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КЗП: Надценките на храните стигат 150%

КЗП: Надценките на храните стигат 150%

11 Октомври, 2026 10:06 494 20

  • цени на храните-
  • надценки-
  • мая манолова-
  • кзп-
  • търговски вериги

Мая Манолова посочи 125% надценка при маслото и 99% при кашкавала. Подробните резултати от проверките в пет вериги ще бъдат представени през следващата седмица

КЗП: Надценките на храните стигат 150% - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Надценките на някои хранителни продукти достигат 150%, а при маслото са установени 125%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Тя представи първите резултати от проверки в пет големи търговски вериги.

Сред посочените данни са надценка от 99% при кашкавала, 95% при сиренето и до 99% при прясното мляко. По думите на Манолова маслото е продуктът с най-високо посочено оскъпяване.

„Данните са скандални“, заяви председателят на КЗП пред БНТ.

Манолова уточни, че високата надценка не означава автоматично, че дадена стока се продава два пъти по-скъпо от същия продукт в Германия. Тя обаче посочи, че според данни на Евростат България е сред държавите, в които млечните продукти са най-скъпи в Европа. По думите ѝ покупателната способност у нас е 68% от средноевропейската.

Предстоят подробни резултати от проверките

КЗП ще представи през следващата седмица подробни данни за надценките при продуктите от инициативата „Кошница с грижа“, както и при стоките, продавани на промоция. Манолова заяви, че комисията ще налага санкции при установени необосновани увеличения спрямо началото на август и при нелоялни търговски практики.

Проверява се и произходът на картофи, представяни като български. Контролът се извършва съвместно с Българската агенция по безопасност на храните. Трябва да бъде установено дали продуктите са вносни картофи с различен от обявения произход.

Председателят на КЗП настоява за промени в законодателството, тъй като според нея действащите правила позволяват поддържането на високи надценки, без това винаги да води до санкции. „Когато пазарът е изкривен, са необходими регулации“, заяви Манолова.

Сигнали за такси и допълнителни разходи

Манолова подготвя сигнал до Комисията за защита на конкуренцията заради таксите при електронните ваучери за храна. Според нея те могат да достигнат 6% от стойността на покупката, докато разходите при стандартни картови плащания обикновено са между 1% и 1,5%. Тя уточни, че потребителите с ваучери не плащат директно по-висока цена, но допълнителните разходи могат да бъдат разпределени върху всички стоки.

КЗП ще бъде сезирана и за разходите за касетки при доставките на плодове и зеленчуци. По думите на Манолова освен депозит производителите плащат и наем от 1,20 евро за касетка, което може да увеличи цените на някои продукти с 10–20%.

По друга проверка КЗП е обходила 200 бензиностанции и е проследила 600 ценови позиции. В 48 случая има съмнения за необосновано увеличение, за които се очакват санкции. Манолова посочи, че надценката при бензина е спаднала от 19 на 14 евроцента, а при дизела – от 18 на 12 евроцента. Дали тези стойности са обосновани, предстои да бъде анализирано от КЗК.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    5 1 Отговор
    Казано е: За Бога, братя, не купувайте!

    Коментиран от #5

    10:10 11.10.2026

  • 2 мда

    3 5 Отговор
    Ако държавата иска да направи нещо да отвори държавни магазини с минимални надценки.

    10:11 11.10.2026

  • 3 Това не е нищо ново

    5 2 Отговор
    Проблемът не е в надценките, а в купувачите, които са съгласни да ги плащат. Рано или късно оборотите ще започнат да падат, противно на пазарната логика цените ще се вдигнат, което ще доведе до още по-голям спад. Тогава ще се появи алтернативен пазар. Веригите ще скочат срещу него, но в крайна сметка ще свалят цените и те. В българските вериги цените по правило са доста по-високи. Хайде пчеличката Мая да ни каже защо.

    10:14 11.10.2026

  • 4 надценка

    3 0 Отговор
    под 100 % има ли ?

    10:14 11.10.2026

  • 5 Какво

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    С какво да се хранят хората бе мозък. Държавата не си е във функциите на регулатор. Администрацията три пъти по-голяма от социализма, когато нямаше компютри и всичко на хартия, пак нищо не прави тази администрация.

