Новини
Бизнес »
Райънеър обвини конкуренти в опит да спрат лиценза ѝ

Райънеър обвини конкуренти в опит да спрат лиценза ѝ

10 Октомври, 2026 17:43 453 1

  • райънеър-
  • луфтханза-
  • ер франс-клм-
  • авиация-
  • европейски съюз

Луфтханза и Ер Франс-КЛМ са сред авиокомпаниите зад съдебен иск в Ирландия, свързан със собствеността и контрола върху ирландския превозвач

Райънеър обвини конкуренти в опит да спрат лиценза ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ирландската авиокомпания Райънеър обвини Луфтханза и Ер Франс-КЛМ, че чрез Европейската асоциация на мрежовите авиокомпании се опитват да спрат полетите ѝ и да поставят под въпрос лиценза ѝ за работа в Европейския съюз. Асоциацията е внесла иск във Висшия съд на Ирландия заради структурата на собствеността и контрола върху превозвача.

„Сега те се обърнаха към Висшия съд на Ирландия с искане лицензът ни да бъде спрян и полетите на Райънеър да бъдат прекратени“, заяви главният изпълнителен директор на компанията Майкъл О'Лири, цитиран от „Политико“.

Спорът е свързан с правилата на ЕС, според които авиокомпаниите с европейски лиценз трябва да бъдат мажоритарно притежавани и ефективно контролирани от граждани или структури от Европейския съюз. Европейската асоциация на мрежовите авиокомпании твърди, че Райънеър вече не отговаря на тези изисквания.

Спорът е за дела на европейските акционери

Като аргумент асоциацията посочва информация, представена от самата Райънеър, според която граждани на ЕС притежават само 30 процента от акциите на компанията. Делът е под прага от 50 процента, който е свързан с изискването за европейска собственост. Майкъл О'Лири притежава 4 процента от акциите.

Райънеър отхвърля обвиненията. Компанията твърди, че акционерите от държави извън ЕС нямат право на глас и поради това превозвачът остава под европейски контрол. В свое изявление авиокомпанията определи съдебната процедура като опит да бъдат ограничени конкуренцията и изборът на пътниците в ЕС.

Европейската асоциация е заявила пред „Политико“, че в продължение на месеци е призовавала авиационните власти на ЕС и Ирландия да проверят дали Райънеър спазва правилата за собственост и контрол. След като Ирландското управление за гражданска авиация не се е намесило, според асоциацията въпросът е бил отнесен до съда.

Отнемането на лиценза не е непосредствено

Райънеър няма да загуби лиценза си автоматично заради заведеното дело. Това може да се случи само ако съдът постанови решение срещу компанията и тя не го изпълни.

Августо Вианссон Понте от консултантската компания Alton Aviation Consultancy определи отнемането на лиценза като малко вероятно, но заяви, че искът на асоциацията е достатъчно обоснован, за да бъде разгледан. „Все още е твърде рано да се казва, че Райънеър нарушава правилата“, посочи той.

Според него при неблагоприятно решение авиокомпанията би могла да ограничи покупките на акции от инвеститори извън ЕС, да насърчи прехвърлянето на акции към европейски инвеститори, да изкупи обратно част от книжата или да преструктурира лицензирани дъщерни дружества.


Ирландия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така Така

    1 0 Отговор
    Хахаха тези още ли летят??? Трагични са

    18:15 10.10.2026