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„Лукойл“: В България няма да има криза с дизела

„Лукойл“: В България няма да има криза с дизела

12 Октомври, 2026 10:01 581 3

  • лукойл-
  • дизел-
  • горива-
  • рафинерията в бургас-
  • дерогация

Рафинерията в Бургас произвежда повече дизел, отколкото се потребява у нас, заяви особеният търговски управител Евгений Симеонов

„Лукойл“: В България няма да има криза с дизела - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В България няма да има криза с дизела, а производството на „Лукойл Нефтохим Бургас“ надвишава вътрешното потребление. Това заяви пред БНТ особеният търговски управител на компаниите на „Лукойл“ в България Евгений Симеонов.

По думите му в страната се потребяват между 5000 и 6000 тона дизел дневно, или между 180 000 и 190 000 тона месечно. В същото време рафинерията в Бургас произвежда между 240 000 и 260 000 тона дизел месечно.

„Имаме предостатъчно дизел в България и българският потребител трябва да бъде спокоен“, заяви Евгений Симеонов.

В момента преработката в рафинерията е около 88–90% от капацитета. Ако достигне 100%, производството може да се увеличи до около 280 000 тона дизел месечно, посочи Симеонов.

Особеният търговски управител заяви, че забраната за износ на дизел и авиационно гориво не решава проблема с наличностите, а може да доведе до ограничаване на производството.

Причината е, че рафинерията няма неограничен брой резервоари и складова вместимост. При запълване на складовете свръхпроизводството трябва да бъде изнесено, за да продължи работата на предприятието с висок капацитет. В противен случай ще се наложи намаляване на преработката.

Симеонов обясни, че от един барел нефт се произвеждат различни продукти, сред които дизел, бензин, авиационно гориво, котелно гориво, LPG, нискооктанов бензин и керосин. Затова ограничаването на износа на отделни продукти може да засегне общото производство.

„Няма нито един положителен ефект от забраната за износ. Единственият ефект е негативен – както за рафинерията, така и за българския потребител“, каза той.

Според Симеонов реализацията на излишните количества извън страната носи приходи за „Лукойл“, но и данъчни постъпления за държавния бюджет. На 8 октомври вицепремиерът Александър Пулев също заяви, че отмяната на забраната за износ на дизел няма да доведе до дефицит на българския пазар.

Симеонов посочи, че България поддържа изискването за 90-дневни запаси от горива. По думите му Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ спазва това изискване и няма основание за притеснения относно наличностите.

Той коментира и въпроса с дерогацията за използване на руски нефт. Според него безсрочна дерогация имат Унгария и Словакия, които нямат излаз на море и получават нефт по петролопровода „Дружба“. За България се водят разговори с Великобритания и САЩ, като по процеса работят Министерството на енергетиката и Министерството на икономиката.

До българските компании на „Лукойл“ не е достигнала официална документация за евентуална сделка за продажбата на групата, заяви Симеонов. Той уточни, че засега се обсъждат само намерения, публикувани в медиите.

На въпрос дали рафинерията в Бургас може да бъде извадена от подобна сделка, Симеонов отговори, че това зависи от собствениците на компанията. „Хипотетично всичко е възможно. Въпрос на договорки“, каза той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Обикновенно става обратното на

    4 0 Отговор
    Обикновенно става обратното с това което се стремят да ни убедят политиците ясна съвест че ни лъжат
    Разрешението да се изнася дизел от правителството на Радев става с ясната мисъл че това ще повиши цените

    10:21 12.10.2026

  • 2 Криза с дизела няма да има

    4 0 Отговор
    Просто ще му скочи цената още и ние няма да можем да си го копуваме

    10:22 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.