    Коментиран от #20

    10:15 11.10.2026

  • 6 майче

    7 1 Отговор
    А как са надценките в малките магазинчета? А със срока на годност как са там? Или много питам.

    10:17 11.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ами да приемат закон за спекулата,но не искат.

    10:20 11.10.2026

  • 9 Фен

    3 1 Отговор
    Ами нормално е. Вече сме богати, трябва всичко да е скъпо.

    10:21 11.10.2026

  • 10 Стенли

    3 0 Отговор
    Да Мая тук е напълно права , но какво да кажем и за услугите ,едно обикновено мъжко подстригване 12,13евро и прочие и прочие , но като цяло Мая на прав път , поне аз мисля така и пожелавам успех в борбата , защото все пак го прави за доброто на потребителите 👍

    Коментиран от #12

    10:28 11.10.2026

  • 11 Счетоводител

    4 1 Отговор
    Това и без Мая Манолова го знаем. Трябва да има наказани осъдени. Резултата да е намаление на цените. КЗП получава заплати да намали цените иначе няма смисъл от тази комисия

    10:30 11.10.2026

  • 12 така е

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Но защо преследва само веригите? Повечето цени в кварталните магазинчета са по-високи от веригите.

    10:30 11.10.2026

  • 13 Стига!

    3 2 Отговор
    Стига, наглая Маноловице, стига! Стига с лъжи, клишета, измами и високопарни приказки, с които вече си омръзнала на цял народ, стига! Нали Фатмакът от село Славяново ти осигури огромна заплата и хубава служба, която те задължава само от време на време да отиваш в някоя верига и да се информираш за цените! Както и да четкаш престъпната прогресивна власт на селяндурина от Славяново! А цените неудържимо растат с всеки изминал ден, но ти нищо не можеш да направиш, нали? Тогава защо не организираш един масов протест против покачването на цените? Защо?! Че как ще го направиш, да не си луда? След като си неспособна да промениш нещата, върви си!

    10:30 11.10.2026

  • 14 Предложение към властите

    1 1 Отговор
    На етикета на всеки продукт и стока да бъде описана и информация за включената надценка към крайната цена. Аз не съм специалист и не знам как да се формулира. Може там да присъства входна цена, на която е получена стоката и крайна цена, като се опише какво е прибавено като надценка към нея.

    Коментиран от #16

    10:33 11.10.2026

  • 15 Гледайте какво става по пазарите

    1 0 Отговор
    На пазара Красно село. Купичка еврокъпини 16 евро. 1 кг еврокестени 6 евро (бяха 4.5-6 лева миналата година). Евронектарини 3 евро за килограм. От какво кестените станаха двойно по-скъпи? Дърветата са си същите като миналата година.

    10:34 11.10.2026

  • 16 брях брях брях

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Предложение към властите":

    А не е ли по-добре да напишат цената на пройзводителя и през колко прекупвача е минала стоката преди да влезе на входа на веригата? Или пак много питам.

    Коментиран от #19

    10:35 11.10.2026

  • 17 Анонимен

    1 0 Отговор
    Манолова все едно е водеща информационна емисия,а не шеф на комисия. Като има такива безбожни надценки да направи нещо.

    10:35 11.10.2026

  • 18 Манолова нещо се е объркала

    0 0 Отговор
    Диктатора каза че ще обуздае високите цени. Само не каза кога.

    10:38 11.10.2026

  • 19 Може да

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "брях брях брях":

    Да се види колко паразити има закачени на веригата, както в търговията за електроенергия и горива. Акционерите.

    10:41 11.10.2026

  • 20 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Какво":

    Да тук и двамата сте прави , и първият коментираш като казва че трябва да , не се купува и вие сте прав , че човек трябва да се храни и то възможност с качествена храна , аз лично купувам повечето стоки на промоции , но не винаги това е възможно или пък дадена стока бързо се изчерпва и повече не зареждат от нея,а и не винаги стоките на промоция са с идеално качество , отделно ако ходи на работа и има деца няма толкова възможност да обикаля по магазините , отделно и повечето хора гледат да купят макар и на по скъпа цена по качествена стока за децата си (което в България не означава , че една стока е скъпа непременно ще е качествена , но все пак) така , че няма еднозначно решение , но както вече писах дано Мая все пак направи нещо

    10:41 11.10.2026