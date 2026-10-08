Превозвачите в ЕС настояват за повече зарядни станции

Европейските транспортни компании се нуждаят от по-добър достъп до зарядна инфраструктура и по-предвидими плащания, за да могат да инвестират в екологични превозни средства. Това заявява Международният съюз за автомобилен транспорт (IRU), който представи две нови позиции за развитието на сектора в Европейския съюз.

Организацията настоява европейските институции да създадат по-благоприятни условия за инвестиции в електрически камиони и автобуси, като едновременно с това ограничат финансовия натиск върху транспортните оператори.

Зарядни станции в депата и логистичните центрове

Според IRU развитието на публичната зарядна мрежа не е достатъчно за електрификацията на тежкотоварния транспорт. Значителна част от зареждането на електрическите камиони ще трябва да се извършва в транспортни депа, логистични центрове и терминали, където превозните средства престояват между курсовете.

Затова организацията предлага създаването на обща европейска рамка за подкрепа на зарядната инфраструктура в депата и на полупубличните зарядни станции, които могат да се използват и от други транспортни оператори.

Сред основните предизвикателства са недостатъчният капацитет на електроразпределителните мрежи, високите разходи за присъединяване и продължителните административни процедури.

Плащанията да се извършват до 30 дни

Втората ключова инициатива е свързана със забавените плащания към транспортните компании.

IRU предлага специални европейски правила, които да въведат максимален 30-дневен срок за плащане на транспортните услуги, автоматично начисляване на лихви при просрочие и по-ефективни механизми за прилагане на изискванията.

Според организацията забавените плащания ограничават ликвидността на превозвачите и затрудняват инвестициите в нови автомобили, технологии и подобряване на условията на труд.

Проблемът е особено сериозен за малките и средните транспортни предприятия, които често работят с ограничени финансови резерви.

Ниските маржове затрудняват инвестициите

IRU посочва, че много транспортни оператори работят с маржове на печалба от едва 1–2%. При подобна рентабилност допълнителните разходи за нови превозни средства, зарядни станции и електроенергия могат да се окажат сериозна пречка пред модернизацията.

Организацията настоява европейската политика за декарбонизация да отчита реалните финансови възможности на компаниите.

Според IRU преходът към транспорт с нулеви емисии изисква не само технологични решения, но и достъпно финансиране, надеждна енергийна инфраструктура и предвидима регулаторна среда.

Предложенията идват на фона на усилията на Европейския съюз да ускори електрификацията на тежкотоварния транспорт и да намали зависимостта си от изкопаемите горива.