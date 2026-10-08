Войната в Близкия изток отваря втори фронт за петрола

Петролните цени се повишиха с повече от 5%, след като атаките срещу корабоплаването в Персийския залив се съчетаха с ново напрежение около Саудитска Арабия и заплахата от прекъсване на американския добив заради ураган. „Брент“ достигна 105,20 долара за барел, а американският West Texas Intermediate се повиши до 92,75 долара.

На пазара вече се оформя втори фронт в рамките на войната около Иран. Докато основният риск остава свързан с Ормузкия проток, подкрепяните от Техеран хути в Йемен засилват натиска срещу Саудитска Арабия. В Рияд бяха чути взривове, а хутите заявиха, че са атакували международното летище „Крал Халид“. Саудитската коалиция съобщи, че е прехванала две балистични ракети, насочени към столицата, и още една към Хамис Мушайт.

Американски и сирийски представители, цитирани от Ройтерс, заявиха, че Сирия обсъжда възможност да окаже военна помощ на Саудитска Арабия. Сред разглежданите варианти са отбранителна подкрепа или изпращане на сили, които да подпомогнат саудитските партньори в Йемен. Не е взето окончателно решение.

Удар по нефтените маршрути

Рискът за доставките се увеличава, защото атаките засягат едновременно няколко маршрута. Саудитският нефтопровод „Изток–Запад“, който пренася петрол към пристанищата на Червено море, беше повреден при атаки срещу помпени станции. Саудитските власти съобщиха, че капацитетът му е възстановен до 5,8 млн. барела дневно, но пълната устойчивост на трасето остава въпрос за пазара.

Другата възможност е петролът да бъде изнесен от терминали по източното крайбрежие. Тогава танкерите трябва да преминат през Ормузкия проток, където атаките срещу кораби са достигнали най-високото си ниво от началото на войната. През водния път преди конфликта са преминавали количества, равни на около 20% от световните доставки на петрол и горива.

„Честотата на иранските атаки срещу кораби сега е най-високата от началото на войната и вероятно ще се увеличи допълнително“, заяви Саул Кавоник, ръководител на енергийния анализ в MST Marquee. По думите му ограничените доставки на петролни продукти, високите разходи за логистика и рискът от нова ескалация поддържат цените високи.

Натиск и от американския добив

Към геополитическия риск се добави и ураганът „Исаяс“, който се насочи към производствените райони в Мексиканския залив. Компании като Shell и Chevron ограничиха офшорните си операции. По данни на американската служба за управление на морските ресурси са спрени около 25,08% от текущия добив на петрол и 16,37% от добива на природен газ в района.

Международната агенция по енергетика ускори освобождаването на резерви и даде приоритет на доставките на дизел, след като правителствата потърсиха начин да ограничат последиците от високите цени и нарушените доставки. Американската енергийна информационна администрация отчете и спад на петролните запаси с 3,2 млн. барела до 424,1 млн. барела.

„Подновеното напрежение в Близкия изток и ударите по плавателни съдове извън самия Ормузки проток съживиха опасенията за устойчивостта на по-големите обеми, преминаващи през тесния маршрут“, заяви анализаторът на UBS Джовани Стауново. Следващият тест за пазара ще бъде дали саудитските износни маршрути ще останат работещи и дали атаките ще се разширят към нефтени терминали, танкери и друга инфраструктура в региона.