Starlink да се конкурира на индийския пазар.

Индийското правителство отхвърли обвиненията в пристрастност и подчерта, че процедурата за лицензиране е еднаква за всички оператори. Три компании, включително Starlink и сателитното подразделение на Jio, очакват окончателно одобрение от службите за сигурност, преди да започнат търговска дейност.

От Reliance не са отговорили на запитванията на Reuters за коментар относно обвиненията на Мъск. Конфликтът се разгаря в особено важен момент за индийския телекомуникационен сектор. Предстоящото борсово листване на Jio Platforms и навлизането на нови доставчици на сателитен интернет могат съществено да променят конкурентната среда на пазара, който има над един милиард интернет потребители.