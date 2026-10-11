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Хотелите в Гърция свалиха цените на нощувките

Хотелите в Гърция свалиха цените на нощувките

11 Октомври, 2026 06:48 777 1

  • гърция-
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  • туризъм-
  • халкидики-
  • хотелски цени

Средната цена е спаднала до 178 евро, а в Халкидики намалението е достигнало около 33%. Туристите са съкратили престоя си и са ограничили разходите си

Хотелите в Гърция свалиха цените на нощувките - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хотелите в Гърция са свалили цените на нощувките през летния туристически сезон, показва анализ на Института по изследвания и прогнози в туризма. За първи път от пет години корекцията е отчетена именно в разгара на сезона.

Средната цена на нощувка във всички категории стаи е спаднала до 178 евро при 194 евро година по-рано. Разликата е 16 евро, но според анализа показва промяна в поведението на хотелиерите, които съобразяват цените с търсенето и обстановката в туристическия сектор.

Най-силен спад в Халкидики

В редица региони на Гърция е отчетен отлив на туристи спрямо предишни сезони. Най-показателен е примерът с Халкидики, където цените на хотелите са били намалени с около 33 процента. Там са пристигнали по-малко туристи в сравнение с предходната година.

Натискът върху туристическия сектор е свързан и с поведението на самите посетители. Заради различни кризи те са ограничавали продължителността на престоя си в хотелите и са намалили разходите си за хранене в таверни.

Големите градове задържат цените

В Атина, Солун и Патра спадът на хотелските цени е бил много слаб. Търсенето в тези градове е подкрепено от религиозен и конгресен туризъм, както и от провеждането на търговски изложения и панаири.

Така развитието на туристическия сезон се оказва различно според региона. Докато курортни райони като Халкидики са реагирали с по-сериозно намаление на цените при по-слабо търсене, големите градове са запазили по-високите нива благодарение на събитийния и деловия туризъм.

Източници: bnrnews.bg


Гърция
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