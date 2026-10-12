АББ: За 1 евро печалба банките реинвестират 0,70 евро

За всяко 1 евро банкова печалба в България стоят 70 евроцента, инвестирани или реинвестирани обратно в страната. Това заяви Асоциацията на банките в България в позиция, с която оспори няколко твърдения за финансовите резултати и дейността на сектора.

Според АББ от 2018 г. насам инвестициите и реинвестициите, изразени в увеличение на собствения капитал на банките, надхвърлят 5,5 млрд. евро. Сумата представлява повече от 70% от реализираните печалби за периода.

„От 2018 г. насам инвестициите и реинвестициите надвишават 5,5 млрд. евро. Ако сравним тази сума с реализираните през периода печалби, то тя е над 70%“, посочват от АББ.

Асоциацията отговаря на твърдението, че 45% от банковата печалба се изнася като дивидент. В позицията се припомня, че между 2020 и 2022 г. банките не са могли да разпределят дивиденти заради ограниченията, въведени по време на пандемията.

Таксите са 19,5% от приходите

АББ оспорва и твърдението, че таксите носят половината от печалбите на банките. По данни на Европейския банков орган средният дял на таксите в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство е 28,6%, докато за банковата система в България е 19,5%.

В този показател влизат не само таксите, плащани от потребителите, а и приходи от консултантски услуги, управление на активи, брокерски и попечителски услуги, пласиране на емисии и разпространение на инвестиционни продукти. Според АББ потребителските такси представляват малка част от общия показател.

През 2025 г. преводите през дигитални канали са били до 5,4 пъти по-евтини от тези на хартиен носител, сочи проучване на асоциацията. Делът на дигиталните преводи в банковата система е над 76%, а абонаментните пакети за обслужване са осигурявали над шест пъти по-ниска цена спрямо използването на отделни услуги от тарифите на банките.

АББ отхвърля твърдението за ръст от 588%

Банковата асоциация оспорва и твърдението, че печалбата на сектора е нараснала с 588%. В позицията се посочва, че дори при сравнение с пандемичната 2020 г. ръстът от 0,42 млрд. евро до 1,85 млрд. евро е значително под този процент.

Като аргументи срещу облагането на банковия сектор с данък върху свръхпечалбите АББ припомня временния мораториум върху кредитите по време на пандемията и обезценката на държавните ценни книжа. Асоциацията посочва още, че лихвите по ипотечните кредити в България са най-благоприятни в еврозоната.