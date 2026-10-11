КЗП: Надценките на храните стигат 150%

Надценките на някои хранителни продукти достигат 150%, а при маслото са установени 125%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Тя представи първите резултати от проверки в пет големи търговски вериги.
Сред посочените данни са надценка от 99% при кашкавала, 95% при сиренето и до 99% при прясното мляко. По думите на Манолова маслото е продуктът с най-високо посочено оскъпяване.„Данните са скандални“, заяви председателят на КЗП пред БНТ.
Манолова уточни, че високата надценка не означава автоматично, че дадена стока се продава два пъти по-скъпо от същия продукт в Германия. Тя обаче посочи, че според данни на Евростат България е сред държавите, в които млечните продукти са най-скъпи в Европа. По думите ѝ покупателната способност у нас е 68% от средноевропейската.
Предстоят подробни резултати от проверките
КЗП ще представи през следващата седмица подробни данни за надценките при продуктите от инициативата „Кошница с грижа“, както и при стоките, продавани на промоция. Манолова заяви, че комисията ще налага санкции при установени необосновани увеличения спрямо началото на август и при нелоялни търговски практики.
Проверява се и произходът на картофи, представяни като български. Контролът се извършва съвместно с Българската агенция по безопасност на храните. Трябва да бъде установено дали продуктите са вносни картофи с различен от обявения произход.
Председателят на КЗП настоява за промени в законодателството, тъй като според нея действащите правила позволяват поддържането на високи надценки, без това винаги да води до санкции. „Когато пазарът е изкривен, са необходими регулации“, заяви Манолова.
Сигнали за такси и допълнителни разходи
Манолова подготвя сигнал до Комисията за защита на конкуренцията заради таксите при електронните ваучери за храна. Според нея те могат да достигнат 6% от стойността на покупката, докато разходите при стандартни картови плащания обикновено са между 1% и 1,5%. Тя уточни, че потребителите с ваучери не плащат директно по-висока цена, но допълнителните разходи могат да бъдат разпределени върху всички стоки.
КЗП ще бъде сезирана и за разходите за касетки при доставките на плодове и зеленчуци. По думите на Манолова освен депозит производителите плащат и наем от 1,20 евро за касетка, което може да увеличи цените на някои продукти с 10–20%.
По друга проверка КЗП е обходила 200 бензиностанции и е проследила 600 ценови позиции. В 48 случая има съмнения за необосновано увеличение, за които се очакват санкции. Манолова посочи, че надценката при бензина е спаднала от 19 на 14 евроцента, а при дизела – от 18 на 12 евроцента. Дали тези стойности са обосновани, предстои да бъде анализирано от КЗК.
Източници: bntnews.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Коментиран от #5
10:10 11.10.2026
2 мда
10:11 11.10.2026
3 Това не е нищо ново
10:14 11.10.2026
4 надценка
10:14 11.10.2026
5 Какво
До коментар #1 от "авантгард":С какво да се хранят хората бе мозък. Държавата не си е във функциите на регулатор. Администрацията три пъти по-голяма от социализма, когато нямаше компютри и всичко на хартия, пак нищо не прави тази администрация.
Коментиран от #20
10:15 11.10.2026
6 майче
10:17 11.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Анонимен
10:20 11.10.2026
9 Фен
10:21 11.10.2026
10 Стенли
Коментиран от #12
10:28 11.10.2026
11 Счетоводител
10:30 11.10.2026
12 така е
До коментар #10 от "Стенли":Но защо преследва само веригите? Повечето цени в кварталните магазинчета са по-високи от веригите.
10:30 11.10.2026
13 Стига!
10:30 11.10.2026
14 Предложение към властите
Коментиран от #16
10:33 11.10.2026
15 Гледайте какво става по пазарите
10:34 11.10.2026
16 брях брях брях
До коментар #14 от "Предложение към властите":А не е ли по-добре да напишат цената на пройзводителя и през колко прекупвача е минала стоката преди да влезе на входа на веригата? Или пак много питам.
Коментиран от #19
10:35 11.10.2026
17 Анонимен
10:35 11.10.2026
18 Манолова нещо се е объркала
10:38 11.10.2026
19 Може да
До коментар #16 от "брях брях брях":Да се види колко паразити има закачени на веригата, както в търговията за електроенергия и горива. Акционерите.
10:41 11.10.2026
20 Стенли
До коментар #5 от "Какво":Да тук и двамата сте прави , и първият коментираш като казва че трябва да , не се купува и вие сте прав , че човек трябва да се храни и то възможност с качествена храна , аз лично купувам повечето стоки на промоции , но не винаги това е възможно или пък дадена стока бързо се изчерпва и повече не зареждат от нея,а и не винаги стоките на промоция са с идеално качество , отделно ако ходи на работа и има деца няма толкова възможност да обикаля по магазините , отделно и повечето хора гледат да купят макар и на по скъпа цена по качествена стока за децата си (което в България не означава , че една стока е скъпа непременно ще е качествена , но все пак) така , че няма еднозначно решение , но както вече писах дано Мая все пак направи нещо
10:41 11.10.2026