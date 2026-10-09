Казахстанският бизнес се интересува все повече от сътрудничество с български компании

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Посолството на Република Казахстан в София и Международната търговска палата на Казахстан, ви кани за участие в Българо-казахстански бизнес форум и двустранни бизнес срещи, организирани по повод посещението на бизнес делегация от Казахстан в България. Събитието ще се проведе на 20 октомври 2026 г. от 11:00 ч. в сградата на БТПП, зала А, ет. 1.

Казахстанските компании имат интереси за сътрудничество с български компании в следните сектори: информационните технологии, логистиката, текстилната индустрия, търговията, и селското стопанство и правни услуги.

Форумът ще предостави възможност на българските компании да се срещнат директно с представители на казахстанския бизнес, да представят своите дейности и интереси и да обсъдят конкретни възможности за търговско, инвестиционно и партньорско сътрудничество.

В рамките на събитието ще бъде учреден Съвместен бизнес съвет България – Казахстан.

Създаването на съвета има за цел да насърчи и задълбочи двустранните икономически и търговски отношения и да създаде устойчива платформа за директен диалог между бизнеса от двете страни, обмен на информация, установяване на нови партньорства и реализиране на съвместни инициативи.