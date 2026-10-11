КЗП: Надценките на храните стигат 150%

Надценките на някои хранителни продукти достигат 150%, а при маслото са установени 125%, съобщи председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Тя представи първите резултати от проверки в пет големи търговски вериги.

Сред посочените данни са надценка от 99% при кашкавала, 95% при сиренето и до 99% при прясното мляко. По думите на Манолова маслото е продуктът с най-високо посочено оскъпяване.

„Данните са скандални“, заяви председателят на КЗП пред БНТ.

Манолова уточни, че високата надценка не означава автоматично, че дадена стока се продава два пъти по-скъпо от същия продукт в Германия. Тя обаче посочи, че според данни на Евростат България е сред държавите, в които млечните продукти са най-скъпи в Европа. По думите ѝ покупателната способност у нас е 68% от средноевропейската.

Предстоят подробни резултати от проверките

КЗП ще представи през следващата седмица подробни данни за надценките при продуктите от инициативата „Кошница с грижа“, както и при стоките, продавани на промоция. Манолова заяви, че комисията ще налага санкции при установени необосновани увеличения спрямо началото на август и при нелоялни търговски практики.

Проверява се и произходът на картофи, представяни като български. Контролът се извършва съвместно с Българската агенция по безопасност на храните. Трябва да бъде установено дали продуктите са вносни картофи с различен от обявения произход.

Председателят на КЗП настоява за промени в законодателството, тъй като според нея действащите правила позволяват поддържането на високи надценки, без това винаги да води до санкции. „Когато пазарът е изкривен, са необходими регулации“, заяви Манолова.

Сигнали за такси и допълнителни разходи

Манолова подготвя сигнал до Комисията за защита на конкуренцията заради таксите при електронните ваучери за храна. Според нея те могат да достигнат 6% от стойността на покупката, докато разходите при стандартни картови плащания обикновено са между 1% и 1,5%. Тя уточни, че потребителите с ваучери не плащат директно по-висока цена, но допълнителните разходи могат да бъдат разпределени върху всички стоки.

КЗП ще бъде сезирана и за разходите за касетки при доставките на плодове и зеленчуци. По думите на Манолова освен депозит производителите плащат и наем от 1,20 евро за касетка, което може да увеличи цените на някои продукти с 10–20%.

По друга проверка КЗП е обходила 200 бензиностанции и е проследила 600 ценови позиции. В 48 случая има съмнения за необосновано увеличение, за които се очакват санкции. Манолова посочи, че надценката при бензина е спаднала от 19 на 14 евроцента, а при дизела – от 18 на 12 евроцента. Дали тези стойности са обосновани, предстои да бъде анализирано от КЗК.

Източници: bntnews.bg