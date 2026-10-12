Бумът на богатството се сблъска с ценовия шок в САЩ

САЩ преживяват едновременно бум на богатството и нов ценови натиск. Изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект води до инвестиции, чийто мащаб се очаква да надмине предишния телекомуникационен бум, както и национални проекти като строителството на железопътни линии и магистрали. Поскъпването на акциите увеличава състоянието на домакинствата, но ползите са разпределени неравномерно.

Най-бързо е нараснал делът на най-богатия 1% от американските домакинства. Данните на Федералния резерв, цитирани от Ройтерс, обхващат периода от края на администрацията на Джо Байдън до второто тримесечие на 2026 г. Те показват, че от 99-ия процентил надолу делът от общото национално богатство се увеличава по-бавно.

В същото време останалите 99% не са останали напълно извън ръста. Общото богатство на домакинствата се е увеличило с 16,5%, или с около 26 трилиона долара, за разглеждания период. По-малко от половин трилион долара от това увеличение са отишли при най-бедната половина от домакинствата, но и нейното богатство е нараснало с около 10%.

Потреблението расте, но инфлацията изяжда част от ръста

Разходите за стоки и услуги продължават да се увеличават и на номинална основа растат по-бързо, отколкото преди пандемията. Когато обаче се отчете инфлацията, реалното потребление се движи приблизително със същия темп като преди пандемията.

Разликата между номиналните и реалните разходи показва колко от допълнително изхарчените средства отиват единствено заради по-високите цени. Икономистите наблюдават смесена картина при т.нар. „K-образно“ потребление, при което по-богатите домакинства запазват силни разходи, а по-бедните се опитват да задържат досегашния си стандарт.

Проучвания на големи банки и на Федералния резерв в Ричмънд сочат, че потреблението при домакинствата с по-ниски доходи засега се запазва. Данните на Федералния резерв в Ню Йорк също не показват признаци на кредитна криза сред по-бедните американци. Това обаче не означава, че натискът върху бюджетите е изчезнал.

Цените на бензина и мляното говеждо месо са сред разходите, които американците усещат най-пряко. През последните около 20 месеца инфлационният натиск се е засилил под влиянието на митата върху вноса, енергийните разходи, свързани с войната с Иран, и инвестиционния бум около изкуствения интелект.

Ръстът на почасовите възнаграждения и индексът на потребителските цени се движат приблизително с еднакъв темп. Това позволява на домакинствата да поддържат разходите си, но не подобрява чувствително покупателната им способност.

Източници: reuters.com, investing.com, malaysia.news.yahoo.com