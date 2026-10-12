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АББ: За 1 евро печалба банките реинвестират 0,70 евро

АББ: За 1 евро печалба банките реинвестират 0,70 евро

12 Октомври, 2026 15:43 431 7

  • банки-
  • банкова печалба-
  • асоциация на банките в българия-
  • дивиденти-
  • банкови такси

Банковата асоциация оспори твърденията за дивидентите, таксите и ръста на печалбите в сектора. От организацията посочват, че инвестициите и реинвестициите от 2018 г. насам надхвърлят 5,5 млрд. евро

АББ: За 1 евро печалба банките реинвестират 0,70 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

За всяко 1 евро банкова печалба в България стоят 70 евроцента, инвестирани или реинвестирани обратно в страната. Това заяви Асоциацията на банките в България в позиция, с която оспори няколко твърдения за финансовите резултати и дейността на сектора.

Според АББ от 2018 г. насам инвестициите и реинвестициите, изразени в увеличение на собствения капитал на банките, надхвърлят 5,5 млрд. евро. Сумата представлява повече от 70% от реализираните печалби за периода.

„От 2018 г. насам инвестициите и реинвестициите надвишават 5,5 млрд. евро. Ако сравним тази сума с реализираните през периода печалби, то тя е над 70%“, посочват от АББ.

Асоциацията отговаря на твърдението, че 45% от банковата печалба се изнася като дивидент. В позицията се припомня, че между 2020 и 2022 г. банките не са могли да разпределят дивиденти заради ограниченията, въведени по време на пандемията.

Таксите са 19,5% от приходите

АББ оспорва и твърдението, че таксите носят половината от печалбите на банките. По данни на Европейския банков орган средният дял на таксите в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство е 28,6%, докато за банковата система в България е 19,5%.

В този показател влизат не само таксите, плащани от потребителите, а и приходи от консултантски услуги, управление на активи, брокерски и попечителски услуги, пласиране на емисии и разпространение на инвестиционни продукти. Според АББ потребителските такси представляват малка част от общия показател.

През 2025 г. преводите през дигитални канали са били до 5,4 пъти по-евтини от тези на хартиен носител, сочи проучване на асоциацията. Делът на дигиталните преводи в банковата система е над 76%, а абонаментните пакети за обслужване са осигурявали над шест пъти по-ниска цена спрямо използването на отделни услуги от тарифите на банките.

АББ отхвърля твърдението за ръст от 588%

Банковата асоциация оспорва и твърдението, че печалбата на сектора е нараснала с 588%. В позицията се посочва, че дори при сравнение с пандемичната 2020 г. ръстът от 0,42 млрд. евро до 1,85 млрд. евро е значително под този процент.

Като аргументи срещу облагането на банковия сектор с данък върху свръхпечалбите АББ припомня временния мораториум върху кредитите по време на пандемията и обезценката на държавните ценни книжа. Асоциацията посочва още, че лихвите по ипотечните кредити в България са най-благоприятни в еврозоната.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Факти

    4 0 Отговор
    АББ: За 1 левро печалба банките реинвестират 0,70 левро

    15:50 12.10.2026

  • 2 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    АББ.....,, АСОЦИАЦИЯ НА БАНКОВИТЕ БАНДИТИ,,!

    15:53 12.10.2026

  • 3 Някой си

    2 0 Отговор
    В какво точно?

    15:56 12.10.2026

  • 4 Смех

    4 0 Отговор
    Оф, живи да ги ожали човек.

    16:07 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Платена...

    2 0 Отговор
    От банките статия.Ама кой ли им вярва.Та те направо са бедни въпреки милиардните печалби.

    16:23 12.10.2026

  • 7 Стенли

    0 0 Отговор
    Тъй, тъй направо живи да ги оплачеш , още малко ще кажат , че работят и на загуба за ползу роду , същата работа и с мобилните оператори 😮‍💨😁🤑

    16:33 12.10.2026