Затягат правилата за фирмите за бързи кредити

Управляващите от „Прогресивна България“ представиха предложения за затягане на правилата за фирмите за бързи кредити. Законопроектът е разработен от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и ще бъде внесен между първо и второ четене на Закона за потребителския кредит, съобщи председателят на Комисията по бюджет и финанси Константин Проданов.

Една от основните промени е въвеждането на задължителна цялостна оценка на кредитоспособността на всеки потенциален длъжник. Според представените предложения, ако кредиторът не извърши проверката, клиентът ще трябва да върне само главницата, без начислените лихви. „Длъжникът ще бъде длъжен да върне само главницата без лихвите“, заяви Проданов, цитиран от Нова тв.

Нов регистър за неравноправните клаузи

Предвижда се съдилищата да изпращат на Комисията за защита на потребителите влезлите в сила решения, с които са установени нищожност или нелоялна практика по договор за кредит. КЗП ще създаде регистър на неравноправните клаузи и ще следи за системни нарушения.

Предлага се и задължителна връзка между КЗП и Българската народна банка. При установяване на системни нарушения комисията ще уведомява БНБ и ще иска дерегистрация на нарушителя. В момента небанковите финансови институции са под режим на регистрация, а не на лицензиране, посочиха управляващите.

Две просрочени вноски за предсрочна изискуемост

Новите текстове ще определят изрично кога кредитът може да стане предсрочно изискуем. Предложението е това да става при най-малко две просрочени месечни вноски и след 30-дневно предизвестие.

Предвижда се лихвата при забавяне да не надвишава законната лихва по просрочени кредити, която по думите на Проданов в момента е малко над 10%. Предлага се също да отпаднат отделни такси и възнаграждения за дейности, които са част от обичайната обработка на кредита. Според управляващите именно чрез подобни плащания се заобикаля действащият таван.

Праг за малките кредити и забрана на франчайз модела

Предложението определя малкия кредит като заем до две минимални работни заплати. За тези кредити се планира по-ниска скала на тавана, който да нараства линейно на дневна база и до края на първата година да достигне пет пъти законната лихва.

Здравко Марков заяви, че над един милион българи използват бързи кредити или сходни кредитни инструменти. По думите му ще бъде забранен франчайз моделът, като бързи кредити ще могат да предоставят само лицензирани компании. „Край на гаражните оператори“, каза Марков.

Предложенията предстои да бъдат внесени в парламента между първо и второ четене на Закона за потребителския кредит. Тъй като става дума за законопроект, мерките все още не са в сила.